台東縣立體育館優化工程移巢惹議，野灣動物醫院一次收144隻失親小雨燕
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臉書粉絲團獸醫小珈與野生動物朋友們表示，由於小雨燕的習性特殊，若不是特殊設計的鳥窩，以及經過預先設計好的方式移巢，基本上幼鳥只能慢慢在這個「新家」裡等待死亡。不幸中的大幸是在各方人士的熱心奔走下，這批小雨燕順利被救援到了東部的野灣野生動物保育協會，將會以人工的方式餵養長大。
《中央社》報導，台東縣立體育館進行優化改善工程，碰到梁柱上小雨燕繁殖期。體育場長黃偉智表示，體育館屋簷下有許多燕巢，目前有幼雛，擔心牠們受到工程影響，因此在旁邊另一棟建築做了15間木製鳥屋，將原巢內雛鳥全部移居到新住家。
設置新鳥屋用意是要讓長期在場館梁柱棲息小雨燕搬遷，因巢下是走廊，許多運動民眾會經過，地面都是鳥屎，甚至被鳥屎滴到。黃偉智表示，為保護燕子及維護環境清潔，向鳥類專家請教，找資料研究做了15個鳥屋安置燕子，希望能在友善環境生存下來。
《中時新聞網》報導，對此台東縣野鳥學會前理事長王克孝認為很貼心。但現任理事長吳志昇表示，在台灣沒聽說有如此大規模的移巢，國外的做法是會避開3至9月的繁殖期，或可引誘牠到其他地方築巢。他說，鳥有地域性，親鳥會不會跟著移居到新鳥屋是未知數。
《聯合新聞網》報導，黃偉智說，設置鳥屋的用意，就是想讓長期在場館梁柱棲息小雨燕搬遷，上周六（6月4日）趁維修工程空檔，陸續移置小雨燕，但第一批小雨燕移置消息傳出後，林管處就認為不妥，可能讓鳥媽媽找不到孩子，經詢問鳥類專家建議，轉送野灣動物醫院收養。
據WildOne野灣野生動物保育協會於臉書發文，此次一共收到144隻失親的小雨燕。由於數量相當龐大，協會也緊急向外界求助需要大量餵食幼鳥的特殊昆蟲飼料及麵包蟲，同時表示「若有救傷單位在救傷旺季尚有餘裕可以協助處理的，也請透過粉專與我們聯繫。」
臉書粉絲團獸醫小珈與野生動物朋友們表示，由於小雨燕的習性特殊，若不是特殊設計的鳥窩，以及經過預先設計好的方式移巢，基本上幼鳥只能慢慢在這個「新家」裡等待死亡。
不幸中的大幸是在各方人士的熱心奔走下，這批小雨燕順利被救援到了東部的野灣野生動物保育協會，將會以人工的方式餵養長大。而六月本來就是繁殖季高峰，可以想像這樣突如其來的大量動物入院，對於救傷機構來說會乘載多少壓力。
粉絲專頁雪羊視界Vision of a Snow ram表示，台東縣政府用非常粗暴的施工方法，拆了體育館上大量的小雨燕鳥巢，把超過170隻小雨燕寶寶，像飼料一樣丟進水桶收集起來，然後再「隨機分發」到他們自己以乾澀單調的想像所搭建起來的「人工鳥巢」裡，導致小雨燕爸媽根本找不到自己的小孩，而人工巢箱的造型也完完全全不適合小雨燕的習性。「直到WildOne野灣野生動物保育協會發現並接手為止，已經死了30幾隻小雨燕寶寶了。」
台中市野生動物保育學會志工黃唯哲於臉書解釋，台東縣府其實可以做得更好，又甚至可以說做錯了，比如說工期可以討論調整避開繁殖期（不管是事先的評估，避開工期，或是等待大量幼鳥離巢後再來進行工程，其實未來在這問題上是可以事先規劃的）、補救措施不符鳥類習性等於白做（小雨燕的巢是土巢，採用巢箱是一個完全不符合雨燕習性的做法）等等。
《聯合新聞網》報導，台東縣立體育場長黃偉智說明，初心是想幫助小野燕，沒想到數量送的太多，造成野灣志工忙碌、飼料不足困擾，昨（12）日已購買麵包蟲和蟲粉，今天一早就會送去野灣，除表達感謝也向志工說明致歉。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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