失蹤英國記者熱愛亞馬遜雨林，不惜槓上波索納洛，巴西妻子家人里約示威呼籲搜索
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英國記者菲力普斯和巴西國家原住民基金會工作人員白瑞拉在亞馬遜野豬谷失蹤前，在他的社群媒體上寫的最後一句話是「亞馬遜，你好美」，道出他對這片雨林的深厚感情。
英國記者失蹤事件，巴西妻子家人里約示威
（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）一周前在巴西亞馬遜野豬谷失蹤的英國記者菲力普斯（Dom Phillips）和國家原住民基金會工作人員白瑞拉（Bruno Pereira）的家人和朋友，今天在里約熱內盧柯帕加巴納海灘（Copacabana）和平示威，呼籲巴西當局進行搜索。
大約100人參加在柯帕加巴納海灘舉行的和平示威，菲力普斯在里約熱內盧居住期間喜歡在那裡運動。
示威者舉著橫幅、海報，穿著T恤，上面寫著「菲力普斯和白瑞拉在哪裡？」他們也要求巴西當局採取行動打擊對亞馬遜雨林和生活在野豬谷（Vale do Javari）的原住民的侵犯行為。
菲力普斯與巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）婚後遷居東北城市薩爾瓦多，他的岳父母和大舅子仍住在里約熱內盧，今天參加示威呼籲巴西當局進行搜索。
菲力普斯的岳母露西亞（Lúcia Farias Sampaio）在現場激動不已，對再見到女婿和白瑞拉的可能性相當悲觀。
她說，當大家知道菲力普斯和白瑞拉失蹤時，還滿懷希望，心想他們只是迷失在森林裡。但時至今日，幾乎已經可以肯定，2人已經不在人間。
露西亞表示，她的女兒在薩爾瓦多，像瘋了似的承受巨大痛苦；桑派歐和菲力普斯是靈魂伴侶，如今他們的生活崩潰了，因為曾經有的夢想已付諸東流。
菲力普斯的大舅子馬可仕（Marcos Faria Sampaio）說，他們必須實事求是，雖然他們是一個信仰豐厚的家庭，非常相信上帝，不到最後不放棄希望，但也已做好等待最壞結果的準備。
馬可仕表示，他們全家人都非常感謝所有參與在亞馬遜搜索工作的人，但這一切都令人非常痛苦，因為只能從媒體獲知最新消息。
據巴西聯邦警察稱，10日搜索小組在菲力普斯和白瑞拉失蹤的河流中發現「看似人類」的有機物質，將交由法醫化驗。同時將2人的參考遺傳物質與被拘留的嫌疑人漁民奧利維拉（Amarildo de Oliveira）船上發現的血跡進行比對。
失蹤英國記者熱愛亞馬遜 忍辱奉獻森林不悔
（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）英國記者菲力普斯和巴西國家原住民基金會工作人員白瑞拉在亞馬遜野豬谷失蹤前，在他的社群媒體上寫的最後一句話是「亞馬遜，你好美」，道出他對這片雨林的深厚感情。
這句話伴隨著一段影片，一艘船在亞馬遜河中緩慢行駛，背景是茂密的森林。
菲力普斯（Dom Phillips）2007年移居巴西後，為英國《衛報》（The Guardian）撰寫數十篇關於亞馬遜生物群落的報導，並成為記錄巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內森林砍伐進展的外國媒體的主要聲音之一。
菲力普斯對亞馬遜的興趣之大，使得他自2021年開始寫一本關於如何讓森林繼續存在的解決方案的書。菲力普斯就在採集資料的一次旅行中失蹤。
在前往野豬谷（Vale do Javari）的幾週前，菲力普斯參訪了位於阿克里（Acre）的阿山寧卡（Ashaninka）原住民部落，他們被認為是環境保護和協調傳統與現代實踐的成功典範。
阿莫尼亞河阿山寧卡協會（Associação Ashaninka do Rio Amônia）的推特發布菲力普斯訪問期間錄製的一段影片中說的話：「原住民領地是亞馬遜最受保護的地方」，而他的書中一個重要部分是原住民對森林保護的參與和扮演的角色。
菲力普斯還說，他到那裡是為了向原住民學習，了解原住民的文化是什麼樣子，如何看待森林，如何生活在其中，如何應對入侵者、採礦者和其他一切的威脅。
菲力普斯2019年在波索納洛舉行的記者會上說，森林砍伐數字顯示出可怕的成長，巴西環保署（Ibama）減少罰款和取締行動，巴西政府在保護環境方面向歐洲發出的訊息並不積極。
菲力普斯隨後詢問波索納洛，打算如何向世界展示巴西政府真正關心保護亞馬遜？
結果波索納洛回答說：「首先，你必須明白亞馬遜屬於巴西，而不是你們的。」
波索納洛在推特上分享以上的對話，導致菲力普斯受到巴西總統支持者的嚴厲批評。儘管如此，菲力普斯並沒有退縮。
菲力普斯的巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）9日接受巴西《環球報》（O Globo）專欄作家艾奎諾（Ruth de Aquino）訪問說，她的丈夫熱愛人類，以至於想傾聽每個人的聲音，包括地主農民、採礦者。菲力普斯不認為他們是壞人，也不想妖魔化任何人，他的使命只是向世界說明亞馬遜的複雜性。
桑派歐8日在接受環球電視台（TV Globo）的另一次訪問中，談到菲力普斯對大自然的熱愛，對她的丈夫來說，「上帝是大自然，菲力普斯在大自然中找到上帝。」
桑派歐認為，菲力普斯只是希望人們了解他所認識和熱愛的亞馬遜，因為我們只會照顧和保護我們所認識和所愛的人事物。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
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多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
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站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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