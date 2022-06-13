中油首批碳中和原油抵台，抵減額度等同88座大安森林公園1年吸碳量
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中油表示，這是台灣首次卸收碳中和原油，約105萬桶原油自油田開採至卸港碼頭，透過碳抵減機制，經過國際第三方認證所取得的「溫室氣體減量額度」，可達到約88座大安森林公園一年吸碳量效益。
（中央社）中油與亞塞拜然原油供應商啟動進口原油試行碳中和合作案，第一批貨油昨（12）日在沙崙港卸畢；約105萬桶原油從開採至卸港，透過碳抵減機制，經國際第三方認證所取得的溫室氣體減量額度，可達約88座大安森林公園一年吸碳量效益。
推動溫室氣體減量已是世界共識，中油昨天發布新聞稿指出，與原油供應商亞塞拜然國營石油公司（SOCAR TRADING）成為減碳合作夥伴，第一次針對進口原油試行碳中和合作案，首批貨油由Violando船載運自地中海Ceyhan港啟航，經過約一個月的航程，昨天凌晨在沙崙港卸畢。
碳中和（Carbon Neutral）是什麼？
根據維基百科，碳中和（Carbon Neutral）是指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過使用，取代化石燃料、植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消，達到相對「零排放」。
台灣中油於2020年3月便曾向殼牌公司進口首艘碳中和液化天然氣，自俄羅斯庫頁島啟航，經過一周航程於高雄永安液化天然氣廠靠卸，為台灣首次卸收碳中和液化天然氣貨氣。同年11月進口第二艘碳中和液化天然氣，氣源來自奈及利亞。
當時卸收之碳中和液化天然氣貨氣，係利用購買造林計畫發售之碳權（Carbon Credit），抵減一艘貨氣自氣田開採至終端用戶燃燒所產生之總二氧化碳當量（CO2e）。
中油表示，這是台灣首次卸收碳中和原油，約105萬桶原油自油田開採至卸港碼頭，透過碳抵減機制，經過國際第三方認證所取得的「溫室氣體減量額度」，可達到約88座大安森林公園一年吸碳量效益。
中油進一步說明，此次碳中和原油也獲得瑞士氣候中和商品（Climate Neutral Commodity,CNC）認證，及英國Intertek公證公司的Cradle to Gate原料端碳中和認證。
中油表示，這次SOCAR TRADING公司交運的原油所取得的「溫室氣體減量額度」，減碳項目皆為近6年內建立，且多數是自然為本的減碳計畫，該計畫是按核證碳標準和氣候、社區和生物多樣性標準進行碳匯專案開發，符合台灣提出的應對氣候變化、以自然為本的解決方案。
在這批碳中和原油抵台前，中油已與亞塞拜然國營石油公司簽署首份低碳原油暨成品油框架協議，說明未來雙方合作碳中和原油或成品油的交易模式，納入油料生命週期的碳足跡盤查、認證，並採用國際第三方認證的碳抵減機制。
中油表示，在開發國內的碳中和商機之餘，會持續關注國際減碳趨勢，今（2022）年4月加入由新加坡交易所、星展集團、淡馬錫等合資成立的全球碳權交易平台 Climate Impact X，成為少數率先加入的台灣企業，關注自然氣候解決方案的國際減碳項目。
中油董事長李順欽指出，因應淨零碳排要求，中油去年成立「氣侯變遷因應工作小組」，分設低碳發展中心與製程節能中心等兩中心，以 「優油」、「減碳」、「潔能」為三大策略，邁向淨零減碳的可行路徑。
中油表示，在碳捕捉及氫能技術成熟前，將持續透過自願性減碳方式，為地球盡心力，並朝碳中和產品邁進，更進一步展現永續經營、友善環境與共創低碳環保家園的決心。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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