中國唐山搭訕圍毆事件疑黑白兩道勾結，河北省公安廳改派它地警局偵辦
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報導指出，異地管轄的主要原因在於，某一案件如果實施本地偵查、起訴或者審判，存在影響案件處理公正性的決定性因素。而這一決定性因素導致本地偵查、起訴或者審判機關的整體回避，所以改用異地管轄以保證案件審理的公正性。
（中央社）唐山毆人事件引起中國輿論譁然，河北省公安廳11日晚間通報，唐山燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案改由廊坊市公安局廣陽分局偵辦。有中國律師認為，這代表當地存在的黑白勾結現象受到懷疑。
中國河北唐山市10日發生一起燒烤店圍毆事件，起因是一名男子酒後搭訕女子被拒，率眾對女子及其友人圍毆，事件引發中國極大的關注。而涉及事件的9名嫌疑人已全被抓獲，當中有3人有刑事前科。
《上報》報導，網路上流傳的影片可以看到一名男子在燒烤店裡，隨意把手放在一名用餐女子的背上，女子立即反應把手推開，引發男子不滿，雙方打了起來。同桌女子反擊的同時，燒烤店裡其他男子也靠過來參戰，一名男子還舉起椅子砸人。這群男子還不罷休，把一名女子拉出店外繼續毆打。
《蘋果日報》報導，上傳影片的男子化名「鄭義」，12日接受訪問時表示，他10日下午用「繁華落盡只留芳華」這個帳號把影片上傳微博，很快就引起各方關注，他說，當天就不斷接到媒體要求採訪的電話，可能他的個資遭「肉搜」流傳出去，手機遭到「呼死你」軟體攻擊（利用廉價網路電話大量發送的轟炸訊息），他被迫把手機關成飛航模式。雖然有部分網友攻擊、辱罵、威嚇，質問他與事件有何關係，還說要來找他，但他不害怕，也沒想會不會引來報復。
根據中國媒體《時代周報》報導，北京市才良律師事務所律師王令表示，「異地用警，可能是對當地黑惡勢力及保護傘的存在高度懷疑」。
王令表示，2018年以來的掃黑除惡專項鬥爭中，對一些重大敏感案件以及久拖不決、辦理不力的案件，會採取一些創新的辦案方式，比如提級管轄、異地用警、掛牌督辦等，以利偵破案件。
他解釋，「這一類案件採取異地用警的方式，就可以避免一系列保護傘起到的作用，對打傘有很大幫助」。
報導指出，異地管轄的主要原因在於，某一案件如果實施本地偵查、起訴或者審判，存在影響案件處理公正性的決定性因素。而這一決定性因素導致本地偵查、起訴或者審判機關的整體回避，所以改用異地管轄以保證案件審理的公正性。
澎湃新聞昨（12）日上午報導，根據河北省廊坊市公安局廣陽分局通報，警方已對唐山燒烤店打人案的9名嫌犯執行逮捕。通報宣稱，「2名受傷女子正在醫院接受治療，無生命危險；另2名女子傷勢較輕未住院治療」。
不過，現在中國社交平台微博上盛傳，當中被毆打重傷的女子已去世，不少網友要求官方出面說明女子的傷勢與真實情況，若是假消息就趕緊出面闢謠。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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