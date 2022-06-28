跟著排灣族農事曆說族語、學農事、觀自然，讓我們一起掉入「陷阱」

文：蕭鄉唯

「你們很會放陷阱！」，這是tjwabal（土坂村）的藍保．卡路風（簡稱藍保哥），在閱讀國立台東大學人文創新與社會實踐中心（簡稱東大）與啦里吧部落文化健康站（簡稱文健站）一同製作的「niamen a quma（我們的山上）——排灣族農事曆」（簡稱農事曆）後，對我說的話。在Facebook上，他寫到：

這是非常紮實、在地的概念，以月曆說族語、學農事、觀自然。收到這月曆很感動，自己反而被吸引，在用大竹高溪流域慣習，在月曆上寫了很多註解。我彷彿掉入陷阱，在月曆的第一循回年的八月開始，一直沉浸到小米收穫祭的七月。

這段話令我感到相當振奮，似乎終於朝向對的方向邁進了一小步。記得，在東大執行科技部人文創新與社會實踐計畫（簡稱人社實踐計畫）初期，我總是用一套開放卻模糊的說詞，向大竹高溪的居民們說明著人社實踐計畫的理想：「想跟你們一起做一些你們想做的事」。東大之所以選擇此區域為主要執行場域，是受到該地保有的豐富排灣文化吸引，進而嘗試推動以地方觀點為基礎的社會實踐方案，然而整體運作模式仍是得依照大學內部參與者的專業而定，預設探究的目標與議題。

例如，為認識排灣族視角的照護機制，我被指派到文健站嘗試理解長者們參與活動的日常，思考如何與照顧服務員（簡稱照服員）攜手推動契合文化脈絡的照服模式，並期盼透過與文健站互動的過程中吸取養分，為學術討論提出新的視角，進一步反思當代國際、台灣及地方社會的種種處境……但是，這些來自遠方的期待，要如何貼近在地居民對於「想跟你們一起做一些你們想做的事」的理解，並且如藍保哥所比喻的陷阱一般，促成具備某種吸引力的行動方案呢？

Photo Credit: 本文作者提供 圖1：啦里吧文健站日常照護的體操活動

相較於嘗試讓在地居民加入人社實踐計畫，東大更積極地深入參與在地日常，試圖從中找尋彼此共鳴的契機。適巧，當時（2020年3月）台東縣政府在張育銓教授的努力下啟動「原住民傳統醫療保健計畫」（簡稱保健計畫），以「透過在地長者復育原住民族的食農保健文化」為目標，鼓勵地方結合傳統食材與現代料理發想創意食譜，發展保健身體的食農效用，更希望藉由長輩回憶獨特菜餚背後的動人故事延續在地文化，保存部落族人對於健康飲食的觀念及習慣。啦里吧文健站經遴選成為當時縣內86取9站（長光、福文、建和、賓朗、南興、嘉蘭、永康、都蘭、啦里吧）中，為數不多的執行場域之一，作為首波嘗試以食農知識結合文化照護的文健站。

「許多長者的大半輩子都在務農，為何還要來文健站耕作？」是我們（東大與文健站）首要思考的問題。因此，透過捏黏土、繪圖、剪貼，我們一同經歷開墾、播種到料理的過程，並且一步步從紙上談兵到實地務農，憑藉經驗分享、共同耕作的歷程，嘗試以懷舊療法促使長者分享個人故事與農耕知識，並透過影像與文字記錄下文健站於田園中活動的點滴。我們試圖藉由務農的「副產品」，一方面讓農耕實踐有更多元的呈現，二方面使參與的長輩不至於感到無趣。

Photo Credit: 本文作者提供 圖2：捏出你最愛的食物

我們也經由舉辦各類芳香療法、料理工作坊，吸引年長者以外的部落居民參與保健計畫，並在啦里吧青年會的大力協助之下，於田園旁搭建了提供長輩休息的涼亭，更因年輕人的加入，適時地補足了耕耘過程中所需的勞動力。可以發現，以往在文健站安靜畫畫、拼拼圖的長者，到了農田中忽然成為活潑的說故事者。

每當文健站的長者坐在涼亭上，便積極地教導晚輩如何整地、疏苗，有條不紊地指揮著田園中的工作，並於休憩時刻暢談他們兒時陪伴長輩務農的記憶，甚至侃侃而談當年出外打拼、光榮返鄉建屋的過去。透過共耕，我們收穫的不僅是關於農業的知識，更感受到一場跨越時空的交流正在發生。

縣府推動的保健計畫，促使文健站照服活動由室內空間延伸至田地，開啟長照機構與在地空間、社群的更多互動。然而，相對於其他執行保健計畫的文健站分別發展出在地特有的堆肥、風味餐以及有機飼料，我們僅在「務農的過程」中徜徉似乎稍嫌失色，因此並未獲選第二年保健計畫參與資格。確實，我們面臨田園農耕人力有限且人員皆為兼差的情境下，造成作物時常處於乾枯邊緣而沒有良好的收成。

然而，當聽見長輩們說：「現在的孩子很可憐，我們（長輩）如果不在就什麼都不會了」、「這樣很好，你們教我們（捏黏土、畫畫），我們也教你們（耕作與料理的知識）」，我們便期盼經由共耕串起社群連結、翻轉長者被賦予的受照護者角色，並突顯長輩們如何於傳授農耕知識的過程中肩負起照護提供者之一角，讓大家（東大、文健站、青年會）持續一起做些什麼。

Photo Credit: 本文作者提供 圖3：共同耕作的點滴

姑且不論東大是否藉由保健計畫探尋到了文化照顧的多元可能，但在攜手耕作的過程中，各方的反饋勢必讓彼此有了不同的成長。然而，在沒有獲得第二計畫經費支持、耕作人力總是不足（長者身體不便、青年出外求學與就職，以及被教學、研究與行政所綁架的東大團隊），甚至田園即將被地主收回的情況下，我們要如何讓共學共作的情境延續、進一步擴散出去，讓更多人一起做些什麼呢？

對此，我回憶起在Timur部落（三地村），長輩總會指著家裡陳列的陶壺、刀子，或是身上配戴的琉璃珠項鍊，訴說著過往種種經歷，因而促使我透過Alfred Gell（1998）所提出的abduction of agency視角，來理解這些（陶壺、刀子、璃珠項鍊）Gell定義下的藝術品，如何凝結過去的時空，讓排灣族人推論、感知發生於藝術品周遭的社會關係，並使藝術品成為進一步觸發未來互動的行動者（agent）。因此，除了透過書寫計畫報告、期刊論文告訴大家這裡發生些什麼事之外，我試著思考能否透過更多元的管道，讓發生在田園中的共學共作得以持續延伸？