跟著排灣族農事曆說族語、學農事、觀自然，讓我們一起掉入「陷阱」
我們想讓你知道的是
每當文健站的長者坐在涼亭上，便積極地教導晚輩如何整地、疏苗，有條不紊地指揮著田園中的工作，並於休憩時刻暢談他們兒時陪伴長輩務農的記憶，甚至侃侃而談當年出外打拼、光榮返鄉建屋的過去。透過共耕，我們收穫的不僅是關於農業的知識，更感受到一場跨越時空的交流正在發生。
文：蕭鄉唯
「你們很會放陷阱！」，這是tjwabal（土坂村）的藍保．卡路風（簡稱藍保哥），在閱讀國立台東大學人文創新與社會實踐中心（簡稱東大）與啦里吧部落文化健康站（簡稱文健站）一同製作的「niamen a quma（我們的山上）——排灣族農事曆」（簡稱農事曆）後，對我說的話。在Facebook上，他寫到：
這是非常紮實、在地的概念，以月曆說族語、學農事、觀自然。收到這月曆很感動，自己反而被吸引，在用大竹高溪流域慣習，在月曆上寫了很多註解。我彷彿掉入陷阱，在月曆的第一循回年的八月開始，一直沉浸到小米收穫祭的七月。
這段話令我感到相當振奮，似乎終於朝向對的方向邁進了一小步。記得，在東大執行科技部人文創新與社會實踐計畫（簡稱人社實踐計畫）初期，我總是用一套開放卻模糊的說詞，向大竹高溪的居民們說明著人社實踐計畫的理想：「想跟你們一起做一些你們想做的事」。東大之所以選擇此區域為主要執行場域，是受到該地保有的豐富排灣文化吸引，進而嘗試推動以地方觀點為基礎的社會實踐方案，然而整體運作模式仍是得依照大學內部參與者的專業而定，預設探究的目標與議題。
例如，為認識排灣族視角的照護機制，我被指派到文健站嘗試理解長者們參與活動的日常，思考如何與照顧服務員（簡稱照服員）攜手推動契合文化脈絡的照服模式，並期盼透過與文健站互動的過程中吸取養分，為學術討論提出新的視角，進一步反思當代國際、台灣及地方社會的種種處境……但是，這些來自遠方的期待，要如何貼近在地居民對於「想跟你們一起做一些你們想做的事」的理解，並且如藍保哥所比喻的陷阱一般，促成具備某種吸引力的行動方案呢？
相較於嘗試讓在地居民加入人社實踐計畫，東大更積極地深入參與在地日常，試圖從中找尋彼此共鳴的契機。適巧，當時（2020年3月）台東縣政府在張育銓教授的努力下啟動「原住民傳統醫療保健計畫」（簡稱保健計畫），以「透過在地長者復育原住民族的食農保健文化」為目標，鼓勵地方結合傳統食材與現代料理發想創意食譜，發展保健身體的食農效用，更希望藉由長輩回憶獨特菜餚背後的動人故事延續在地文化，保存部落族人對於健康飲食的觀念及習慣。啦里吧文健站經遴選成為當時縣內86取9站（長光、福文、建和、賓朗、南興、嘉蘭、永康、都蘭、啦里吧）中，為數不多的執行場域之一，作為首波嘗試以食農知識結合文化照護的文健站。
「許多長者的大半輩子都在務農，為何還要來文健站耕作？」是我們（東大與文健站）首要思考的問題。因此，透過捏黏土、繪圖、剪貼，我們一同經歷開墾、播種到料理的過程，並且一步步從紙上談兵到實地務農，憑藉經驗分享、共同耕作的歷程，嘗試以懷舊療法促使長者分享個人故事與農耕知識，並透過影像與文字記錄下文健站於田園中活動的點滴。我們試圖藉由務農的「副產品」，一方面讓農耕實踐有更多元的呈現，二方面使參與的長輩不至於感到無趣。
我們也經由舉辦各類芳香療法、料理工作坊，吸引年長者以外的部落居民參與保健計畫，並在啦里吧青年會的大力協助之下，於田園旁搭建了提供長輩休息的涼亭，更因年輕人的加入，適時地補足了耕耘過程中所需的勞動力。可以發現，以往在文健站安靜畫畫、拼拼圖的長者，到了農田中忽然成為活潑的說故事者。
每當文健站的長者坐在涼亭上，便積極地教導晚輩如何整地、疏苗，有條不紊地指揮著田園中的工作，並於休憩時刻暢談他們兒時陪伴長輩務農的記憶，甚至侃侃而談當年出外打拼、光榮返鄉建屋的過去。透過共耕，我們收穫的不僅是關於農業的知識，更感受到一場跨越時空的交流正在發生。
縣府推動的保健計畫，促使文健站照服活動由室內空間延伸至田地，開啟長照機構與在地空間、社群的更多互動。然而，相對於其他執行保健計畫的文健站分別發展出在地特有的堆肥、風味餐以及有機飼料，我們僅在「務農的過程」中徜徉似乎稍嫌失色，因此並未獲選第二年保健計畫參與資格。確實，我們面臨田園農耕人力有限且人員皆為兼差的情境下，造成作物時常處於乾枯邊緣而沒有良好的收成。
然而，當聽見長輩們說：「現在的孩子很可憐，我們（長輩）如果不在就什麼都不會了」、「這樣很好，你們教我們（捏黏土、畫畫），我們也教你們（耕作與料理的知識）」，我們便期盼經由共耕串起社群連結、翻轉長者被賦予的受照護者角色，並突顯長輩們如何於傳授農耕知識的過程中肩負起照護提供者之一角，讓大家（東大、文健站、青年會）持續一起做些什麼。
姑且不論東大是否藉由保健計畫探尋到了文化照顧的多元可能，但在攜手耕作的過程中，各方的反饋勢必讓彼此有了不同的成長。然而，在沒有獲得第二計畫經費支持、耕作人力總是不足（長者身體不便、青年出外求學與就職，以及被教學、研究與行政所綁架的東大團隊），甚至田園即將被地主收回的情況下，我們要如何讓共學共作的情境延續、進一步擴散出去，讓更多人一起做些什麼呢？
對此，我回憶起在Timur部落（三地村），長輩總會指著家裡陳列的陶壺、刀子，或是身上配戴的琉璃珠項鍊，訴說著過往種種經歷，因而促使我透過Alfred Gell（1998）所提出的abduction of agency視角，來理解這些（陶壺、刀子、璃珠項鍊）Gell定義下的藝術品，如何凝結過去的時空，讓排灣族人推論、感知發生於藝術品周遭的社會關係，並使藝術品成為進一步觸發未來互動的行動者（agent）。因此，除了透過書寫計畫報告、期刊論文告訴大家這裡發生些什麼事之外，我試著思考能否透過更多元的管道，讓發生在田園中的共學共作得以持續延伸？
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。