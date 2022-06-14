中亞五國趁俄烏戰爭迎來前所未有的戰略機遇，聯手打造歐亞心臟的「新大動脈」
我們想讓你知道的是
中亞五國在俄烏戰爭引發的地緣風暴中迎來了前所未有的戰略性重大機遇，相反化危機為轉機，聯手打造歐亞心臟之「新大動脈」。其中哈薩克則作為區域的「軸心」發揮著日益重要的區域建設之關鍵作用。
文：納扎爾拜・葉爾肯（Yerkin Nazarbay，哈薩克國立大學經濟科學碩士，武漢大學國際關係學系博士候選人）
透過俄烏百日戰勢的持續演變不難看出，俄羅斯針對烏克蘭所開啟的此次「特別軍事行動」無論是對大西洋東岸的歐共體還是太平洋西岸的新興經濟體，其地緣政治及經濟影響可謂史無前例。
這場歐陸戰事的瞬間爆發與始料未及的「長期化」發展趨勢，致使身處歐亞大陸東西兩側「邊緣地帶」的各經濟大國陷入如同車入泥潭般的被動狀態，導致原先的戰略構想與佈局相繼化為烏有，進而喪失其長期所構築的「地緣絕對優勢」。
然而，相較於歐亞大陸「邊緣地帶」，位於「核心區」的中亞五國卻在此次地緣風暴中迎來了前所未有的戰略性重大機遇，相反化危機為轉機，聯手打造歐亞心臟之「新大動脈」。其中哈薩克則作為區域的「軸心」發揮著日益重要的區域建設之關鍵作用。
突厥聯盟自西向東「邁向」區域防務一體化
早在克里米亞危機爆發伊始，防範後蘇聯空間之俄裔或非主體族裔分離主義就已成為獨聯體各成員國所高度重視的核心議題之一，尤其是對與俄羅斯聯邦所接壤且擁有全球最長陸路邊界線的哈薩克而言更是迫在眉睫。
傳統盟友在歐陸板塊中的「無法無天」與「狼吞虎嚥」之舉作為警鐘不可避免地加強了土耳其與高加索（亞塞拜然）及中亞突厥語國家（哈薩克、土庫曼、吉爾吉斯、烏茲別克）間的共同危機意識與患難與共的兄弟情誼。最終促使突厥語國家合作委員會於2021年由最初的區域文化組織升格為具有鮮明地緣政治色彩的突厥國家組織，即突厥聯盟。
俄烏戰爭爆發後，面對俄國機械化部隊的全線侵入與毀滅性城鎮巷戰，以中亞哈薩克為「鞏固核心」的區域國防工業一體化進程憑「韜光養晦」之勢得以展開，致使突厥聯盟「更上一層樓」。在此特殊背景下，哈薩克與土耳其僅時隔兩天（2月26日）就在努爾蘇丹（Nur-Sultan）簽署軍事合作計畫，進而開啟區域防務一體化的新序幕。
5月12日，在哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）對土耳其進行國事訪問的框架下，哈土兩國國防部之間進一步簽署了多項軍事領域合作協定。其中包括在哈建立土耳其安卡（ANKA）無人機組裝生產線，並成立相配套的後勤支援服務系統。
而就在一天前，哈薩克馬吉利斯（下議院）審議通過了《關於批准哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦旨在確保中亞安全的軍事和技術援助協定》，並且規定哈方將軍事設備運送至吉境內後，吉方只能出於安全原因使用其所獲設備，不得轉送第三方，不得對獨聯體成員國使用。
可見，哈薩克在此次歐陸地緣政治危機中成功將自己打造為中亞「D」字型安全同盟體系的「頂樑柱」，為徹底獨立於其他周邊地緣板塊的「大中亞」夯實了地緣政治及軍事基礎。
突厥聯盟「持續西靠」等同於北約「逐步東進」
需要特別指出的是，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也曾於戰爭爆發前的2月3日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署無人機製造協定，進而為北約的新一輪「軍工部署」鋪平了道路。可是，此「軍工部署」隨即成為最終引爆此次「東斯拉夫大決裂」的主要導火索之一，並且後因其受俄方「特別軍事行動」的影響，導致其烏方無人機生產線建設專案陷入難以估算的長期「停滯狀態」。
除此之外，哈薩克國防部第一副部長兼哈武裝力量總參謀部長庫薩伊諾夫（Marat Khusainov）、吉爾吉斯國防部長貝克洛托夫（Baktybek Bekbolotov）和亞塞拜然國防部長哈薩諾夫（Zakir Hasanov）分別在6月9日至10日期間對土耳其進行正式訪問，並且觀摩開啟於愛琴海（Aegean Sea）地區代號為EFES-2022的37國聯合軍演。其中，哈薩克參演部隊主要參與了對艦機動降落、傘降、阻擊戰術，以及空軍和制導武器的操作技術演練等演習任務。
此次軍演首先彰顯的是土耳其國防工業的總體實力和自身地緣政治之實際威懾力，其次是拉近土耳其與突厥聯盟成員國及北約和非北約成員國之間的軍事關係，最後則與波羅的海地區北約14國與瑞典及芬蘭正在進行的年度軍演遙相呼應，但其指涉對象多元，可謂「一箭多雕」。
戰爭長期化「威脅」歐亞運輸走廊之穩定
毋庸置疑，遭受此次俄烏戰爭衝擊最大的莫過於如同「蛟龍般」縱橫交錯的歐亞地緣經濟之國際運輸走廊。因受歐盟史無前例的制裁影響，中國「一帶一路」倡議之絲綢之路經濟帶（陸上通道）中經俄入歐的中蒙俄經濟走廊和新亞歐大陸橋經濟走廊幾乎陷入「半癱瘓」狀態。
而其餘的中巴經濟走廊、孟中印緬經濟走廊及中國—中南半島經濟走廊與21世紀海上絲綢之路，一同面臨美日印澳四邊安全對話和美日同盟的直接政經壓力與間接軍事「圍堵」，唯獨中國—中亞—西亞經濟走廊還尚存一絲「局部突破」的可能。
不同於中國，俄羅斯起初在遭受西方制裁之際還曾寄希望於長期所經營發展的「國際南北運輸走廊」（International North-South Transport Corridor），借此最大限度的抵消源自制裁的財政壓力與經濟風險，打破其外交孤立之不利僵局，迫使西方最終將「懲罰之鞭」高高舉起，而後再快速輕輕放下。
Tags：
企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day
我們想讓你知道的是
架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。
時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。
然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！
事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。
為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。
資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級
企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。
在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。
只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。
AWS Security Web Day 好禮不斷！參加即有機會獲得 $300 AWS Credits
精彩議程將包含：從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計、如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性、在 Kubernetes 環境中實現容器安全性、使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應、AWS Security 相關服務免費方案簡介....等等，本次活動也邀請成功企業分享企業資安痛點以及解決方案。
活動當天將進行 100 元外送美食券有獎徵答，同時 AWS 也提供 $300美金 AWS Credits 申請機會給參加者，來協助大家實現第一個上雲計畫！
探索資安，即刻報名AWS Security Web Day：