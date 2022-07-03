【專訪】趙湘台：45年婦產科生涯為上千名跨性別者實施變性療程，協助靈魂與身體合一

「你看，他是不是比電影明星，更像明星？」台北榮總婦女醫學部特約醫師趙湘台滑了一下手機，找出三年前po在臉書上的照片。

當時他受邀到香港參加朋友的婚禮，只見穿白色休閒西裝的新郎，濃眉大眼、斯文俊俏，不輸電影上常見到的港星。

婚禮在中環一家私人俱樂部Eaton Club舉行，喜帖註明賓客穿著要smart casual（時尚休閒），趙湘台特別剪了一個「貝克漢頭」，兩鬢削薄的短髮，前端翹了起來，看起來活力十足，一點也不像快70歲的人。

圖片來源：趙湘台提供 趙湘台特地飛到香港參加婚禮，見證個案幸福的這一刻。他照著邀請函中的穿得smart casual，為他的重獲新生，給予最問暖的祝福。

婚禮請來「香港白色劇團」到場表演，一群穿白色衣褲的年輕人，又唱又跳。新郎在眾人簇擁下和新娘深情一吻，看在趙湘台的眼裡，特別感動，好像自己的兒子在娶媳婦一樣。

「這新郎以前是女的。」趙湘台語出驚人，「但他的靈魂是男的，所以從香港到台灣來找我治療，經過打針、開刀，變成男生，然後娶了女生，邀我到香港參加他的婚禮。」

他打開話匣子，娓娓道出45年的婦產科醫師生涯中，怎麼幫上千名跨性別者實施變性療程，讓他們的靈魂與肉體能夠結合，擺脫生命掙扎的漩渦，從荒涼中走出繁華的風景。

圖片來源：葉大衛攝 趙湘台是生殖內分泌專家，與北榮團隊一起催生出全台第一位試管嬰兒，完成台灣首次經「輸卵管精卵植入術」，更是變性療程權威。

誤打誤撞當醫師，催生首名試管嬰兒

「我當醫師，是誤打誤撞！」趙湘台說，他小學中學生長在花蓮，父母都是公務員，家族中也沒人當醫師。當年大學聯考成績不錯，台大除了醫學系外都可錄取。最後選擇進入了創校剛滿12年的台北醫學院。雖然純粹是分數到了才念醫學系，他卻一路讀得很愉快。

加入婦產科後，他很早就決定要從事生殖內分泌相關研究，也因此被選入吳香達率領的試管嬰兒小組，與張昇平、陳樹基、曾啟瑞等人在1985年共同「催生」出國內首名試管嬰兒，為台灣的不孕症治療拉開了序幕。

身為內分泌的權威，來向趙湘台求子的夫婦門庭若市。但漸漸地出現一群人，他們會一個人默默來到診間，希望他能利用專業，幫他們「回歸到靈魂的自己」。

三歲就清楚自己是誰，不改初衷

「我治療過的變性者，可能多達上千名。」趙湘台的個案囊括各行各業，從老師、政府官員、醫師、商人、網紅、作家到藝術工作者都有，更有不少人從香港、日本跨海求診，他謙虛地笑著說：「可能我在這個領域，算是全球聞名吧！」

而變性者最讓他佩服的，是不改初衷的堅持。

「從三歲開始，他們心中就非常清楚自己是誰，只是不敢講。長大了雖然知道跳出這個漩渦是很辛苦的一條路，但他們也不願讓自己後悔，希望透過醫學技術，把和靈魂衝突的東西去掉。」

「沒人知道，老天為何開了這樣一個大玩笑，給他們一個男（女）孩的靈魂，卻給了一個女（男）孩的身體。他們小時候總有一個夢，在夢中如願都成了男（女）孩，但一覺醒來依然故我。」趙湘台感慨道。

但在社會刻板印象的壓制下，這些跨性別者不敢說出來，忍氣吞聲無法做自己，拉扯與衝突不斷折磨內心，卻永遠放不下想進行手術，回歸自己靈魂的心願。

趙湘台回憶，以前有個醫學生來向他求助，當時依法需要家長簽立同意書（現已不用）才能執行。家中獨子居然想變成女性，父母大怒，當然不同意！這位學生求助無門，不惜用刮鬍刀將生殖器割掉，最後被送醫院急診。

「聽起來有點毛骨悚然，但這孩子其實平常個性非常溫和，一點也不偏激躁進。」趙湘台說，把和靈魂衝突的器官拿掉，對他們來講非常重要。 家人好不容易同意這名學生進行手術，他在術後卻想放棄當醫師。趙湘台對他說：「你重生後，更不應該放棄從醫，要當其他個案的role model（榜樣），告訴他們跳出漩渦後能活得更好！」他受到鼓勵完成學業，如今已行醫濟世救人。

診間內也不乏年長的個案。有名成功的媒體人，為了孩子常住國外，因為孝順回台照顧父母，原本找了泰國的醫師，但因為碰到COVID-19，泰國的醫師介紹他回台灣找趙湘台，6、70歲時才決定求診變性，「一位大叔，戴著帽子、口罩跟墨鏡，在候診區一群女性中坐著，一直被大家盯著看，真的很有勇氣。」

聆聽這群變性者的生命故事，在各自人生舞台上一幕一幕的看過去，「事實上，是他們在教我人生，讓我學到很多。」趙湘台感恩地道。

依法執行變性治療，怎會是「傷天害理」？

如同試管嬰兒剛問世時，曾有「違反自然」的倫理爭議，為跨性別者做變性治療的醫師，也要承受某些極端衛道人士指責為「傷天害理」、「作惡多端」。但趙湘台卻從不在意這些指責，他抱著幫助個案的初心，根據精神科醫師的診斷，依照現代醫學指引、法規幫個案們進行後續的變性療程。

在醫學上，這類人士被稱為「變性慾者」，因身體和心理認同的性別不一致，很希望去除原本的性徵。趙湘台說，他們要先經過兩名精神科醫師診斷，通過鑑定後，再轉到趙主任這裡進行療程，包括服用荷爾蒙，以及實施「性別再確認手術」（Sex Reassignment Surgery，簡稱SRS），即俗稱的變性手術。

男變女的話，需要摘除陰莖及睪丸等男性生殖器，並重建女性性器官。而女變男，則要摘除乳房、子宮、卵巢、輸卵管等器官，且將尿道拉出來讓他們可以站著小便，或更進一步讓整型外科醫師取出腿骨做人工陰莖。

「他們冒著生命危險，歷經這麼多次痛苦的手術，醫師依法用專業完成他們一輩子的夢想，怎麼會是傷天害理呢？」趙湘台為他們抱著不平。

但手術後，並不是就會迎來快樂結局，他們一輩子都要服用荷爾蒙藥物，才能持續讓身體與靈魂的性別一致。而為了讓他們健康的活下去，趙湘台會要求個案完成三件「作業」，再幫他們治療。

三件作業，皆是醫者的關懷