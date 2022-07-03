【專訪】趙湘台：45年婦產科生涯為上千名跨性別者實施變性療程，協助靈魂與身體合一
我們想讓你知道的是
「他們冒著生命危險，歷經這麼多次痛苦的手術，醫師依法用專業完成他們一輩子的夢想，怎麼會是傷天害理呢？」趙湘台為他們抱著不平。但手術後，並不是就會迎來快樂結局。
「你看，他是不是比電影明星，更像明星？」台北榮總婦女醫學部特約醫師趙湘台滑了一下手機，找出三年前po在臉書上的照片。
當時他受邀到香港參加朋友的婚禮，只見穿白色休閒西裝的新郎，濃眉大眼、斯文俊俏，不輸電影上常見到的港星。
婚禮在中環一家私人俱樂部Eaton Club舉行，喜帖註明賓客穿著要smart casual（時尚休閒），趙湘台特別剪了一個「貝克漢頭」，兩鬢削薄的短髮，前端翹了起來，看起來活力十足，一點也不像快70歲的人。
婚禮請來「香港白色劇團」到場表演，一群穿白色衣褲的年輕人，又唱又跳。新郎在眾人簇擁下和新娘深情一吻，看在趙湘台的眼裡，特別感動，好像自己的兒子在娶媳婦一樣。
「這新郎以前是女的。」趙湘台語出驚人，「但他的靈魂是男的，所以從香港到台灣來找我治療，經過打針、開刀，變成男生，然後娶了女生，邀我到香港參加他的婚禮。」
他打開話匣子，娓娓道出45年的婦產科醫師生涯中，怎麼幫上千名跨性別者實施變性療程，讓他們的靈魂與肉體能夠結合，擺脫生命掙扎的漩渦，從荒涼中走出繁華的風景。
誤打誤撞當醫師，催生首名試管嬰兒
「我當醫師，是誤打誤撞！」趙湘台說，他小學中學生長在花蓮，父母都是公務員，家族中也沒人當醫師。當年大學聯考成績不錯，台大除了醫學系外都可錄取。最後選擇進入了創校剛滿12年的台北醫學院。雖然純粹是分數到了才念醫學系，他卻一路讀得很愉快。
加入婦產科後，他很早就決定要從事生殖內分泌相關研究，也因此被選入吳香達率領的試管嬰兒小組，與張昇平、陳樹基、曾啟瑞等人在1985年共同「催生」出國內首名試管嬰兒，為台灣的不孕症治療拉開了序幕。
身為內分泌的權威，來向趙湘台求子的夫婦門庭若市。但漸漸地出現一群人，他們會一個人默默來到診間，希望他能利用專業，幫他們「回歸到靈魂的自己」。
三歲就清楚自己是誰，不改初衷
「我治療過的變性者，可能多達上千名。」趙湘台的個案囊括各行各業，從老師、政府官員、醫師、商人、網紅、作家到藝術工作者都有，更有不少人從香港、日本跨海求診，他謙虛地笑著說：「可能我在這個領域，算是全球聞名吧！」
而變性者最讓他佩服的，是不改初衷的堅持。
「從三歲開始，他們心中就非常清楚自己是誰，只是不敢講。長大了雖然知道跳出這個漩渦是很辛苦的一條路，但他們也不願讓自己後悔，希望透過醫學技術，把和靈魂衝突的東西去掉。」
「沒人知道，老天為何開了這樣一個大玩笑，給他們一個男（女）孩的靈魂，卻給了一個女（男）孩的身體。他們小時候總有一個夢，在夢中如願都成了男（女）孩，但一覺醒來依然故我。」趙湘台感慨道。
但在社會刻板印象的壓制下，這些跨性別者不敢說出來，忍氣吞聲無法做自己，拉扯與衝突不斷折磨內心，卻永遠放不下想進行手術，回歸自己靈魂的心願。
趙湘台回憶，以前有個醫學生來向他求助，當時依法需要家長簽立同意書（現已不用）才能執行。家中獨子居然想變成女性，父母大怒，當然不同意！這位學生求助無門，不惜用刮鬍刀將生殖器割掉，最後被送醫院急診。
「聽起來有點毛骨悚然，但這孩子其實平常個性非常溫和，一點也不偏激躁進。」趙湘台說，把和靈魂衝突的器官拿掉，對他們來講非常重要。 家人好不容易同意這名學生進行手術，他在術後卻想放棄當醫師。趙湘台對他說：「你重生後，更不應該放棄從醫，要當其他個案的role model（榜樣），告訴他們跳出漩渦後能活得更好！」他受到鼓勵完成學業，如今已行醫濟世救人。
診間內也不乏年長的個案。有名成功的媒體人，為了孩子常住國外，因為孝順回台照顧父母，原本找了泰國的醫師，但因為碰到COVID-19，泰國的醫師介紹他回台灣找趙湘台，6、70歲時才決定求診變性，「一位大叔，戴著帽子、口罩跟墨鏡，在候診區一群女性中坐著，一直被大家盯著看，真的很有勇氣。」
聆聽這群變性者的生命故事，在各自人生舞台上一幕一幕的看過去，「事實上，是他們在教我人生，讓我學到很多。」趙湘台感恩地道。
依法執行變性治療，怎會是「傷天害理」？
如同試管嬰兒剛問世時，曾有「違反自然」的倫理爭議，為跨性別者做變性治療的醫師，也要承受某些極端衛道人士指責為「傷天害理」、「作惡多端」。但趙湘台卻從不在意這些指責，他抱著幫助個案的初心，根據精神科醫師的診斷，依照現代醫學指引、法規幫個案們進行後續的變性療程。
在醫學上，這類人士被稱為「變性慾者」，因身體和心理認同的性別不一致，很希望去除原本的性徵。趙湘台說，他們要先經過兩名精神科醫師診斷，通過鑑定後，再轉到趙主任這裡進行療程，包括服用荷爾蒙，以及實施「性別再確認手術」（Sex Reassignment Surgery，簡稱SRS），即俗稱的變性手術。
男變女的話，需要摘除陰莖及睪丸等男性生殖器，並重建女性性器官。而女變男，則要摘除乳房、子宮、卵巢、輸卵管等器官，且將尿道拉出來讓他們可以站著小便，或更進一步讓整型外科醫師取出腿骨做人工陰莖。
「他們冒著生命危險，歷經這麼多次痛苦的手術，醫師依法用專業完成他們一輩子的夢想，怎麼會是傷天害理呢？」趙湘台為他們抱著不平。
但手術後，並不是就會迎來快樂結局，他們一輩子都要服用荷爾蒙藥物，才能持續讓身體與靈魂的性別一致。而為了讓他們健康的活下去，趙湘台會要求個案完成三件「作業」，再幫他們治療。
三件作業，皆是醫者的關懷
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案