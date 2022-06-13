馬來西亞宣佈廢除強制死刑，首相沙比里：法官有權給嫌犯重生的機會

馬來西亞首相署10日宣布廢除強制死刑，同時也給予法官擁有決定量刑的裁量權。馬來西亞內閣在8日的會議上通過一份由特別委員會（註）提交的《強制死刑替代刑罰研究報告》，決定強制死刑將由其他類型懲罰代替。

（註：特別委員會（Special Committee）是由首席大法官理查德（Richard Malanjum）領導的法律團體，成員由前首席大法官、前副檢察長、法律人士、法律系教授、犯罪專家等專家組成。）

首相署部長旺朱乃迪（Wan Junaidi Tuanku Jaafar）發表聲明，「內閣將針對《危險藥物法》第39B條文（走私毒品）、11項強制死刑罪及22項可斟酌死刑罪進行進一步研究。」首相署將與總檢察署、首相署法律事務部及其他利益相關部門討論相關政策。

首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri）也說明，1952年《危險藥物法》規定凡定罪必是死刑，這令法官別無選擇。「若被告是一名年輕人，在他背包裡發現毒品，他也無法給出合理解釋，法官可能發現他的無奈，可以給他第二次重生的機會而不是直接送上絞刑台。」沙比里強調，「死刑會繼續存在，只是不再是強制性的。」

根據國際特赦組織（Amnesty International），目前馬來西亞可判處死刑的罪行包括謀殺、販毒、叛國、恐怖主義、對蘇丹引戰、綁架、擁有槍械、教唆軍人犯罪、劫持人質等等。

旺朱乃迪補充，政府還需探討刑事司法制度的可行性，包含量刑前的程序、成立量刑委員會（Sentencing Council）及法律委員會、編定量刑指南及監獄改革等等。他也說明，這項決定顯示政府重視各方利益，反映出馬來西亞司法系統的透明化。

人權觀察（Human Rights Watch）曾針對智能不足者納加德蘭販毒被處死事件，批判馬來西亞「虛偽」的行為。當時馬來西亞對販毒的判決是死刑，但首相及外交部卻兩次致函新加坡要求寬容處理，甚至要求將納加德蘭的審判轉移到馬來西亞。

1. Malaysia’s efforts to stop the execution of Nagaenthran K Dharmalingam were laudable, but also hypocritical, says Human Rights Watch.



The New York-based NGO says Nagaenthran would likely have “faced the same death sentence had he been arrested in Malaysia.” https://t.co/askxWnKPkY pic.twitter.com/YI7wTdqA9N — BFM News (@NewsBFM) April 29, 2022

國際特赦組織也曾批評馬來西亞，在2013年發生兩起不公開處決死刑犯事件。對於馬來西亞政府的最新決定，該組織執行董事長卡特麗娜·瑪利亞馬夫（Katrina Jorene Maliamauv）說：「這是馬來西亞往正確方向邁出的一步，我們希望這一步可以走得更遠，努力達到徹底廢除死刑這項殘酷的懲罰。」

✔️We applaud the Cabinet decision to abolish the mandatory death penalty



✔️We urge the gov't to table the amendments without any delay and review existing cases



📢Next: Move towards full abolition! End this cruel & inhumane practice



Full statement here:https://t.co/88D2IBJD3Y — Amnesty International Malaysia (@AmnestyMy) June 10, 2022

瑪利亞馬夫強調，政府應該針對所有強制死刑的案件進行全面審查，因為強制死刑傷害的是那些社會中被邊緣的人。目前東南亞只有柬埔寨及菲律賓實施全面廢死，他表示，馬來西亞的決定為其他國家樹立榜樣，「今天政府的聲明表示改變人權是有可能的。」

國會議員阿莎麗娜（Azalina Othman Said）建議，政府應該成立一個議會特別委員會（Parliament Special Selected Committee）來審查所有現有的強制死刑案件，並考慮黨派議員、專家、受害者及家屬們的意見。然而他也指出，民眾對政策及法律的潛在變化一無所知，只能在一旁進行推測，「這阻礙了像我這樣的國會議員提出建設性的意見。」

國際特赦組織指出，截止2022年2月的統計，馬來西亞仍有1341名死囚，其中905人涉及販毒被判處強制死刑。馬來西亞回教大學法律系教授聶阿末（Nik Ahmad）認為，目前馬來西亞的死囚身分不會改變，因為修改後的法令只適用於接下來的案件，是針對尚未提控的嫌犯。若目前死囚想申請免死，必須按照聯邦憲法第42條文的特赦權利赦免死囚。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒