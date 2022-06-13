《侏羅紀世界：統霸天下》口碑不佳無損觀眾買票力挺，全球票房破億開出亮眼紅盤
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2022年《侏羅紀世界》迎來系列最終章《侏羅紀世界：統霸天下》，柯林崔佛洛重新執導，人氣角色也紛紛回歸，上週末更在北美、中國等極具指標性的市場上映，而這群恐龍也不負眾望，開出票房紅盤。
接續《捍衛戰士：獨行俠》之後的商業鉅作《侏羅紀世界：統霸天下》，在今（2022）年6月於各國陸續登場，先在墨西哥、韓國、巴西、義大利等地上映，共收下5500萬美元，其中墨西哥以1800萬美元的票房領跑，韓國以1500萬美元緊追其後，巴西收下430萬美元、義大利則是340萬美元；而上週更在極具指標性的北美、中國等市場映演，票房成績仍舊不俗，北美拿下1.43億美元、中國則收進5250萬美元，至今全球共計3.89億美元，成績亮眼。
恐龍IP狂潮
環球影業在1993年推出史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的《侏羅紀公園》，全球票房突破10億美元，以90年代來說，是相當可觀的票房數字。而後此系列推出續作《侏羅紀公園2：失落的世界》和《侏羅紀公園3》，全球票房分別為6.18億美元、3.68億美元，從票房來看，表現算是每況愈下。
不過，此系列停擺14年後，在2015年夏天推出了由柯林崔佛洛（Colin Trevorrow）執導的延伸作品《侏羅紀世界》，睽違十餘年的恐龍世界再度掀起熱潮，全球票房累積16.71億美元；而後2018年，換成胡恩安東尼奧巴亞納（J.A. Bayona）執導的續作《侏羅紀世界：殞落國度》，也在全球吸金13.10億美元。
換句話說，《侏羅紀世界》前兩集全球票房皆突破10億美元，而《侏羅紀世界》排在影史票房第7的位置，《侏羅紀世界：殞落國度》則為第16名，是極富吸金能力的恐龍IP。
到了2022年，《侏羅紀世界》迎來系列最終章《侏羅紀世界：統霸天下》，柯林崔佛洛回歸執導，人氣角色克里斯普瑞特（Chris Pratt）、布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）、山姆尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）等人氣角色紛紛回歸，本片也在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行下的後疫情時代，開出亮眼票房。
北美：恐龍大戰獨行俠
根據《綜藝報》指出，《侏羅紀世界：統霸天下》製作成本達1.85億美元，宣傳行銷費用約為1億美元，因此需要極佳的首週票房，才能保證後續的盈利狀況。而《侏羅紀世界：統霸天下》在北美於6月10日首映，週末三天在4676家影院進帳1.43億美元，其中約有1230萬來自IMAX，而《侏羅紀世界：統霸天下》也成功擠下《捍衛戰士：獨行俠》登上票房冠軍。
以此系列過往在北美地區的票房表現來看，《侏羅紀世界》首週末為2.08億美元，最終拿下6.53億美元；《侏羅紀世界：殞落國度》首週末則是1.48億美元，最終進帳4.17億美元。而《侏羅紀世界：統霸天下》首週末的1.43億美元，基本上追平《侏羅紀世界：殞落國度》，考量目前在後疫情時代，還能有此數字成績非常難得。
而今年北美共有4部作品在首週末就破億，除了《侏羅紀世界：統霸天下》之外，分別是3月初《蝙蝠俠》的1.34億美元、5月初《奇異博士2：失控多重宇宙》的1.85億美元，以及5月底《捍衛戰士：獨行俠》的1.34億美元。
環球影業北美發行總裁吉姆奧爾（Jim Orr）就表示：「夏季檔期的電影院，就是在大銀幕看到像《侏羅紀世界：統霸天下》這樣的電影。」
上週末對於北美電影市場而言，可算雙喜臨門，除了《侏羅紀世界：統霸天下》開出紅盤之外，進入第三個週末的《捍衛戰士：獨行俠》也在4262家北美電影院增加了5000萬美元，位居上週票房排行榜亞軍位置，目前北美總票房也已來到3.93億美元。
相較之下，《蜘蛛人：無家日》第三週的票房為5600萬美元，《蝙蝠俠》是3600萬美元，《奇異博士2：失控多重宇宙》則是3200 萬美元，《捍衛戰士：獨行俠》的跌幅相對較小；而難能可貴的是，《捍衛戰士：獨行俠》在《侏羅紀世界：統霸天下》這類強檔大片首週上映的擠壓之下，還能有進帳5000萬，實屬不易。
此數字除了再度證明觀眾對於本片的喜愛之外，也顯現目前北美市場能在同一周末容納兩部商業鉅作，對於即將迎來的暑期檔是極為重要的市場反彈跡象。至於《捍衛戰士：獨行俠》在全球票房累積至7.47億美元，遠遠超過首集《捍衛戰士》全球3.56億美元的成績，成為影史最成功的續作之一。
全世界的恐龍熱
離開北美，《侏羅紀世界：統霸天下》上週末在台灣、中國、英國、法國等57個新的國際市場上映，加上已經上映第二週的市場在內，總計從72個國際市場獲得1.76億美元的巨額票房，國際票房至今累積來到2.45億美元，其中以中國市場提供的5250萬美元位居榜首。
倘若將《侏羅紀世界：統霸天下》的中國首週票房跟前兩集比較，《侏羅紀世界》為6200萬美元；《侏羅紀世界：殞落國度》則為1.09億美元，《侏羅紀世界：統霸天下》算是數字下跌，但前兩集未有COVID-19的影響。
此外，中國在COVID-19疫情期間，幾乎沒有引進好萊塢大片，《侏羅紀世界：統霸天下》輕鬆成為今年度中國首週末表現最好的外片，也是自COVID-19大流行之後的第三名，前兩名依序為《玩命關頭9》的1.36億美元、《哥吉拉大戰金剛》的6900萬美元。
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。