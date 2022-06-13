《侏羅紀世界：統霸天下》口碑不佳無損觀眾買票力挺，全球票房破億開出亮眼紅盤

接續《捍衛戰士：獨行俠》之後的商業鉅作《侏羅紀世界：統霸天下》，在今（2022）年6月於各國陸續登場，先在 墨西哥、韓國、巴西、義大利等地上映， 共收下5500萬美元，其中 墨西哥以1800萬美元的票房領跑，韓國以1500萬美元緊追其後，巴西收下430萬美元、義大利則是340萬美元；而上週更在極具指標性的北美、中國等市場映演，票房成績仍舊不俗，北美拿下1.43億美元、中國則收進5250萬美元，至今全球共計3.89億美元，成績亮眼。

恐龍IP狂潮

環球影業在1993年推出史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的《侏羅紀公園》，全球票房突破10億美元，以90年代來說，是相當可觀的票房數字。而後此系列推出續作《侏羅紀公園2：失落的世界》和《侏羅紀公園3》，全球票房分別為6.18億美元、3.68億美元，從票房來看，表現算是每況愈下。

不過，此系列停擺14年後，在2015年夏天推出了由柯林崔佛洛（Colin Trevorrow）執導的延伸作品《侏羅紀世界》，睽違十餘年的恐龍世界再度掀起熱潮，全球票房累積 16.71億美元 ；而後 2018年，換成胡恩安東尼奧巴亞納（J.A. Bayona）執導的續作《侏羅紀世界：殞落國度》，也在全球吸金13.10億美元。

換句話說， 《侏羅紀世界》前兩集全球票房皆突破10億美元，而《侏羅紀世界》 排在影史票房第7的位置，《侏羅紀世界：殞落國度》則為第16名，是極富吸金能力的恐龍IP。

到了2022年，《侏羅紀世界》迎來系列最終章《侏羅紀世界：統霸天下》， 柯林崔佛洛回歸執導，人氣角色克里斯普瑞特（Chris Pratt）、布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）、山姆尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）等人氣角色紛紛回歸， 本片也在 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行下的後疫情時代，開出亮眼票房。

Photo Credit: 環球影業 《侏羅紀世界：統霸天下》劇照

北美：恐龍大戰獨行俠

根據《綜藝報》指出， 《侏羅紀世界：統霸天下》製作成本達1.85億美元，宣傳行銷費用約為1億美元，因此需要極佳的首週票房，才能保證後續的盈利狀況。而《侏羅紀世界：統霸天下》在北美於6月10日 首映，週末三天在4676家影院進帳1.43億美元，其中約有1230萬來自IMAX，而 《侏羅紀世界：統霸天下》也成功 擠下《捍衛戰士：獨行俠》登上票房冠軍。

以此 系列過往在 北美地區的票房表現來看， 《侏羅紀世界》首週末為2.08億美元，最終拿下6.53億美元；《侏羅紀世界：殞落國度》首週末則是1.48億美元，最終進帳4.17億美元。而《侏羅紀世界：統霸天下》首週末的1.43億美元，基本上追平《侏羅紀世界：殞落國度》，考量目前在後疫情時代，還能有此數字成績非常難得。

而今年北美共有4部作品在首週末就破 億，除了《侏羅紀世界：統霸天下》之外，分別是3月初《蝙蝠俠》的 1.34億美元、5月初《奇異博士2：失控多重宇宙》的1.85億美元，以及5月底《捍衛戰士：獨行俠》的1.34億美元。

環球影業北美發行總裁 吉姆奧爾（ Jim Orr ）就表示：「夏季檔期的電影院，就是在大銀幕看到像《侏羅紀世界：統霸天下》這樣的電影。」

Photo Credit: 環球影業 《侏羅紀世界：統霸天下》劇照

上週末對於北美電影市場而言，可算雙喜臨門，除了《侏羅紀世界：統霸天下》開出紅盤之外，進入第三個週末的 《捍衛戰士：獨行俠》也 在4262家北美電影院增加了5000萬美元，位居上週票房排行榜亞軍位置，目前北美總票房也已來到3.93億美元。

相較之下，《 蜘蛛人：無家日 》第三週的票房為5600萬美元， 《蝙蝠俠》是3600萬美元， 《奇異博士2：失控多重宇宙》則是 3200 萬美元， 《捍衛戰士：獨行俠》的跌幅相對較小； 而難能可貴的是， 《捍衛戰士：獨行俠》 在 《侏羅紀世界：統霸天下》這類 強檔大片首週上映的擠壓之下， 還能有進帳5000萬，實屬不易。

此數字除了再度證明觀眾對於本片的喜愛之外，也顯現目前北美市場能在同一周末容納兩部商業鉅作，對於即將迎來的暑期檔是極為重要的市場反彈跡象。至於《捍衛戰士：獨行俠》在全球票房累積至 7.47億美元，遠遠超過首集 《捍衛戰士》全球3.56億美元的成績，成為影史最成功的續作之一。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

全世界的恐龍熱

離開北美，《侏羅紀世界：統霸天下》上 週末在台灣、中國、英國、法國等57個新的國際市場上映，加上已經上映第二週的市場在內，總計從72個國際市場獲得1.76億美元的巨額票房，國際票房至今累積來到2.45億美元，其中以中國市場提供的5250萬美元位居榜首。

倘若將 《侏羅紀世界：統霸天下》的中國首週票房 跟前兩集比較， 《侏羅紀世界》為6200萬美元； 《侏羅紀世界：殞落國度》則為1.09億美元，《侏羅紀世界：統霸天下》算是數字下跌，但前兩集未有 COVID-19的影響。