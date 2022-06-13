美槍枝管制重大突破：兩黨共識加強購槍背景調查、協助各州頒布「紅旗法」沒收危險人士槍枝
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美國參議院談判代表於昨日宣布，民主黨與共和黨就一項有限的新槍枝管制安全措施達成協議，內容包含加強槍枝購買背景調查、將禁止家暴者持有槍枝的規定首次擴大到約會對象等。此次雙方在槍枝議題上罕見達成共識是結束國會長達數年僵局的重大進展。
歷經5月多起大規模槍枝暴力慘案，美國參議院談判代表於昨（12）日宣布，民主黨與共和黨就一項有限的新槍枝管制安全措施達成協議。雖然規範內容未如美國總統拜登期待的嚴格，但雙方在槍枝議題上罕見達成共識，卻是結束國會長達數年僵局的重大進展。
本次協議由10名共和黨人和10名民主黨人提出，並且獲得拜登和民主黨高層的支持。內容包含加強槍枝購買背景調查，使政府對21歲以下潛在槍枝購買者進行檢查，並確認其心理健康紀錄。
協議也將禁止家暴者持有槍枝的規定首次擴大到約會對象。根據槍枝安全倡議團體《Everytown》，親密伴侶暴力行為與槍枝暴力在美國有著不可分的關係，擁有槍枝的施暴者射殺受害者的可能性是其他人的5倍。此外，槍枝也進一步加劇施暴者的感情虐待，並提升對受害者的控制權。美國至今有100萬名女性被親密伴侶開槍傷害，更有450萬名女性被親密伴侶利用槍枝威脅。
另一方面，協議計畫為各州提供資金，以頒布「紅旗法（ red-flag laws ）」，讓各州法院可以透過州法的授權頒布特殊保護令，允許警察沒收潛在危險人士的槍枝。另外，政府也將支援經費加強校園安全與心理健康服務。
有鑑於民主黨與共和黨就槍枝管制議題仍因政治利益存在極深的分歧，且兩黨目前就許多細節的爭辯也尚未結束，未來協議在國會前行的道路上仍充滿未知數。對於民主黨人以及槍枝管制倡議者來說，這次的協議也未遂多年所願，禁止攻擊性武器、將購買槍枝合法年齡從18歲提升至21歲等規定都未見蹤影。
對此，拜登表示協議並未達成自己認為需要做到的所有事情，但兩黨共識已反映國會正在朝著正確的方向邁進，並且會是幾十年來國會通過最重要的槍枝安全立法。他也補充：
協議沒有理由拖延，也沒有理由不迅速通過參議院和眾議院。每過一天，這個國家就有更多的孩子慘遭殺害，協議越早出現在我的辦公桌，我就能越早簽名，我們就可以盡快利用這些措施來拯救生命。
美國過去20年內幾乎沒有槍枝管制法律通過。直到2021年，眾議院通過的《H.R.8法案》又稱《2021跨黨派購槍背景審查法案》，似乎為槍枝管制帶來一線曙光。該法案要求在個人或團體槍枝買賣、轉讓期間，擴大全面背景調查，包含網購、槍枝博覽會等過過去未納入的情況。
最後法案卻遭到共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）等同黨參議員故意杯葛，藉由拖延議事（Fillbuster）讓法案停滯時間無限延長，遲遲無法進入表決程序。目前，除非民主黨（現有48席）能從50席共和黨或2席無黨籍議員中拉攏12票，否則無法結束冗長辯論，連進入表決程序都不行。
不過，本次協議突破僵局獲得10名共和黨人的支持，也預示兩黨達成的共識有可能會擴大至現在仍卡關參議院的其他法案。一旦民主黨獲得60票同意，就能將延宕已久的法案順利推進表決程序。
《紐約時報》報導，力挺推動槍枝管制的參議院民主黨議員墨菲（Christopher S. Murphy）說道：「現在美國民眾的情緒有所不同，家庭和孩子們對於國家失控的現況感到恐慌，要求改變的需求為我們提供了機會。」
共和黨議員麥康諾對於最終是否會支持協議則是不可置否，不過他指出自己持續希望議員們產生一個兩黨合作的成品，並在心理健康、校園安全、憲法第二修正案等關鍵問題上取得重大進展，為國家帶來改變。
新聞來源
- Senators Reach Bipartisan Deal on Gun Safety（The New York Times）
- US senators reach bipartisan gun control deal after recent mass shootings（The Guardian）
- Guns and Violence Against Women（Everytown）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
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