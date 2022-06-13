沒有「無敵星星」！護理師三度確診症狀更嚴重，美研究：Omicron出現後重覆感染患者住院率增長31％
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對於無敵星星的爭議，指揮中心發言人莊人祥則於6月6日記者會上表示，從2020年起系統有2次確診紀錄者共1212人，至於第2次症狀是否會比較輕微，事實上目前還沒有定論，只知道首次感染最常見症狀為咳嗽，第2次為發燒，嚴重程度仍需待後續研究評估。
專責病房護理師三度染疫，第三次症狀更嚴重
《風傳媒》報導，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者康復後，3個月內若未出現症狀，即使接觸確診者也無須再次匡列，被外界稱為「無敵星星」。羅一鈞當時也強調，目前律定是3個月內不會被列為確診或重新匡列，但所謂的無敵星星，不是叫大家去故意要染疫。
《聯合新聞網》報導，然而某醫院專責病房工作的蔡姓護理師表示，自己在2021年5月25日第一次確診，第二次則在今（2022）年4月疫情再次升溫之時，因同事確診，她在4月30日遭匡列隔離，第三日驗出陽性。不料回到工作崗位後一個月，5月31日PCR再次驗出陽性，且這次的症狀更為嚴重。喉嚨癢痛難耐，工作時，只能含冰塊緩解疼痛，加上身著防護裝，無法輕易進食，只能透過意志力撐過來。
醫揭國外再度染疫研究，「不要再問要重複染疫幾次，才能擁有有效免疫力」
對於染疫後是否不用害怕再度染疫，蘇一鋒醫師於臉書發文表示，一篇《Science》3月的發表，指出2021年11月上旬，南非科學家發現了10萬5323例疑似再感染Omicron，許多病人經歷第三次感染；並表示「當國外都在強調會重複感染，卻只有台灣在強調感染會有『無敵星星』」。
蘇一鋒醫師表示，丹麥於2021年11月21日至2022年2月11日，蒐集了1739位在短時間60天之內發生重複感染的個案，其中有263位有詳細的病毒基因分析。研究結果顯示：
- 140名個案先感染Delta之後BA.2
- 47名個案先BA.1之後BA.2
- 30名個案先Delta之後又感染Delta
- 17名個案重複感染BA.1
- 3名個案重複感染BA.2
黃軒醫師則分享自己近期被問到「COVID-19重覆感染， 免疫會更好嗎？」，他表示根據美國一篇調查2020年3月至2022年1月間確診患者資料的研究，確診後出現中重症而需要住院的比例，初次確診為19％，二次確診為17.0％，三次確診者為25.9％。且在Omicron變種出現之後，重覆感染的患者數量出現增長，在第三次重覆感染的患者族群中，住院率也增長了31％。
然而黃軒醫師也提醒本篇研究尚未經過獨立專家審查，因此仍待更多醫療研究報告證明其闡述。黃軒醫師表示，不要再問「要重複染疫幾次，才能擁有有效免疫力？」因為目前並沒有標準答案，不應該尋求被重覆感染，接種疫苗才是獲得保護力的王道。
《風傳媒》報導，對於無敵星星的爭議，指揮中心發言人莊人祥則於6月6日記者會上表示，從2020年起系統有2次確診紀錄者共1212人，至於第2次症狀是否會比較輕微，事實上目前還沒有定論，只知道首次感染最常見症狀為咳嗽，第2次為發燒，嚴重程度仍需待後續研究評估。
3個月內再度確診不開立居隔單需上班？勞動部：身體不適可請「病假」
《今周刊》報導，近日有不少民眾都傳出康復後「二次確診」的案例，有的人表示自己的身體狀況甚至比第一次確診還糟、還難受，但是向住家附近的衛生所詢問，卻得到確診後3個月內若快篩陽性，屬於陰陽反覆狀況，不需重複通報也不會開立居隔單。
《蘋果新聞網》報導，然而現在勞工因確診或居隔向公司請假，多靠居隔通知單證明，若勞工確診康復後，3個月內又快篩陽該怎麼辦？對此勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，沒被衛生單位要求居隔，基本上就可到公司上班。這時雇主也不能拒絕到班，但勞工身體不適還是可請「病假」。
新聞來源
- 確診康復後3個月免匡列如獲「無敵星星」 羅一鈞：不是叫大家故意染疫（風傳媒）
- 「沒無敵星星」護理師3度確診腦霧常當機 症狀一次比一次嚴重（聯合新聞網）
- 無敵星星是假的？莊人祥曝國內1212人2度確診 這症狀最常見（風傳媒）
- 二度確診還是得上班 恐領嘸居隔單！勞部：可請病假（蘋果新聞網）
- 別再相信無敵星星！二次確診更難受，衛生所卻「不開居隔單」 勞動部：你得上班但可請病假（今周刊）
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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