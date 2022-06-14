數位行銷逃兵寫給你的轉行指南：完全沒有經驗的人，該投新創還是代理商？

文：王木木｜人生研究所

如果你有讀過我的自我介紹，你可能知道我以前是做數位行銷的。對不在業內的人來說，「行銷」好像很好玩、很光鮮亮麗，但又不太確定行銷實際上在做些什麼。

我也常收到讀者來信詢問，行銷企劃的工作內容有哪些種類？想轉職行銷，要做哪些準備？如何成為行銷企劃？要具備哪些能力？

身為一個做了五年行銷的逃兵，我寫了一份「行銷入門指南」，希望能幫助正在行銷大門外徘徊的你。

不過要提醒一下，我一直都在數位行銷打滾，對汽車、洗髮精等實體產品的行銷不太熟悉，雖然邏輯大致一樣，執行細節卻有很多不同。所以這篇文章，皆是以數位行銷、電商的角度出發喔！

行銷工作內容有哪些？

行銷工作內容超級龐雜，為了能有更完整的了解，我們要先認識「行銷漏斗（Marketing-funnel）」。

一個顧客的消費旅程

想像你是一個在網路上買衣服的消費者，有個新服裝品牌「mumuwang」成立了，你從知道這個牌子，到成為mumuwang的粉絲，可能會經過這些歷程：

知曉 Awareness 考慮 Consideration 轉換 Conversion 留存 Rentenion 忠誠 Loyalty 擁護 Advocacy

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1. 知曉 Awareness

你在網路上發現一個新的品牌mumuwang，覺得風格還蠻對胃口，價格也可以接受，最近似乎常看到幾位網紅穿著mumuwang的衣服拍照，所以點進廣告看看網站。

2. 考慮 Consideration

你突然想到夏天快來了，還有幾件短袖還沒補齊，在mumuwang研究一番，拿出量尺一一確認尺寸，順便找找有沒有什麼新客優惠，或滿額免運活動。

3. 轉換 Conversion

購物車增增減減之後，最後決定買兩件上衣、一件短褲來試試，刷卡成交！

4. 留存 Retention

幾天後收到衣服，上衣都很不錯，但短褲尺寸不合，於是加入Line詢問客服，很快完成退貨流程。你覺得mumuwang退貨真方便，之後又再買了幾次，反正不喜歡就退貨嘛。

5. 忠誠 Loyalty

mumuwang會在生日、1111、聖誕節等等寄折價券到email，你也用折價券買了幾次，覺得蠻好買的，也主動追蹤官方IG，方便看到每週有哪些新貨上架。不知不覺，你購買mumuwang的次數越來越多，每次覺得衣服不夠，最先想到的就是mumuwang。

6. 擁護 Advocacy

每當朋友需要搭配建議，你都向朋友推薦mumuwang；如果看到Dcard有人說mumuwangCP值低，你會留言護航；你還會在Dcard分享自己的穿搭，除了展示多件mumuwang的戰利品，還大力稱讚mumuwang真的很好看又便宜。

看似是一個非常普通的消費歷程，但在歷程背後，每一步都是行銷人的心血啊啊～～

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行銷企劃工作內容

身為一個行銷企劃人員，你可能會在漏斗的每個階段做哪些事情？

漏斗之前

在顧客進入漏斗之前，行銷人就已經在為漏斗鋪路了，這時候最重要的是「確立品牌形象」。

經營網站部落格、調整網站結構，讓 Google 搜尋引擎喜歡你的網站，就有機會在佔據比較好的搜尋排名，潛在顧客更容易找到mumuwang。同時，也要在社群平台如 FB、IG、抖音、YouTube等等，經營品牌概念，像是文章、照片、短影音等等。

關鍵字：內容行銷、SEO、社群編輯、影音行銷

1. 知曉 Awareness

在 Awareness 階段，按照行銷預算多寡，可以分成三個等級：

Lv.1：最基本款的投放廣告，是每個讓行銷人必備技能。品牌自己在Facebook、IG、Dcard 等平台投放廣告，或是購買Google關鍵字，讓mumuwang更容易被演算法曝光

Lv2：讓第三方來介紹mumuwang，例如找合適的網紅、YouTuber或Instagrammer業配，或是和媒體打好關係，讓媒體幫你發新聞、說好話，又或是請公關／口碑操作公司，在網路論壇帶風向。這些操作的目的，都是為了讓品牌突破同溫層，被更多消費者注意到

Lv.3：難追蹤成效的大量實體廣告，例如公車廣告、捷運車廂、宣傳車、電視廣告、信義威秀的實體展示物⋯⋯。這些實體廣告很貴，又很難知道到底被多少人看到，有大預算的公司比較願意做

關鍵字：廣告投放、公關、KOL（Key Opinion Leader）、口碑操作、媒體採購

2. 考慮 Consideration

顧客在考慮購買時，行銷的責任就是「燃起購買的慾望」，讓他覺得「非買不可」！行銷人必須分析網頁設計動線、使用者行為和點擊熱點等等，找出任何提升成交率的可能。

雖然一般來說，會有工程師協助把資料拉出來、整理好，但是如何讓數字說話、如何運用數據制定更好的行銷策略，是行銷人員必須具備的能力。

關鍵字：Google Analytics、數據分析、使用者體驗

3. 轉換 Conversion

轉換的唯一目的就是：想辦法讓客人買下去！

例如，顧客把商品放進購物車，但他沒有結帳，這時候就要想辦法讓他趕快結帳，免得他忘記。行銷人必須提供超精準且個人化的行銷，像 Ikea 和 Costco 都會寄 Email 提醒你購物車還沒結帳，有些電商也會在購物車太久沒動作時，自動跳出折價券，刺激下單；

如果顧客沒結帳就離開網站，行銷人員會讓品牌廣告尾隨很長一段時間，比如你在看line新聞的時候，會出現mumuwang的廣告，提醒你：你是不是忘了結帳？記得回來喔！

這只是其中兩種方法，總之，行銷要想辦法不著痕跡地一直騷擾顧客，直到他下單為止。

關鍵字：廣告投放、數據分析、Email行銷、Growth Hack

4. 留存 Retention

結帳是行銷人員的第一步小勝利！！不過結帳之後，又要開始新的挑戰：讓新顧客成為老顧客，才能為企業帶來源源不絕的營收。

方法之一，是讓顧客滿意整個購買過程，這可以透過消費者研究和數據分析來達成；之二，是持續提供顧客回購的誘因，例如生日折價券、老客戶優惠活動等等。有時候也能透過舉辦活動，來刺激顧客重複購買。

關鍵字：數據分析、使用者體驗、用戶研究、客戶關係維護（CRM）、個人化行銷、Email 行銷、簡訊行銷、活動企劃

5. 忠誠 Loyalty

顧客回購之後，接著就是更難的挑戰：讓顧客從「客人」變成「粉絲」。

行銷人要讓品牌「不只是品牌」，更像客人的朋友，保持聯繫、不定期關心，除了Email、簡訊的個人化行銷，也能透過FB、IG、TikTok 等，為品牌增加更多「人味」，讓顧客愛上你。