數位行銷逃兵寫給你的轉行指南：完全沒有經驗的人，該投新創還是代理商？
我們想讓你知道的是
行銷工作非常多采多姿，充滿挑戰的工作內容，適合想追求成長的人，如果有幸做出超高討論度、被瘋傳的案子，那真的是走路都有風！雖然行銷起薪低，但只要熬得夠久，百萬年薪也是有可能的。
如果你有讀過我的自我介紹，你可能知道我以前是做數位行銷的。對不在業內的人來說，「行銷」好像很好玩、很光鮮亮麗，但又不太確定行銷實際上在做些什麼。
我也常收到讀者來信詢問，行銷企劃的工作內容有哪些種類？想轉職行銷，要做哪些準備？如何成為行銷企劃？要具備哪些能力？
身為一個做了五年行銷的逃兵，我寫了一份「行銷入門指南」，希望能幫助正在行銷大門外徘徊的你。
不過要提醒一下，我一直都在數位行銷打滾，對汽車、洗髮精等實體產品的行銷不太熟悉，雖然邏輯大致一樣，執行細節卻有很多不同。所以這篇文章，皆是以數位行銷、電商的角度出發喔！
行銷工作內容有哪些？
行銷工作內容超級龐雜，為了能有更完整的了解，我們要先認識「行銷漏斗（Marketing-funnel）」。
一個顧客的消費旅程
想像你是一個在網路上買衣服的消費者，有個新服裝品牌「mumuwang」成立了，你從知道這個牌子，到成為mumuwang的粉絲，可能會經過這些歷程：
- 知曉 Awareness
- 考慮 Consideration
- 轉換 Conversion
- 留存 Rentenion
- 忠誠 Loyalty
- 擁護 Advocacy
1. 知曉 Awareness
你在網路上發現一個新的品牌mumuwang，覺得風格還蠻對胃口，價格也可以接受，最近似乎常看到幾位網紅穿著mumuwang的衣服拍照，所以點進廣告看看網站。
2. 考慮 Consideration
你突然想到夏天快來了，還有幾件短袖還沒補齊，在mumuwang研究一番，拿出量尺一一確認尺寸，順便找找有沒有什麼新客優惠，或滿額免運活動。
3. 轉換 Conversion
購物車增增減減之後，最後決定買兩件上衣、一件短褲來試試，刷卡成交！
4. 留存 Retention
幾天後收到衣服，上衣都很不錯，但短褲尺寸不合，於是加入Line詢問客服，很快完成退貨流程。你覺得mumuwang退貨真方便，之後又再買了幾次，反正不喜歡就退貨嘛。
5. 忠誠 Loyalty
mumuwang會在生日、1111、聖誕節等等寄折價券到email，你也用折價券買了幾次，覺得蠻好買的，也主動追蹤官方IG，方便看到每週有哪些新貨上架。不知不覺，你購買mumuwang的次數越來越多，每次覺得衣服不夠，最先想到的就是mumuwang。
6. 擁護 Advocacy
每當朋友需要搭配建議，你都向朋友推薦mumuwang；如果看到Dcard有人說mumuwangCP值低，你會留言護航；你還會在Dcard分享自己的穿搭，除了展示多件mumuwang的戰利品，還大力稱讚mumuwang真的很好看又便宜。
看似是一個非常普通的消費歷程，但在歷程背後，每一步都是行銷人的心血啊啊～～
行銷企劃工作內容
身為一個行銷企劃人員，你可能會在漏斗的每個階段做哪些事情？
漏斗之前
在顧客進入漏斗之前，行銷人就已經在為漏斗鋪路了，這時候最重要的是「確立品牌形象」。
經營網站部落格、調整網站結構，讓 Google 搜尋引擎喜歡你的網站，就有機會在佔據比較好的搜尋排名，潛在顧客更容易找到mumuwang。同時，也要在社群平台如 FB、IG、抖音、YouTube等等，經營品牌概念，像是文章、照片、短影音等等。
- 關鍵字：內容行銷、SEO、社群編輯、影音行銷
1. 知曉 Awareness
在 Awareness 階段，按照行銷預算多寡，可以分成三個等級：
- Lv.1：最基本款的投放廣告，是每個讓行銷人必備技能。品牌自己在Facebook、IG、Dcard 等平台投放廣告，或是購買Google關鍵字，讓mumuwang更容易被演算法曝光
- Lv2：讓第三方來介紹mumuwang，例如找合適的網紅、YouTuber或Instagrammer業配，或是和媒體打好關係，讓媒體幫你發新聞、說好話，又或是請公關／口碑操作公司，在網路論壇帶風向。這些操作的目的，都是為了讓品牌突破同溫層，被更多消費者注意到
- Lv.3：難追蹤成效的大量實體廣告，例如公車廣告、捷運車廂、宣傳車、電視廣告、信義威秀的實體展示物⋯⋯。這些實體廣告很貴，又很難知道到底被多少人看到，有大預算的公司比較願意做
關鍵字：廣告投放、公關、KOL（Key Opinion Leader）、口碑操作、媒體採購
2. 考慮 Consideration
顧客在考慮購買時，行銷的責任就是「燃起購買的慾望」，讓他覺得「非買不可」！行銷人必須分析網頁設計動線、使用者行為和點擊熱點等等，找出任何提升成交率的可能。
雖然一般來說，會有工程師協助把資料拉出來、整理好，但是如何讓數字說話、如何運用數據制定更好的行銷策略，是行銷人員必須具備的能力。
- 關鍵字：Google Analytics、數據分析、使用者體驗
3. 轉換 Conversion
轉換的唯一目的就是：想辦法讓客人買下去！
例如，顧客把商品放進購物車，但他沒有結帳，這時候就要想辦法讓他趕快結帳，免得他忘記。行銷人必須提供超精準且個人化的行銷，像 Ikea 和 Costco 都會寄 Email 提醒你購物車還沒結帳，有些電商也會在購物車太久沒動作時，自動跳出折價券，刺激下單；
如果顧客沒結帳就離開網站，行銷人員會讓品牌廣告尾隨很長一段時間，比如你在看line新聞的時候，會出現mumuwang的廣告，提醒你：你是不是忘了結帳？記得回來喔！
這只是其中兩種方法，總之，行銷要想辦法不著痕跡地一直騷擾顧客，直到他下單為止。
- 關鍵字：廣告投放、數據分析、Email行銷、Growth Hack
4. 留存 Retention
結帳是行銷人員的第一步小勝利！！不過結帳之後，又要開始新的挑戰：讓新顧客成為老顧客，才能為企業帶來源源不絕的營收。
方法之一，是讓顧客滿意整個購買過程，這可以透過消費者研究和數據分析來達成；之二，是持續提供顧客回購的誘因，例如生日折價券、老客戶優惠活動等等。有時候也能透過舉辦活動，來刺激顧客重複購買。
- 關鍵字：數據分析、使用者體驗、用戶研究、客戶關係維護（CRM）、個人化行銷、Email 行銷、簡訊行銷、活動企劃
5. 忠誠 Loyalty
顧客回購之後，接著就是更難的挑戰：讓顧客從「客人」變成「粉絲」。
行銷人要讓品牌「不只是品牌」，更像客人的朋友，保持聯繫、不定期關心，除了Email、簡訊的個人化行銷，也能透過FB、IG、TikTok 等，為品牌增加更多「人味」，讓顧客愛上你。
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。