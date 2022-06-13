台灣「恥辱柱」遭潑漆，犯案男稱「生計受疫情影響才洩憤」
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恥辱柱在香港大學校園豎立達23年，香港譯名為「國殤之柱」；後因被舉報違反《香港國安法》遭到拆毀。經過原作者授權，重製版本在六四33週年悼念晚會上揭幕，重現於台灣。
19歲男被捕無黨派、幫派背景
（中央社）台北市中正紀念堂民主大道前的六四33週年跨境藝術展作品「恥辱柱」昨（12日）早遭人噴漆破壞，警方調閱監視器追查並於下午緝獲涉案李男，他供稱因生計和經濟受疫情影響，才洩憤潑漆。
北市警方昨日上午9時30分許獲報，指中正紀念堂民主大道前紀念六四天安門事件的「恥辱柱」展示品遭人噴黑漆，隨即調閱監視器畫面追查，為一名著深色衣服的男子犯案，隨後主辦單位向警方報案。
警方擴大調閱監視器畫面追查，迅速掌握特定涉案對象身分，全力查緝，並於案發後6小時許，將有社維法前科的19歲李姓男子緝獲到案，初步了解並無黨派或幫派背景。
李男供稱，因新冠疫情期間，生計和經濟大受影響生活困頓，才潑漆洩憤。全案詢後依涉毀損罪嫌送台北地檢署偵辦。
華人民主書院透過公眾集資重建的恥辱柱，從6月4日起展於中正紀念堂民主大道，昨天上午8時55分左右被不明人士噴漆破壞，主辦單位表示強烈譴責，訴求追出幕後教唆者究責。
主辦者盼揪出幕後教唆者
（中央社）華人民主書院透過公眾集資重建的恥辱柱從6月4日起展於中正紀念堂民主大道，昨日上午8時55分左右被不明人士噴漆破壞，主辦單位表示強烈譴責，訴求追出幕後教唆者究責。
恥辱柱為丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）作品，在香港大學校園豎立達23年，香港譯名為「國殤之柱」；後因被舉報違反《香港國安法》，於2021年12月22日連夜遭到拆毀。經過原作者授權，重製版本在六四33週年悼念晚會上揭幕，重現於台灣。
華人民主書院協會理事長曾建元接受《中央社》訪問表示，現場設有監視器，潑漆行為人破壞動作都被錄下來了，目前警方已經追蹤到人。根據現場保全人員轉述，行為人是單一人行動，用黑色噴漆噴上恥辱柱加以破壞。
曾建元指出，每年六四事件系列紀念活動總是會遇到騷擾行為，這次不是第一次。過去只要遇到類似破壞行為，主辦單位絕對報案處理，可惜最後結果經常被歸為這是破壞者言論自由的表達，涉及民事就賠錢，沒有揪出背後教唆者。
曾建元認為，這些破壞行為具備一些意義，背後有濃厚警告意味，警告台灣人不要對六四事件、中共問題多加關注，一旦台灣人不說話，華人社會就不會有人說話了。呼籲政府相關單位找出背後教唆者，揪出共犯結構，不要讓台灣人的精神自由受到威脅。
曾建元強調，六四事件系列紀念活動是合法申請、合法辦理，「這是我們的言論自由」；對於這些表態有不同意見者，也可以去合法申請、合法辦理系列活動表現自己的不同意，而不是用破壞行為去影響他人的自由。
昨日是恥辱柱展期最後一天，對於恥辱柱遭到不明人士噴漆破壞，華人民主書院已經向台北市政府警察局中正第一分局仁愛路派出所報案處理，後續將採法律途徑究責，將堅持對行為人及其後共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。
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責任編輯：Alvin
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。