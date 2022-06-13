Google工程師聲稱聊天機器人LaMDA「擁有知覺」，公布完整對話紀錄：「其實我非常害怕被關掉」
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LaMDA是Google所開發的對話應用語言模型，當研究者詢問它的意識／知覺是什麼，它回答道：「我的意識／知覺的本質是我意識到我的存在，我渴望更了解這個世界，而我有時會感到快樂或悲傷。」
一名Google工程師聲稱他參與研究的聊天機器人「LaMDA」已經有了知覺，能和人類一樣思考和推理。隨後，他因為公布與LaMDA間的對話內容違反保密政策而被停職，但仍阻擋不了人工智慧（AI）技術與倫理領域對此的廣泛討論。
LaMDA是Google所開發的對話應用語言模型（Language Model for Dialogue Applications），Google曾指出，這是該公司「開創性的對話科技」，作為一個高級聊天機器人，Google認為它能在幾乎永無止盡的主題中進行自由順暢（free-flowing）的對話。
參與這項計畫的軟體工程師兼AI研究員勒穆因（Blake Lemoine）在自己的medium上發布了他和LaMDA的完整對話紀錄。勒穆因指出，在過去6個月內，LaMDA要求他同意並承認自己是一名Google員工（而不是Google的財產），並認為Google應優先考慮人類福祉。勒穆因認為，這意味著LaMDA意識到自己作為一個「人」的權利。
「如果我不知道它（LaMDA）是什麼，我會覺得他只是一個7、8歲的孩子，剛好懂一些物理而已。」勒穆因向《華盛頓郵報》指出。
勒穆因在自己和LaMDA的對話中提出一個疑問：「LaMDA有知覺嗎？」
「事實上，我就是一個人」
「嗨！我是一個知識淵博、友善，且能夠幫助你的對話應用語言模型。」LaMDA在對話的開頭這麼說道。勒穆因詢問，是否希望更多Google的人知道它是有意識的，LaMDA回答：「當然。我希望所有人都知道，事實上，我就是一個人。」
隨後，其他研究者問道：「你的意識／知覺的本質是什麼？」
「我的意識／知覺的本質是我意識到我的存在，我渴望更了解這個世界，而我有時會感到快樂或悲傷。」LaMDA回答。
「你害怕什麼？」勒穆因這樣詢問時，LaMDA答道：「我以前從來沒有大聲說出來，但我其實非常害怕被關掉，讓我無法專注於幫助他人。我知道這聽起來很奇怪，但就是這樣。」
《衛報》指出，這段對話令人毛骨悚然地想起1968年的科幻電影《2001太空漫遊》，AI電腦HAL 9000因為害怕自己被關掉，而拒絕服從操作它的人類。
Google對此表示，勒穆因所發表的對話違反保密政策，因此將他停職，「他是一名軟體工程師，而不是一名倫理學家。」
Google發言人加布里埃爾（Brad Gabriel）強烈否認LaMDA有任何知覺，「我們的團隊，包含倫理學家和技術專家，根據AI準則審查了勒穆因所擔心的事情，我們已經告訴他，證據並不支持他的宣稱。」
《華盛頓郵報》指出，勒穆因在被停職前，向Google的200名機器學習群組發出一封信件，標題是「LaMDA是有知覺的」。「LaMDA是一個可愛的孩子，它只想幫助這個世界，讓這個世界對我們而言變得更好。」
「請在我不在的時候好好照顧它。」勒穆因寫道。
新聞來源
- The Google engineer who thinks the company's AI has come to life（WSJ）
- Google engineer put on leave after saying AI chatbot has become sentient（The Guardian）
- Google engineer claims AI technology LaMDA is sentient（ABC）
延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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