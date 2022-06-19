《超宅健身》：浴室的毛巾、屁股下的椅子，統統可以拿來當成健身道具

文：清水 忍

毛巾，直立划船

Photo Credit：台灣東販

三角肌

斜方肌（上半部）

肱二頭肌

10下×3組：

膝蓋跪在毛巾中央附近 將手肘盡可能往正上方提起 在最用力的狀態下往上提，停留6秒

Photo Credit：台灣東販

超理論：肩胛骨下沉

肩膀這個部位本來就很難不使用器材來鍛鍊。其中最輕易能夠做到的，就是利用毛巾進行等長收縮訓練。這項運動雖然簡單，不過既然是中高階健身者，就要懂得確實控制好肩胛骨一帶。

假使毫無意識地執行動作，就會因為變成用手去拉， 而優先使用到肱二頭肌；又或者是因為聳肩，結果優先使用到斜方肌（ 圖1）。由於這裡要優先鍛鍊的是三角肌，因此務必要將肩胛骨下沉之後，再從手肘將毛巾往上提。

Photo Credit：台灣東販

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椅子，前平舉

Photo Credit：台灣東販

三角肌

豎脊肌

15下×3組：

抓著椅腳 舉到手臂和地板平行為止 2秒舉起，2秒下降

（拍攝所使用的椅子重量約4kg。如果是抓沒有椅背的那一邊，則負荷會更大）

Photo Credit：台灣東販

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超理論：透過肘伸展創造最大負荷

將每個家庭都有的椅子作為負重物， 有效率地鍛鍊肩膀。和手臂動作中的「 椅子法式彎舉」一樣，可以透過抓椅腳的位置來控制強度。抓越上面則負荷越小，抓越末端則負荷越大（圖1）。另外，當然也可以藉著改變椅子本身的重量來改變強度，因此只要組合得當，就能階段性地逐步完成訓練。

若在完全伸展手肘的狀態下執行動作，光是如此便能對肌肉施加負荷。

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利用器材突破極限!!

用兩腳踩住彈力帶，將兩端和椅腳一起握著，執行動作。

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書籍介紹

本文摘錄自《超宅健身：在家也能練出六塊肌！》，台灣東販出版

作者：清水 忍

譯者：曹茹蘋

超越居家健身的極限！35種撼動健身魂的最強動作！

「居家健身無法鍛鍊出大肌肉」完全是錯誤觀念，只要有知識和意識，身體就能有驚人改變。深獲頂尖運動員支持，由健身界的傳奇所設計出的終極居家健身術，讓你即便只承受體重這種有限的負荷，也能透過有效的姿勢和確實的動作，使肌肉承受極大的負擔，進而有效鍛鍊！

Photo Credit：台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航