泰國反軍政府遊行高喊「帕拉育下台」，警方持槍鎮壓與示威者爆發衝突
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一名駐泰國外交部內部人員透露「執政黨內有一種觀點認為，帕拉育無法參加大選」，即使帕拉育在不信任投票中倖存下來，但在APEC峰會後，要求他自願辭職的呼聲也會越來越高。
泰國首都曼谷6月11日發生一起嚴重的警民衝突，約200多反政府示威者走上街頭，一路從民主紀念碑（Democracy Monument）遊行到勝利紀念碑（Victory Monument）高呼要泰國現任總理兼國防大臣帕拉育（Prayuth Chan-ocha）下台。
示威遊行活動從下午2點開始，持續進行到下午6點左右，示威人潮有逐漸散去的現象，但仍有少數零星的示威者繼續前往丁登十字路口，準備沿著第三十一公路（Vibhavadi Rangsit）高速公路步行前往帕拉育位於曼谷拍鳳裕庭路（Phahonyothin Road）的皇家第一步兵團（1st Infantry Regiment）的軍宅。
警察隨後在高速公路上排成一條線，持槍阻止示威者前進，接著一輛裝有水砲車被召喚到現場，情緒高漲的示威者放火焚燒了停在國際麻醉品管制局（International Narcotics Control Board）辦公室前的一輛警車，並向警察投擲照明彈、鞭炮及玻璃瓶。
警方將對示威者採取法律行動，呼籲目擊者提供消息
其中少數示威者被發現手持武器，試圖破壞政府財產造成公眾秩序騷亂。有一名示威者被捕時，手上持有8枚煙火彈，警方正在蒐集證據對他們採取法律行動，並持續追查焚燒警察巡邏車的人，同時也呼籲目擊者可以向警方提供消息。
曼谷大都會警察局（Metropolitan Police Bureau）副局長吉拉桑（Pol Maj Gen Jirasant Kaewsaeng-ek）宣稱，警察在這起抗議遊行中，是被部署來指揮遊行周圍的交通，而不是試圖阻塞他們的路線。
帕拉育透過政府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）警告反政府示威者，尤其是其中的年輕人，不要觸犯法律或面臨逮捕和起訴，應該要考慮到他們的未來和父母。
帕拉育執政挺過3次不信任案，8年任期於2023年將至
帕拉育領導了2014年的泰國政變推翻民選總理盈拉（Yingluck Chinnawat），隨後接管政府擔任總理，軍政府執政長達5年後，帕拉育在2019年6月的選舉中連任，正式過渡為民選總理；帕拉育政府執政至今共經歷了3次不信任案投票。
根據泰國1932年制定的憲法，規定任何人出任總理，都不能連續超過8年時間，避免形成個人獨裁局面，帕拉育8年任期將於2023年3月到期；與此同時，帕拉育和他的親軍方執政黨可能因為鎮壓親民主運動，加上境內疫情趨緩，會面臨到越來越多的公眾阻力。
由於泰國是今（2022）年亞太經濟合作會議（APEC）會議的主席國，計劃於11月在曼谷舉行APEC峰會。 有一名駐泰國外交部內部人員透露，「執政黨內有一種觀點認為，帕拉育無法參加大選」，即使帕拉育在不信任投票中倖存下來，但在APEC峰會後，要求他自願辭職的呼聲也會越來越高。
新聞來源
- Police vow legal action against anti-Prayut protesters（Bangkok Post）
- Thai PM advises young protesters to think about their futures before breaking laws（ThaiPBS World）
- Three years on, walls start closing in on Thai leader Prayuth（Nikkei Asia）
延伸閱讀
- 十年泰國（上）：究竟是什麼樣的「過去」，形塑了帕拉育總理的「現在」？
- 泰國接連遭遇洪災，總理帕拉育：無法完全解決每年淹水問題
- 泰國民主長路漫漫：延燒數月的學運，始於2014軍事政變後失去政黨輪替的希望
- 泰國警方首度用強力水柱驅趕反政府示威者，外媒：「讓人想起香港民主運動的抗議場景」
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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