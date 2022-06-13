今日本土新增4萬5081例、死亡109例：國內首次攔截BA.4、BA.5變異株，傳染力增加20-30％
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我國邊境首次攔截到Omicron BA.4和BA.5的病例，研究顯示，新的變異株有較高傳染力，以及免疫逃脫特性，所以對於曾經染疫或曾經接種的人來說，還是有再度感染的可能性，且該變異株具有社區傳播能力。
中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4萬5110例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬5081例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增109例死亡。
指揮中心表示，今日新增之本土病例為2萬1513例男性、2萬3557例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為高雄市（7184例）、台中市（6694例）、新北市（5470例）、桃園市（3971例）、台南市（3969例）。
疾管署署長周志浩指出，發病趨勢大致上和之前幾天差不多，有些微往下調整，依此推算確診人數佔人口的比例，大約為12.44％。若看整體區域分佈，用六都做代表的話，可以看出北部地區（台北、新北、桃園）及鄰近區域有下降的趨勢，中部、南部看起來是在高原期，會密切注意整個變化的趨勢。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，本日中重症病例新增378例，輕症、無症狀比例為99.64％。死亡新增109例，其中105位是有慢性病史，66位沒打滿3劑疫苗，60位超過80歲。
至於發病後到死亡的間距統計，今天的個案中，有103名死亡案裡有掌握明確的發病日期，其中31位、30％的案例在發病3天內死亡，比例有比先前低；發病到死亡的中位數為7日，也比前幾天的6天還長；4-7天的有26位、佔25％，7天以上的46位、佔45%。
死亡個案的部分，今日比較年輕的是40多歲男性，本身有酒精性疾患，接種3劑疫苗，確診第6天因呼吸衰竭、心血管病變過世。
羅一鈞表示，本日沒有兒童青少年死亡個案，但有1例兒童重症個案，為2歲男童、沒有慢性疾病，因發燒咳嗽到診所，確診隔天出現喘鳴聲，聲音沙啞、咳嗽、有雜音等等，像是哮吼的症狀，之後因呼吸喘嚴重送急診，緊急插管使用呼吸器，治療後狀況改善，已經移除呼吸器。
目前兒童哮吼重症個案是5例，其中3位已經出院，2位還在住院，但病況都已經順利改善、移除呼吸器。
邊境攔截新變異株，傳染力增加20-30％
羅一鈞指出，我國邊境首次攔截到Omicron BA.4和BA.5的病例，上週境外移入總共定序57例，其中有4例是BA.5、1例是BA.4，佔定序人數的比例是7％、2%，其餘案例都是BA.2，而本土的定序還沒有檢出新的變異株。
攔截到的BA.4案例是從智利來的，BA.5的案例是從美國、土耳其、波蘭入境，5人都是無症狀或是輕症，接觸者正在安排採檢，目前沒有看到擴散的情形，且因為在邊境攔截所以擴散機率蠻低。
這兩個變異株分別在今年1月、2月於南非發現，4到5月在南非引起第5波疫情。研究顯示，新的變異株有較高傳染力，以及免疫逃脫特性，所以對於曾經染疫或曾經接種的人來說，還是有再度感染的可能性，且具有社區傳播能力。
WHO的最新資料顯示，有超過40個國家檢出這兩種新的變異株，依照目前研究看來，雖然傳染力比起BA.1、BA.2增加20-30％，但不會提高重症的機率。
從南非第5波疫情的數據看來，重症率和BA.1、BA.2是差不多的，需要防範的是高傳播力和免疫逃脫的特性，所以需要一方面要嚴密監測入境病毒株變化情形，另一方面，完整接種的人越多，越可以防範新的變異株造成國內傳播。
住宿式機構定期公費快篩，陽性視訊投藥
副指揮官陳宗彥指出，指揮中心今早和地方政府社政、衛政單位開會，決定對住宿式機構定期提供公費快篩措施，若篩出陽性個案，會請專責醫療院所用視訊診療投藥。快篩提供規則如下：
- 住民每週定期快篩2次，2-18歲每週1次，未滿2歲免篩、有症狀的時候採取PCR檢測
- 工作人員每週定期快篩至少1次
- 居民、工作人員有症狀的時候也要快篩，確診3個月內免篩檢
延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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