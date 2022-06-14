2022/06/14,
健康

研究證實噪音「有毒」：學校附近的交通噪音，顯著影響學童認知發展

研究證實噪音「有毒」：學校附近的交通噪音，顯著影響學童認知發展
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噪音是第二大危害健康的環境因素，而最新的研究發現，暴露在交通環境中的時間比其他學童多三倍者，一年來的記憶力發展和注意力發展速度，分別比其他學童慢23%與5%。

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

《衛報》報導，研究發現，道路交通噪音顯著減緩了小學生關鍵記憶和注意力的發展，且在學校裡聽見的突發高噪音，對孩子的影響比在家中更劇烈。學者表示，這項研究對於減少學校附近道路交通噪音的公共政策深具啟發。

噪音是第二大危害健康因素，兒童影響研究少

這項針對西班牙巴塞隆那38所學校近2700名7歲至10歲兒童的研究，首次評估了交通噪音和噪音峰值對兒童認知發展的影響。

這些受試兒童正處於發展記憶力和注意力的關鍵階段，這些能力對學習至關重要。研究發現，暴露在交通環境中的時間，比其他學童多三倍者，一年來的記憶力發展和注意力發展速度，分別比其他學童慢23%與5%。

噪音是第二大危害健康的環境因素，僅次於空氣污染，且目前已知會增加成年人心臟病發和罹患糖尿病機率。聯合國今（2022）年2月表示，城市噪音污染正日益成為「全球公共衛生威脅」——光是在歐盟一年就導致1萬2000人過早死亡，而從曼谷到紐約，許多城市也都有這個問題。

但過去有關道路噪音對兒童影響的研究還很有限。科學家說，許多學校都遭受噪音污染，而交通改道等措施可以幫助減少噪音和空氣污染。

噪音「有毒」，學校裡的突發噪音對孩童影響最劇

主導這項研究的巴塞隆那全球健康機構（Barcelona Institute for Global Health）的佛拉斯特（Maria Foraster）說：「我們過去沒發覺，從物理角度來看，噪音可說是有毒的。我們曾以為人類已經適應噪音環境，但研究顯示我們並沒有完全適應——我們在生理上仍受噪音影響。」

研究顯示，在教室裡突然聽到大聲噪音，如卡車經過或車輛加速駛離交通號誌等聲音，比身處平均分貝較大的噪音環境影響更劇。佛拉斯特說，這可能是因為突發高聲噪音更容易轉移孩童的注意力，且這項研究對政策制定有重要啟發，因為目前的政策僅以平均分貝為基礎制定。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
在教室裡突然聽到大聲噪音，如卡車經過或車輛加速駛離交通號誌等聲音，比身處平均分貝較大的噪音環境影響更劇

科學家們還發現，學校裡的高噪音對孩子的影響，比在家中更劇烈，「這可能是因為它影響了注意力集中和學習過程的關鍵時機，」她說。

英國倫敦大學伯貝克學院（Birkbeck, University of London）的教授多蒙謝爾（Iroise Dumontheil）說：「這項精心設計的研究提供了令人信服的證據。許多生活在大城市的歐洲兒童都暴露在道路交通噪音之中，這項研究對減少學校附近道路交通噪音的公共政策具有重要意義。」

減少學校附近交通噪音，有利孩童認知發展

這份發表在《公共科學圖書館醫學期刊》（PLOS Medicine）的研究，在一年之間對學童們進行了四次測試，並測量了學校外和教室裡的噪音水準。研究人員透過這些測試，評估孩童的注意力和工作記憶，即在腦海中保存資訊並使用的能力。

「這兩項功能對於學習過程來說相當重要，並且在小學階段發展得非常迅速，」佛拉斯特說，它們是解決問題、推理、數學和語言理解的基礎。

科學家們得出的結論是：「減少學校、教室內外的道路交通噪音，將大大有利於學童認知發展和未來的健康。」

汽車引擎噪音是關鍵，學者盼後續於不同城鎮執行研究

噪音影響著許多人，至少有20%的歐盟人口暴露在有害健康的交通噪音之中，城市的比例更是高得多。

佛拉斯特說，汽油和柴油車的引擎噪音是交通噪音的主要來源，電動汽車的興起將能減少低速行駛的噪音。但在時速超過40至50公里時，所有類型的汽車輪胎都會在道路上發出顯著的噪音。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
在時速超過40至50公里時，所有類型的汽車輪胎都會在道路上發出顯著的噪音

雖然科學家並未掌握在研究開始執行之前，受試學童暴露於噪音環境的數據，但幾乎所有受試者都在同一所學校上學至少一年。與過去的大多數研究不同，這份研究也考量了空氣污染，以及學童家庭收入和家人教育水準等變數的影響。

過去研究顯示，學校中若有顯著的飛機噪音會影響閱讀理解和認知發展；大鼠實驗也證實，暴露於中高噪音水準會導致大腦發生變化。科學家們則表示，他們希望這些發現能複製到不同的城鎮，以了解不同建造方式的學校、窗戶開啟頻率不同的教室，是否對學童造成不一樣的影響。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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