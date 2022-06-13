美FDA評估輝瑞BNT、莫德納疫苗對5歲以下幼童安全有效，最快下週決議是否核准授權

美國食品暨藥物管理局（FDA）近期接連發布審查員對輝瑞（Pfizer）BNT及莫德納（Moderna）疫苗在5歲以下幼兒身上的試驗分析，均表示安全且有效。15日FDA將會召開外部顧問會議，最快在下週決議是否核准這2款疫苗用於5歲以下幼兒。

（中央社）美國食品暨藥物管理局（FDA）審查員12日表示，美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech針對6個月至4歲幼兒推出的COVID-19疫苗有效且安全。

美國食品暨藥物管理局審查員在12日晚上公布的簡報文件中表示，他們在評估的過程中，並未發現輝瑞幼童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有任何安全上的問題。

FDA審查員對輝瑞的試驗所做的分析，公布的時間點是在6月15日的外部顧問會議之前。外部顧問的建議，將決定FDA對疫苗的態度。

FDA審查人員在報告中說：「根據現有的數據，輝瑞藥廠和BioNTech針對6個月至4歲這個年齡層推出的3劑型COVID-19疫苗，在預防COVID-19上是有效的。」

那項針對輝瑞藥廠和BioNTech幼童疫苗的早期研究，是基於10個有症狀的COVID-19病例所做，這些病例是在Omicron變異病毒株成為主流時確診的，研究說明了疫苗對5歲以下幼童的有效率達80.3%。

全球大部分的地方，都尚未批准6歲以下幼童接種COVID-19疫苗。由於5歲至11歲兒童的施打需求一直很低，目前還不清楚有多少父母會讓他們的幼子接種疫苗。

拜登政府預計，FDA和美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）一旦核准，最快可於6月21日開始讓幼兒接種疫苗。

政府官員表示，6歲以下年齡層的預約數量一直很低，不過一旦疫苗獲得授權，預計需求就會增加。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航