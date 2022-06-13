美FDA評估輝瑞BNT、莫德納疫苗對5歲以下幼童安全有效，最快下週決議是否核准授權
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依據FDA審查員的分析指出，輝瑞及BNT所繳交的資料顯示3劑疫苗的效力會優於2劑，但FDA表示依據兩間藥廠所提供的資料，難以做出如此果斷的結論，因為在試驗的1415位且接種3劑疫苗的幼童中，罹患COVID-19的人數相當稀少。
美國食品暨藥物管理局（FDA）近期接連發布審查員對輝瑞（Pfizer）BNT及莫德納（Moderna）疫苗在5歲以下幼兒身上的試驗分析，均表示安全且有效。15日FDA將會召開外部顧問會議，最快在下週決議是否核准這2款疫苗用於5歲以下幼兒。
（中央社）美國食品暨藥物管理局（FDA）審查員12日表示，美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech針對6個月至4歲幼兒推出的COVID-19疫苗有效且安全。
美國食品暨藥物管理局審查員在12日晚上公布的簡報文件中表示，他們在評估的過程中，並未發現輝瑞幼童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有任何安全上的問題。
FDA審查員對輝瑞的試驗所做的分析，公布的時間點是在6月15日的外部顧問會議之前。外部顧問的建議，將決定FDA對疫苗的態度。
FDA審查人員在報告中說：「根據現有的數據，輝瑞藥廠和BioNTech針對6個月至4歲這個年齡層推出的3劑型COVID-19疫苗，在預防COVID-19上是有效的。」
那項針對輝瑞藥廠和BioNTech幼童疫苗的早期研究，是基於10個有症狀的COVID-19病例所做，這些病例是在Omicron變異病毒株成為主流時確診的，研究說明了疫苗對5歲以下幼童的有效率達80.3%。
《華爾街日報》報導，FDA上週五（6月10日）才發布審查員分析，指出接種2劑莫德納，對6個月到5歲的幼兒而言，是安全且有效的。FDA有望在下週做出決議，是否核准這2款mRNA疫苗施打在年輕幼兒身上。
FDA慣常的做法是在討論是否批准之前，會釋出藥品相關的證據分析。15日的外部顧問會議，將會決定是否建議輝瑞BNT疫苗用於6個月到4歲幼兒身上，以及莫德納疫苗能否用於6個月到5歲幼兒。
至於莫德納疫苗在幼兒上的有效率，FDA指出莫德納疫苗在2-5歲幼兒的有效率為37%、在6個月到未滿2歲的幼兒身上則達51%，研究進行時正是Omicron肆虐之際。
《紐約時報》報導，部分公衛專家正期盼FAD核准這2款疫苗，讓有施打意願的家長能夠選擇。在FDA做出決定之後，美國疾病管制中心（CDC）也必須權衡是否建議施打疫苗。美國目前在5歲以上的幼兒人口數約為1千8百萬。
依據FDA審查員的分析指出，輝瑞及BNT所繳交的資料顯示3劑疫苗的效力會優於2劑，但FDA表示依據兩間藥廠所提供的資料，難以做出如此果斷的結論，因為在試驗的1415位且接種3劑疫苗的幼童中，罹患COVID-19的人數相當稀少。
全球大部分的地方，都尚未批准6歲以下幼童接種COVID-19疫苗。由於5歲至11歲兒童的施打需求一直很低，目前還不清楚有多少父母會讓他們的幼子接種疫苗。
拜登政府預計，FDA和美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）一旦核准，最快可於6月21日開始讓幼兒接種疫苗。
政府官員表示，6歲以下年齡層的預約數量一直很低，不過一旦疫苗獲得授權，預計需求就會增加。
新聞來源
- 美FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童COVID疫苗安全有效（中央社）
- Three-Dose Pfizer Covid Vaccine Works Safely in Young Children, Review Says（The Wall Street Journal）
- Pfizer Vaccine Effective in Children Under 5, the F.D.A. Says（The New York Times）
延伸閱讀
- 衛福部專家會議拍板：5-11歲兒童疫苗接種間隔縮短為4週，醫事人員可接種第2次追加劑
- 世界各國「兒童疫苗」政策一次看：歐盟等國批准莫德納與BNT，美日韓只開放BNT
- 從「觀望」轉向「贊成」孩童打疫苗，來自我對腦炎、MIS-C、長新冠等科學數據的觀察
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
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