劉德音重申「半導體黃金十年」：先進製程需求強恐缺貨，台積電付款期限砍半、求擴廠現金流
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近日處理器大廠美商超微（AMD）召開財務分析師日（Financial Analyst Day），發布2022至2023年技術藍圖，未來將全力搶攻邊緣到雲端的AI及HPC運算市場，而5奈米先進製程由台積電獨吞。
受惠於高效能運算（HPC）快速發展，台積電（TSMC）缺貨漲價傳聞不斷，業界指出美國基礎建設法案推動先進製程的需求大幅成長，而台積電為求擴廠現金流，明（2023）年起要求客戶付款期限砍半，加速邁向黃金十年。
台積電擴廠籌資，客戶付款期限砍半
全球通貨膨脹，市場景氣逐漸不明朗，未料今（13）日市場傳出台積電付款期限，明年起從30天縮短為15天，引起業界譁然，此意味在大筆的資本投資下，台積電需要動用更多現金，支撐未來公司發展。
業內人士告訴《自由時報》這反映了台積電明年產能持續吃緊，且指出台積電處於結構性高成長的情況下，資本支出均會落在400億美元（新台幣1.16兆元）以上，3年累計超過千億美元。
然而，除了付款時間縮短以外，晶圓代工「漲價」風聲亦傳得繪聲繪影。
日前市場傳出全系列產品漲價6%後，今日據《經濟日報》報導指出，今年起又會啟動客戶「加量投片漲價」，凸顯台積電競爭力良好，成功將成本轉嫁給客戶，也因為過去調幅低於同業，才趁此時機調整。
在IC設計公司創意電子工作的業內人士告訴我們，近來市況變化和漲價傳聞呈現兩樣情，主要是受惠高效能運算的發展，彌補了消費性電子、智慧型手機的衰退。
根據研調機構TrendForce報告指出，2021年全球高效能運算市場規模達約368億美元（新台幣1.06兆元），其中以美國為最大市場，占比達到48%，其次是中國、歐洲兩大市場，合計約占35%。
其中，處理器大廠美商超微（AMD）召開財務分析師日（Financial Analyst Day），發布2022至2023年技術藍圖，未來將全力搶攻邊緣到雲端的AI及HPC運算市場，而5奈米先進製程由台積電獨吞。
高階運算成為未來成長動力
業內人士指出，去（2022）年美國擘劃的達1.2兆美元基礎建設中一部分就是打造高速運算設施，在中美貿易戰的架構底下，台積電的先進製程成為「硬需求」，此類半導體技術被廣泛運用在數據分析、機器學習、網路安全，甚至在軍事領域發揮關鍵作用。
值得一提的是，日前台積電董事長劉德音罕見投書外媒《Fortune》重申半導體黃金十年的願景，也指出高速運算是關鍵的成長動力，預計到到2027年，全球高速運算晶片市場規模將從2019年的43億美元達到136.8億美元，下世代虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）成為世界互動的主要方式。
過去受限於摩爾定律（Moore's Law），市場都遵循一條明確的路，就是半導體微縮，如今半導體因為材料、架構的革新，已經打開另一條嶄新的路，將有更多可能，亦擁有無限的創新空間。
然而，新架構——全新環繞閘極（GAA）電晶體架構，也讓先進封測有了更大的市場，台積電合作廠商包含：包括萬潤、辛耘、弘塑、鈦昇等台積電供應鏈業者，亦成為市場關注焦點。
另外，根據《華爾街日報》指出，在種種硬需求的推波助瀾下，先進半導體面臨設備不足，業界傳出有部份台積電客戶接到通知，因為添購設備遇上問題，2023至2024年的擴產計畫可能無法如期實施。
其中，先進半導體設備廠艾司摩爾（ASML）礙於鏡頭、微控制器還有相關模組等零組件短缺，導致機台無法生產，連帶推遲了台積電的擴廠計畫，目前推測體設備必須要18個月才能交貨。
這也意味著，在半導體需求和供給失衡的情況下，先進製程晶片短期內仍是市場上相當搶手的商品。
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核稿編輯：翁世航
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
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其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
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