疫情衝擊藝文產業，文化部再推《藝FUN線上舞台計畫2.0》，獲選者最高獎助150萬

因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，對台灣各產業產生營運衝擊，需要凝聚大量「人氣」的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。而疫情以來，文化部也開啟一系列的紓困方案，包含《補助專案》、《藝文紓困4.0》、《紓困貸款專案》、《藝FUN線上舞臺計畫》等等，希冀藝文圈的各界人士挺過風暴，整備能量。

文化部今（13）日宣布，再度攜手國家表演藝術中心國家兩廳院，推出《藝FUN線上舞臺計畫2.0》，為給予藝文事業及團體支持，除推出藝文紓困方案，也鼓勵數位提升與展演形式的創新研發，協助更多團隊維持創作動能，試圖提升國內藝文展演形式嘗試虛實整合的新可能。

根據文化部新聞稿指出，去（2021）年與國表藝推出《藝FUN線上舞臺計畫》，鼓勵藝文團隊嘗試數位轉型，整合線上及線下，以嶄新的展演營運形式，振興藝文產業。共有83個團隊參與。今年文化部延續前次辦理經驗持續推動，歡迎團隊踴躍參加，開創多元展演經驗。

Photo Credit: 安徒生和莫札特的創意劇場提供 獲得文化部《藝fun線上舞台計畫》支持，安徒生和莫札特的創意劇場重排，並拍攝原創家庭音樂劇《我的媽媽是Eny？》呈現當代職業媽媽、三明治爸爸在 家庭與事業之間的困境。

國家表演藝術中心則指出，以兩廳院「OPENTIX兩廳院文化生活」系統為例，2021年8月OPENTIX LIVE影音平臺上線，至12月共演出91檔線上節目，售出1.6萬張票券。主要消費者年齡為26至40歲，與全體節目消費者相當接近，但亦有約14%的51歲以上族群消費；從消費類別比例觀察，約有5成有跨類消費比例，顯示新觀演型態間接帶動跨域參與藝文機會。

國家表演藝術中心進一步表示，經歷兩年多疫情起伏，藝文產業深受影響。據統計，隨著今年疫情升溫，截至5月底，兩廳院主辦及外租節目共取消116檔、154場；OPENTIX代售節目累計取消共計162檔、320場。

不過，即使處境艱難，表演團隊仍持續探索新的製作方式，同時藉由突破時間和空間限制的線上演出形式，深化藝術與民眾日常的連結，開拓新時代觀眾群。線上售票演出無論製作或行銷推廣都有別於以往，需要更多經驗累積，本計畫對於發展數位時代營運模式有實質助益。

《藝FUN線上舞臺計畫》2.0公開徵件，即日起至7月31日受理線上申請，創新製作或經典作品皆可，獲選者每案獎助40萬至150萬元，包含場地租借、演出製作轉為線上演出因應調整費、演出現場設備租借、直／錄播攝影、行銷宣傳、售票與串流平臺等，以及配合演出場館的檢疫等相關費用。

獲選作品需於8月23日至11月20日前於OPENTIX或其他線上串流平臺售票播出，票房歸團隊所有。文化部將持續陪伴團隊一起走過衝擊，共同面對疫情時代的轉變。

詳細徵選辦法請見國家兩廳院官網，或洽詢專線02-3393-9701。

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核稿編輯：翁世航