【小說】楊隸亞《男子漢》選摘：在茶藝館一個晚上收到的紅包錢，就比搖滾樂團的收入還多

文：楊隸亞

茶藝館的搖滾蛋寶（節錄）

蛋寶在醫院門口過馬路，走向對街的峨嵋停車場。

一個化著煙燻妝的男孩被擋在捐血車車門旁。穿著運動服的阿姨對他搖頭，幹嘛搞得男不男女不女，你是同性戀，這樣不能捐血。

男孩狠狠瞪了阿姨一眼，把菸扔在地上，轉身離去。

蛋寶心想，昆明街口的醫院從來都像座白色大墳。雖然中間空曠的弧地，總有幾個滑板少年腳踩風火輪般跳躍旋轉、飛上飛下，依然不改這裡華麗生猛與陰氣的複雜氣息。

蛋寶跟其他男孩們一起走在街頭，所有少年的背上都有黃昏的亮光。

其中最吸引路人目光的，是西門町搖滾樂隊的主唱兼吉他手蛋寶。

他身著黑色緊身皮衣，走在潮男潮女的呼嘯聲裡。右肩背著手工皮製的樂器袋，吉他的輪廓掛在他清瘦的身後。

一周唱三場，七點準時開唱。

從前的木船民歌西餐廳被改裝成搖滾看守所。

空間極小，擠進好多熱情的樂迷粉絲，只要演出嘉賓有蛋寶，幾乎場場爆滿。粉絲通常一人先去排隊，其他人去買老天祿的滷味，長長的排隊隊伍總是瀰漫著鴨舌豆乾的香氣。

蛋寶一直在西門町生活，他閉上眼睛都能走回家。

直走右轉那一棟鮮紅建築物是經過無數改裝重新開業的電子舞廳，舞廳樓下是阿美雜貨檳榔攤。日本連鎖服飾旁的窄巷是龍虎雙刀相對的刺青店。他把這些都寫進歌詞，這裡以前是加州健身房，萬國百貨，烏龍院明星海報店，染著金髮穿吊嘎的臺客，按慣例先去阿美嬸的店買包硬盒七星菸，再到刺青店門口看妹打屁。

搖滾樂隊的創始人，嚴格講來說不定是蛋寶他母親，小鳳鳳。

他遺傳母親的歌藝天才。

新鳳都、歡喜樓、夜上海清茶館，萬華的巷弄裡總是傳出歌聲。

蛋寶母親，小鳳鳳就在茶藝館，陪客人泡茶，唱卡拉ok。除了小鳳鳳以外，茶藝館還有幾個跟她感情要好的姐妹，珍珠、牡丹等人。紅包場老闆欠債落跑又續借高利貸，最後在金銀大歌廳的梳化間上吊走了。歌廳裡不再有人光顧，所有歌女一時間沒了收入。

小鳳鳳求助地方的民意代表，跟幾個姐妹湊了湊私房錢，終於在三水街開了間小型的茶藝館，勉強安定下來。

茶藝館裡歌聲洶湧。男歌女歌都靠著麥克風回音在累積感情。

蛋寶不只有小鳳鳳一個母親，膝下無兒女的珍珠跟牡丹姐也像是他的媽媽。這裡女人多，男人少。

樂隊裡感情比較要好的兄弟常跟他開玩笑，說你蛋寶就是賈寶玉，住在怡紅院。人家紅樓夢是名門世家，你是茶藝館貧窮公子。

蛋寶高中畢業就沒再繼續讀書了。

他也不是那麼討厭上課，有些科目還是挺有趣的。只是國文英文數學自然歷史幾乎不及格，只有作文勉強可以。老師抱著鼓勵的態度，叫他多寫幾篇來看看，還想派他去參加比賽。

那時候母親剛失業，他在歌廳後臺連覺也沒睡好，還餓了兩餐。一陣怒氣上來把課桌椅都掀了。蛋寶對著老師咒罵，就是有你們這些人，自以為清高，害得我媽失業。我們現在連家都沒了。

老師受了驚嚇，不是安撫蛋寶或其他同學，反而躲回導師辦公室讓教官來處理。

教官踢著他的後背，逼他到樹下罰站。這樣還不夠，打開緊急通訊錄，身家調查打電話去茶藝館叫小鳳鳳來學校。

不就是作文簿，老子福利社買十本給你。蛋寶對著教官的臉噴口水，連罵好幾句三字經，還摔壞辦公室的電話。學校回給他兩大過外加留校察看。

小鳳鳳本來想讓蛋寶高中畢業就在茶藝館幫忙，叫茶葉、切水果、送貨這些都不難。早點畢業就能早點幫忙。她頭上鯊魚夾，腋下皮夾匆匆跑來學校，對著老師跟教官說，我們不升學沒關係。她也不跟老師道歉，拉著蛋寶的手說，我們回家。

蛋寶本來以為不去學校，可能會有點難過。隔了一段時間，發現那種失落的感覺只像一塊冰塊在手中碎掉，後來什麼事也沒有。

蛋寶那時候還沒在搖滾看守所唱歌，偶爾在茶藝館上臺陪著老顧客哼哼幾首臺語老歌罷了。某次，茶藝館來了看上去頗年輕的客人，留著中分的短瀏海，眼睛小小，笑起來彎彎瞇瞇的。他跟著公司的老闆來放鬆，聽說在發大財不動產當房仲業務，到處跑，人脈廣。聽見蛋寶沒工作，主動說自己知道一份清涼的好差事，介紹他去天后宮當廟公。

房仲說，當廟公不容易啊，不只是本身信仰問題，主要懂這一帶的地理環境，吃的用的喝的。現在廟裡工作比以前複雜，以前都用長輩。現在觀光客多啊，問你哪裡可以買面膜，哪裡買衣服，要回答得出來。現在政府推環保，連拜拜都用電子香，奉獻金都掃碼付款。節能減碳喔。

蛋寶開始白天在天后宮，晚上在搖滾樂隊的雙重生活。

太陽下山，脫下背後印著阿彌陀佛的黃色背心，換上黑色緊身牛仔褲，背起吉他到練習室跟其他團員彩排演出曲目。日與夜，直到收工，再買份滷味宵夜走回夜上海清茶館和母親一起享用。

有時他仍會自惡夢中驚醒。空無一人的黑夜街頭，母子兩人大包小包，從歌廳後門狼狽逃出。蛋寶提著母親的兩大箱秀服，深褐色箱子邊緣已褪色剝落，和母親脫妝的雙頰一樣斑駁。箱子中間一大塊泡過水的漬印，整副皮箱散發異樣的酸味老味。

走入捷運站六號出口。好不容易把幾卡皮箱從月臺扛入車廂。母子兩人累得頭靠頭睡去，捷運載著他們駛向更深的黑夜。

凌晨三點回到租屋，在菸味、餿水味和潮濕的霉味裡，滴滴答答的聲音從後陽臺傳來。蛋寶走到陽臺，颱風帶來的雨水，浸濕整塊傾斜的地板。臉盆、菜瓜布、衣架，都像是漂流在小河上的孤獨浪蕩者。