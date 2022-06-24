《華燈之下》：很多媽媽桑不喜歡台灣客人，就是因為他們有「老子花錢就是大爺」的心態

文：敦子媽媽

開喜烏龍茶的惡夢

就在我喜孜孜欣賞穿著訂製旗袍的自己有多美，挺著我那一點都不夠凶狠的胸，非常自信的大步跨出更衣室的時候，訊號燈亮起來了。才八點半，誰那麼早來喝酒啊？未免也太早了吧！（這種時間，客人通常都還沒吃完晚飯，所以會在這時候進店喝酒的客人真的很少。）

媽媽帶著我們一起迎向前去，進門是某位大老闆帶著一些年輕的日本出差客（說年輕大概也有三四十歲）和一位台灣的協力廠商（感覺也是個老闆，日文很好，大概四十五、六歲），總共五個人一起來喝酒。

這組客人不是常客，似乎已經好久沒出現了。對於這種不是常常出現的客人，媽媽都是讓我們自行穿插坐在客人中間。（因為不常來，代表這位帶頭的主客並不是特別為了哪個小姐而來，可能只是欣賞媽媽的個性或喜歡店裡的氣氛而來，甚至只是想來消化存酒罷了。所以通常這種大桌出現的時候，基本上只要一起把氣氛搞好，讓他們開心就可以了。）總之，就是不要讓男客人全部擠在一起，我們要夾坐在他們中間，俗稱梅花座。

當晚是我當番，當番的人要負責調大家的酒，我們稱為做酒，而做酒的人，就要掌控這一桌消酒的快慢速度。

前輩們都往裡面日本出差客的身邊坐下去了。（出差客也要努力抓看看，讓他們以後來台灣出差時也能進店消費，所以沒人想坐在台灣客旁邊。）於是我就坐在最外圍的做酒位置，旁邊剛好是整桌唯一的一位台灣客。 剛開始氣氛都還不錯，大家也都順順的聊著、喝著、唱著。隨著時間流逝，我看酒瓶的酒也漸漸只剩下四分之一了，心裡想著快點消完這瓶酒，就能問客人要不要再開一瓶了。（每多一瓶就是多五百大洋進自己口袋，當番的誰不想把握機會？）

因為當番已經喝了不少，加上原本酒量就不好，我開始在不知不覺中把酒越調越濃，直到身邊的台灣客人開口。

他先是突然對著我大吼：「你他媽的怎麼回事啊！倒這杯酒是要給誰喝的？」

然後回頭對著媽媽大聲說：「媽媽！妳是怎麼教育小姐的？搞屁啊？她給我倒的這是什麼？開喜烏龍茶嗎？這麼濃是要我怎麼喝啊？」

他又接著說：「我是喝水割り（意指水加冰塊加酒），不是喝ロック（只加冰塊不加水）欸！」

被他這麼一吼，從小到大沒被這樣吼過的我瞬間清醒！才意識到，在我的潛意識裡，為了想要累積當番開瓶的獎金，不知不覺把客人的水割り變成開喜烏龍茶了。媽媽示意我趕緊閃去廚房避一下風頭，我照做了。

走進廚房，關上了門，把背靠在門上，剛剛被大吼驚魂未定的我，越想越覺得百感交集，忍不住鼻酸，紅了眼睛哭了起來。一方面心疼自己，又不是窮到沒飯吃，為了個當番的五百塊，到底在這裡做什麼？每天把自己喝得醉醺醺，犯了錯，還要被客人大吼大叫。（二十五歲的我什麼都沒有，只有自尊心特別高……）

另一方面我心想，他為什麼就不能好好說話？是我做錯，但只要他好好說，我會道歉也會改，為什麼要這樣用吼的？吼到大家都在看我，當著大家的面，一點小小的顏面都不留給我（二十五歲的我也很愛面子）…… 是的，這就是台灣客在條通為人詬病的最大原因，以我在條通多年觀察，日本客人是真的大部分（當然也並不是全部）修養比台灣客好。很多店家媽媽桑不喜歡台灣客人，就是因為他們有「老子花錢就是大爺」的心態（即使買單的人不是他），不懂得替別人留情面。

有些台灣客人，真的是幾杯黃湯下肚後就喜歡口沫橫飛大聲說話，更別提碰到點什麼不開心的事，不是大吼就是拍桌！誇張一點的還會作勢要打人或嗆聲說認識誰誰誰，要落人來砸店。（這種類似《華燈初上》裡彪哥的人物，我在Group裡沒碰過，幾年之後轉戰外面的店，才見過類似的。）總之，喝了酒之後，前後判若兩人的男人多了去。（女人也是啦，有些醉態也很恐怖。）

而這位客人，我早已忘了他姓啥名啥，就連他長啥樣，我也一點都想不起來了，但從此「開喜烏龍茶」這幾個字卻成了我每每想到就莞爾一笑，卻又永生難忘的條通夢魘。

所以，你若問我會員制重不重要。我會說：非常重要！畢竟修養不好的客人，走到哪都是惹人厭的。但很可惜的是，幾乎所有店家都有營收的壓力，挑客人這種事，不是每個老闆都敢跟自己口袋挑戰的。

但我相信，一家店若是願意把目光放遠一點，花時間好好過濾客人，即便眼前少收個幾萬塊錢，久而久之就能做到保護自己、保護員工，也保護客人。到最後，最大的贏家還是自己。 為什麼說我們每天喝得醉醺醺呢？不是只有當番的時候才要拚自己的獎金嗎？這樣想就太天真了。每天都有人當番，別人當番的時候妳不幫忙消酒，等到妳當番的時候，還會有誰願意跟妳一起努力，幫妳消酒呢？沒有同事的幫忙，單靠自己，請問妳一個人一張嘴是能喝多少？不可否認就是因為這個制度，把我們每個人都訓練到像喝酒機器一樣，看到酒就是一直喝一直喝，直到瓶子空了為止！

當然，喝酒也有技巧。酒，等同於客人的財產，人家花大把銀子開的酒，不是用來給妳失戀時猛灌的。所以怎麼拿捏著喝客人的酒，是要觀察氣氛也要觀察客人的。尤其在高級的店家，絕對不允許偷倒客人的酒，這是一種小偷的行為。也就是說，妳酒杯裡的每一口酒，再不想喝都得吞下肚，不能倒掉！