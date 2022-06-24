《華燈之下》：很多媽媽桑不喜歡台灣客人，就是因為他們有「老子花錢就是大爺」的心態
我們想讓你知道的是
當然，喝酒也有技巧。酒，等同於客人的財產，人家花大把銀子開的酒，不是用來給妳失戀時猛灌的。所以怎麼拿捏著喝客人的酒，是要觀察氣氛也要觀察客人的。尤其在高級的店家，絕對不允許偷倒客人的酒，這是一種小偷的行為。
文：敦子媽媽
開喜烏龍茶的惡夢
就在我喜孜孜欣賞穿著訂製旗袍的自己有多美，挺著我那一點都不夠凶狠的胸，非常自信的大步跨出更衣室的時候，訊號燈亮起來了。才八點半，誰那麼早來喝酒啊？未免也太早了吧！（這種時間，客人通常都還沒吃完晚飯，所以會在這時候進店喝酒的客人真的很少。）
媽媽帶著我們一起迎向前去，進門是某位大老闆帶著一些年輕的日本出差客（說年輕大概也有三四十歲）和一位台灣的協力廠商（感覺也是個老闆，日文很好，大概四十五、六歲），總共五個人一起來喝酒。
這組客人不是常客，似乎已經好久沒出現了。對於這種不是常常出現的客人，媽媽都是讓我們自行穿插坐在客人中間。（因為不常來，代表這位帶頭的主客並不是特別為了哪個小姐而來，可能只是欣賞媽媽的個性或喜歡店裡的氣氛而來，甚至只是想來消化存酒罷了。所以通常這種大桌出現的時候，基本上只要一起把氣氛搞好，讓他們開心就可以了。）總之，就是不要讓男客人全部擠在一起，我們要夾坐在他們中間，俗稱梅花座。
當晚是我當番，當番的人要負責調大家的酒，我們稱為做酒，而做酒的人，就要掌控這一桌消酒的快慢速度。
前輩們都往裡面日本出差客的身邊坐下去了。（出差客也要努力抓看看，讓他們以後來台灣出差時也能進店消費，所以沒人想坐在台灣客旁邊。）於是我就坐在最外圍的做酒位置，旁邊剛好是整桌唯一的一位台灣客。 剛開始氣氛都還不錯，大家也都順順的聊著、喝著、唱著。隨著時間流逝，我看酒瓶的酒也漸漸只剩下四分之一了，心裡想著快點消完這瓶酒，就能問客人要不要再開一瓶了。（每多一瓶就是多五百大洋進自己口袋，當番的誰不想把握機會？）
因為當番已經喝了不少，加上原本酒量就不好，我開始在不知不覺中把酒越調越濃，直到身邊的台灣客人開口。
他先是突然對著我大吼：「你他媽的怎麼回事啊！倒這杯酒是要給誰喝的？」
然後回頭對著媽媽大聲說：「媽媽！妳是怎麼教育小姐的？搞屁啊？她給我倒的這是什麼？開喜烏龍茶嗎？這麼濃是要我怎麼喝啊？」
他又接著說：「我是喝水割り（意指水加冰塊加酒），不是喝ロック（只加冰塊不加水）欸！」
被他這麼一吼，從小到大沒被這樣吼過的我瞬間清醒！才意識到，在我的潛意識裡，為了想要累積當番開瓶的獎金，不知不覺把客人的水割り變成開喜烏龍茶了。媽媽示意我趕緊閃去廚房避一下風頭，我照做了。
走進廚房，關上了門，把背靠在門上，剛剛被大吼驚魂未定的我，越想越覺得百感交集，忍不住鼻酸，紅了眼睛哭了起來。一方面心疼自己，又不是窮到沒飯吃，為了個當番的五百塊，到底在這裡做什麼？每天把自己喝得醉醺醺，犯了錯，還要被客人大吼大叫。（二十五歲的我什麼都沒有，只有自尊心特別高……）
另一方面我心想，他為什麼就不能好好說話？是我做錯，但只要他好好說，我會道歉也會改，為什麼要這樣用吼的？吼到大家都在看我，當著大家的面，一點小小的顏面都不留給我（二十五歲的我也很愛面子）…… 是的，這就是台灣客在條通為人詬病的最大原因，以我在條通多年觀察，日本客人是真的大部分（當然也並不是全部）修養比台灣客好。很多店家媽媽桑不喜歡台灣客人，就是因為他們有「老子花錢就是大爺」的心態（即使買單的人不是他），不懂得替別人留情面。
有些台灣客人，真的是幾杯黃湯下肚後就喜歡口沫橫飛大聲說話，更別提碰到點什麼不開心的事，不是大吼就是拍桌！誇張一點的還會作勢要打人或嗆聲說認識誰誰誰，要落人來砸店。（這種類似《華燈初上》裡彪哥的人物，我在Group裡沒碰過，幾年之後轉戰外面的店，才見過類似的。）總之，喝了酒之後，前後判若兩人的男人多了去。（女人也是啦，有些醉態也很恐怖。）
而這位客人，我早已忘了他姓啥名啥，就連他長啥樣，我也一點都想不起來了，但從此「開喜烏龍茶」這幾個字卻成了我每每想到就莞爾一笑，卻又永生難忘的條通夢魘。
所以，你若問我會員制重不重要。我會說：非常重要！畢竟修養不好的客人，走到哪都是惹人厭的。但很可惜的是，幾乎所有店家都有營收的壓力，挑客人這種事，不是每個老闆都敢跟自己口袋挑戰的。
但我相信，一家店若是願意把目光放遠一點，花時間好好過濾客人，即便眼前少收個幾萬塊錢，久而久之就能做到保護自己、保護員工，也保護客人。到最後，最大的贏家還是自己。 為什麼說我們每天喝得醉醺醺呢？不是只有當番的時候才要拚自己的獎金嗎？這樣想就太天真了。每天都有人當番，別人當番的時候妳不幫忙消酒，等到妳當番的時候，還會有誰願意跟妳一起努力，幫妳消酒呢？沒有同事的幫忙，單靠自己，請問妳一個人一張嘴是能喝多少？不可否認就是因為這個制度，把我們每個人都訓練到像喝酒機器一樣，看到酒就是一直喝一直喝，直到瓶子空了為止！
當然，喝酒也有技巧。酒，等同於客人的財產，人家花大把銀子開的酒，不是用來給妳失戀時猛灌的。所以怎麼拿捏著喝客人的酒，是要觀察氣氛也要觀察客人的。尤其在高級的店家，絕對不允許偷倒客人的酒，這是一種小偷的行為。也就是說，妳酒杯裡的每一口酒，再不想喝都得吞下肚，不能倒掉！
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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