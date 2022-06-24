《華燈之下》：好奇心加上一心想賺錢，25歲的我一腳踏進了條通這個神祕世界
我們想讓你知道的是
上班第一天我先到總店報到，總店的會計帶著我穿梭在條通裡，過了馬路，走進巷子。不久，她到了一家門口極為低調，啥都沒有，只有一個小小黑色招牌，黑底白字寫著兩個漢字店名的店。打開門一踏進玄關，就聽見裡面的人齊聲喊著いらっしゃいませ！
文：敦子媽媽
序幕
二十五歲那年冬天，好奇心加上一心想賺錢，讓我一腳踏進了條通這個神祕世界。當時的我耳聞過太多傳言，所以不考慮台式酒店，決定到條通最高級也最嚴格（當然也是消費最高、薪水也最高）的「姬グループ」（姬Group）體系工作。
面試那天，門一打開的當下我就傻了！因為大門打開後，裡面竟然還有一層霧面玻璃門，而這道門只能從店內往外開，站在門外的人是無法打開的。（後來才知道條通的高級店家都是這樣的，只接熟識的客人，也就是所謂的「會員制」）看著打不開的門我愣在原地，幸好等了幾秒，當時的媽媽桑就來開門了。
那道厚重的門後，映入眼簾的只有兩個字：高級。
面試的地方是姬的總店，店裡超級明亮，沒有卡拉OK，沒有鋼琴，只有一個長型吧檯和兩張大理石桌子。沙發是高級絨布沙發，就連牆面也全都是麂皮的。當時因為時間還早（晚上八點半對條通來說算是早的了），裡面只有兩位客人，小姐大約有三位，每位都操著流利的日文，輕聲細語又笑容甜美的跟客人聊著天，這副景象就是我對這裡最初的印象。
「姬Group」在條通總共有八家店，每一間都各有一個媽媽，但都不是老闆。真正的老闆我們稱為大媽媽（大ママ，畢竟老闆最大嘛），大概六十歲，面試的就是她，她看了我一眼後，直接叫我明天報到。
於是，從此展開了我接下來十年的條通生活，也是我人生最像一場夢、最精采絢爛的十年！
敦子的誕生
姬Group的八家店裡有三種營業型態。第一種是單純聊天的店，這種店其實蠻累的，因為要一直想話題跟客人聊天，而且是用日文！重點是還得看臉色找話題，總店就是這種型態。
另外一種就是Piano bar，這種跟一般想像的一樣，有琴師彈琴幫客人伴奏。基本上琴師會跟著客人的調子節奏來演奏，讓客人唱得輕鬆，對歌藝很有加分的作用。客人獨唱時，小姐可以不用一直聊天，小小休息一下，但記得一定要誠懇的拍手，加上認真又真誠的稱讚客人「お上手ですね」即可！至於小費給不給並沒有硬性規定，但來到這裡的客人基本上沒人會不給的。
最後一種就是大家熟悉的卡拉OK了，我被分配到的店就屬於這種。
上班第一天我先到總店報到，總店的會計帶著我穿梭在條通裡，過了馬路，走進巷子。不久，她到了一家門口極為低調，啥都沒有，只有一個小小黑色招牌，黑底白字寫著兩個漢字店名的店。打開門一踏進玄關，就聽見裡面的人齊聲喊著いらっしゃいませ！我跟會計乖乖站在霧面玻璃門前，等著裡面的人來開門。不出兩三秒，有個大約三十五六歲的女人，笑容可掬，露出一口潔白的牙齒，推開了門。她，就是帶我的入門媽媽，她叫真希（マキ），我們都直接稱她媽媽（ママ）！
說到這裡，我的腦海裡馬上浮現她那熟悉的笑臉，請容許我岔開話題一下。我想告訴她，儘管我的條通生涯裡後來又換過兩三個媽媽，但在我心裡，最感念的永遠是她。
進門後，媽媽帶我走進更衣室，小小的空間裡掛滿了各種不同花色的旗袍。這些旗袍都是小姐的私人物品，媽媽吩咐小媽媽（チーママ）拿她的旗袍借我穿，瞬間我就知道為什麼我被分配到這間店了。因為這家店的小姐一個比一個高，一個比一個腿長！我一六九的身高，在這裡是倒數第二！換好衣服，我被旗袍的兩側高衩嚇得不敢走出更衣室的門，那個衩，高到我的底褲都被看見了⋯⋯
好不容易才蹩手蹩腳又扭扭捏捏的跟著小媽媽走進長型吧檯裡，面對著坐在吧檯的媽媽和客人。
媽媽問我：「妳會日文嗎？」
我說：「嗯，應該算會吧！基本會話應該都沒問題，我在學校讀的就是日文。」
媽媽又問：「妳有日文名字嗎？」
我說：「沒有。」（心想，誰沒事會自備日文名字啊？我也沒想到那麼快就面試成功直接上班了啊。）
於是，媽媽直接看著她身邊的客人，問道：「××桑～這是我們家的新人，還沒有名字，你有什麼建議嗎？你覺得她適合什麼名字？」
××桑想了兩秒，爽氣的說：「就叫敦子あつこ吧！」
媽媽問：「為什麼你幫她取名叫敦子呢？」
××桑說：「因為她長得有點像我老婆年輕的時候。」
哇咧……誰跟你老婆像啊？
總之，從此以後我的名字就叫敦子あつこ（中文發音類似阿紫口，媽媽和熟客暱稱我阿獎），反正也就只是個藝名。誰知道，最後這個莫名其妙來的名字，居然跟著我一輩子。
相關書摘 ▶《華燈之下》：很多媽媽桑不喜歡台灣客人，就是因為他們有「老子花錢就是大爺」的心態
書籍介紹
本文摘錄自《華燈之下：條通媽媽桑的懺情錄》，圓神出版
作者：敦子媽媽
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每夜都有人心碎，也依然有人追尋著愛情的甜美
一個妙齡少女從小菜鳥到媽媽桑，
在絢麗燈光之下、精緻妝容之後，用十年青春寫下的真實
華燈之下，故事從未完結……
民國九○年代，台灣條通文化盛行，條通裡各式各樣的小酒店就有四五百家。這裡有一個擁有八家店的高級日式酒店Group，全台北市幾乎所有日本高階主管都在這裡出沒，沒有乾杯喊拳，沒有卡拉OK歡唱，取而代之的是清雅的音樂與精品裝潢，沒有引薦絕對不得其門而入的真正會員制，一推開門就彷彿走入銀座。
一個二十幾歲的妙齡少女，因緣際會一腳踏入了這個神祕的世界。深墨綠高級絨布沙發、麂皮牆面以亮面金銅收邊，所有桌面都是燕麥色大理石打造，背景放著小野麗莎的音樂，店門口是最低調的全素黑色，日式酒店並沒有想像中的音樂喧鬧與色彩繽紛。小姐們不只精通插花、高爾夫球，了解商場文化與趨勢，更必須定期參加日文檢定考試。這些盤起頭髮，穿著精緻訂製旗袍的女子，用她們的青春，寫成了這個精采又人性十足的故事。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。