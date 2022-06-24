《華燈之下》：好奇心加上一心想賺錢，25歲的我一腳踏進了條通這個神祕世界

文：敦子媽媽

序幕

二十五歲那年冬天，好奇心加上一心想賺錢，讓我一腳踏進了條通這個神祕世界。當時的我耳聞過太多傳言，所以不考慮台式酒店，決定到條通最高級也最嚴格（當然也是消費最高、薪水也最高）的「姬グループ」（姬Group）體系工作。

面試那天，門一打開的當下我就傻了！因為大門打開後，裡面竟然還有一層霧面玻璃門，而這道門只能從店內往外開，站在門外的人是無法打開的。（後來才知道條通的高級店家都是這樣的，只接熟識的客人，也就是所謂的「會員制」）看著打不開的門我愣在原地，幸好等了幾秒，當時的媽媽桑就來開門了。

那道厚重的門後，映入眼簾的只有兩個字：高級。

面試的地方是姬的總店，店裡超級明亮，沒有卡拉OK，沒有鋼琴，只有一個長型吧檯和兩張大理石桌子。沙發是高級絨布沙發，就連牆面也全都是麂皮的。當時因為時間還早（晚上八點半對條通來說算是早的了），裡面只有兩位客人，小姐大約有三位，每位都操著流利的日文，輕聲細語又笑容甜美的跟客人聊著天，這副景象就是我對這裡最初的印象。

「姬Group」在條通總共有八家店，每一間都各有一個媽媽，但都不是老闆。真正的老闆我們稱為大媽媽（大ママ，畢竟老闆最大嘛），大概六十歲，面試的就是她，她看了我一眼後，直接叫我明天報到。

於是，從此展開了我接下來十年的條通生活，也是我人生最像一場夢、最精采絢爛的十年！

敦子的誕生

姬Group的八家店裡有三種營業型態。第一種是單純聊天的店，這種店其實蠻累的，因為要一直想話題跟客人聊天，而且是用日文！重點是還得看臉色找話題，總店就是這種型態。

另外一種就是Piano bar，這種跟一般想像的一樣，有琴師彈琴幫客人伴奏。基本上琴師會跟著客人的調子節奏來演奏，讓客人唱得輕鬆，對歌藝很有加分的作用。客人獨唱時，小姐可以不用一直聊天，小小休息一下，但記得一定要誠懇的拍手，加上認真又真誠的稱讚客人「お上手ですね」即可！至於小費給不給並沒有硬性規定，但來到這裡的客人基本上沒人會不給的。

最後一種就是大家熟悉的卡拉OK了，我被分配到的店就屬於這種。

上班第一天我先到總店報到，總店的會計帶著我穿梭在條通裡，過了馬路，走進巷子。不久，她到了一家門口極為低調，啥都沒有，只有一個小小黑色招牌，黑底白字寫著兩個漢字店名的店。打開門一踏進玄關，就聽見裡面的人齊聲喊著いらっしゃいませ！我跟會計乖乖站在霧面玻璃門前，等著裡面的人來開門。不出兩三秒，有個大約三十五六歲的女人，笑容可掬，露出一口潔白的牙齒，推開了門。她，就是帶我的入門媽媽，她叫真希（マキ），我們都直接稱她媽媽（ママ）！

說到這裡，我的腦海裡馬上浮現她那熟悉的笑臉，請容許我岔開話題一下。我想告訴她，儘管我的條通生涯裡後來又換過兩三個媽媽，但在我心裡，最感念的永遠是她。

進門後，媽媽帶我走進更衣室，小小的空間裡掛滿了各種不同花色的旗袍。這些旗袍都是小姐的私人物品，媽媽吩咐小媽媽（チーママ）拿她的旗袍借我穿，瞬間我就知道為什麼我被分配到這間店了。因為這家店的小姐一個比一個高，一個比一個腿長！我一六九的身高，在這裡是倒數第二！換好衣服，我被旗袍的兩側高衩嚇得不敢走出更衣室的門，那個衩，高到我的底褲都被看見了⋯⋯

好不容易才蹩手蹩腳又扭扭捏捏的跟著小媽媽走進長型吧檯裡，面對著坐在吧檯的媽媽和客人。

媽媽問我：「妳會日文嗎？」

我說：「嗯，應該算會吧！基本會話應該都沒問題，我在學校讀的就是日文。」

媽媽又問：「妳有日文名字嗎？」

我說：「沒有。」（心想，誰沒事會自備日文名字啊？我也沒想到那麼快就面試成功直接上班了啊。）

於是，媽媽直接看著她身邊的客人，問道：「××桑～這是我們家的新人，還沒有名字，你有什麼建議嗎？你覺得她適合什麼名字？」

××桑想了兩秒，爽氣的說：「就叫敦子あつこ吧！」

媽媽問：「為什麼你幫她取名叫敦子呢？」

××桑說：「因為她長得有點像我老婆年輕的時候。」

哇咧……誰跟你老婆像啊？

總之，從此以後我的名字就叫敦子あつこ（中文發音類似阿紫口，媽媽和熟客暱稱我阿獎），反正也就只是個藝名。誰知道，最後這個莫名其妙來的名字，居然跟著我一輩子。

相關書摘 ▶《華燈之下》：很多媽媽桑不喜歡台灣客人，就是因為他們有「老子花錢就是大爺」的心態

書籍介紹

本文摘錄自《華燈之下：條通媽媽桑的懺情錄》，圓神出版

作者：敦子媽媽

每夜都有人心碎，也依然有人追尋著愛情的甜美

一個妙齡少女從小菜鳥到媽媽桑，

在絢麗燈光之下、精緻妝容之後，用十年青春寫下的真實

華燈之下，故事從未完結……

民國九○年代，台灣條通文化盛行，條通裡各式各樣的小酒店就有四五百家。這裡有一個擁有八家店的高級日式酒店Group，全台北市幾乎所有日本高階主管都在這裡出沒，沒有乾杯喊拳，沒有卡拉OK歡唱，取而代之的是清雅的音樂與精品裝潢，沒有引薦絕對不得其門而入的真正會員制，一推開門就彷彿走入銀座。

一個二十幾歲的妙齡少女，因緣際會一腳踏入了這個神祕的世界。深墨綠高級絨布沙發、麂皮牆面以亮面金銅收邊，所有桌面都是燕麥色大理石打造，背景放著小野麗莎的音樂，店門口是最低調的全素黑色，日式酒店並沒有想像中的音樂喧鬧與色彩繽紛。小姐們不只精通插花、高爾夫球，了解商場文化與趨勢，更必須定期參加日文檢定考試。這些盤起頭髮，穿著精緻訂製旗袍的女子，用她們的青春，寫成了這個精采又人性十足的故事。