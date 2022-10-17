2022/10/17,
政治

柯文哲否認蔡壁如閃辭為保高虹安選情，新光集團吳欣盈將遞補民眾黨不分區立委

柯文哲否認蔡壁如閃辭為保高虹安選情，新光集團吳欣盈將遞補民眾黨不分區立委
首圖為吳欣盈和蔡壁如在2019年時接受廣播節目專訪。Photo Credit: 中央社

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吳欣盈2020年被民眾黨提名為不分區立委候選人，從財經圈正式跨足台灣政壇；今年4月，吳欣盈接下蔡壁如辦公室顧問一職，一度引起外界揣測蔡壁如將轉任黨秘書長、由吳欣盈遞補不分區立委。

台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，她今天晚間在臉書貼出辭職聲明書，表示她自即日起辭去立法委員職務。根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的是排名第7名的新光集團第三代吳欣盈。

前桃園市議員王浩宇日前在臉書質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文《民意代表社群網站市政議題關注度探討》，有許多不當引用情形，並向校方檢舉；德明科大學倫會認定她違反學術倫理，通過撤銷學位。蔡壁如原本表示自己將提出申覆，有瑕疵就會辭去立委以示負責，但當晚就立刻請辭立委；外界傳出民眾黨為了保護高虹安的選情才有此決策，而黨主席柯文哲否認此事

蔡壁如辭職：論文風波轉移選舉焦點，對黨造成傷害

蔡壁如14日早上召開記者會表示對自己論文有信心，會對學校提出申覆，並要求校方提供完整的審查報告；不過當天稍晚，她就在臉書以「追求台灣的正義和清白」為題貼文表示將請辭，強調辭職一事是公開承擔，她要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題；她也表示將持續進行申覆，來捍衛自己的清白與權益。

蔡壁如說，因為此次風波，已經轉移整個選舉焦點，更造成對於民眾黨不必要且子虛烏有的傷害；她呼籲各政黨回歸政策辯論以及城市願景，還給人民健康的選舉，更請選民一定要出來投票。

媒體也詢問蔡壁如請辭立委是否受到柯文哲壓力，她回應沒受到壓力，她的個性是非分明，其實昨天就有請辭念頭，不希望因此模糊焦點甚至抹黑民眾黨，下週將遞交請辭書到立法院秘書處。

媒體詢問蔡壁如下一步，以及是否繼續擔任選戰小組召集人。蔡壁如表示，還不知道下一步，目前仍先待命；因德明科大會把學倫會報告寄給她，這幾天會先整理內容並申覆。

閃辭為保高虹安？

《聯合報》獨家報導，民眾黨知情人士透露，身兼黨主席的柯文哲原本希望等德明財經科大回覆完整資料後，再視情況決定蔡壁如是否請辭，但黨內人士憂心此次爭議影響選情，特別是目前穩定領先的新竹市長參選人高虹安現在全黨最重要就是讓高虹安當選新竹市長；高先前也爆出論文涉嫌抄襲爭議，為避免被與蔡壁如論文案不當連結，柯文哲忍痛讓蔡壁如請辭立委，成為蔡火速請辭立委的主因，盼止血降低對選情衝擊。

不過報導出爐後，柯文哲否認此事，強調這件事情發生後，高虹安完全沒有打電話給他；針對蔡壁如辭職，柯文哲也說，這是她的個性，她是個有擔當的人「何必給別人誣賴」，她想要先辭掉再來救濟，選舉要到了，拖著也不是辦法。柯文哲說，蔡壁如的處置明快有擔當、不影響民眾黨的選情，也沒有所謂「斷尾求生」，不過校方應給當事人審定書及應變時間。

高虹安本人受訪時則表示，對於蔡壁如辭去立委，尊重學倫會的決定，也尊重當事人的權益，而在民眾黨的部分，立場也很清楚，因此不覺得會影響到她的選情。

「新光公主」吳欣盈將替補不分區立委，金融圈熱議

《中央社》報導，根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的將是排名第7、新光集團第3代被稱為「新光集團長公主」的吳欣盈，她是新光金創辦人吳東進長女，和妹妹吳欣儒分別在新壽及新光金擔任要職。

吳欣盈過去在海外留學期間，曾參與政策研究及選民服務，2020年被民眾黨提名為不分區立委候選人，從財經圈正式跨足台灣政壇；今年4月，吳欣盈接下蔡壁如辦公室顧問一職，一度引起外界揣測蔡壁如將轉任黨秘書長、由吳欣盈遞補不分區立委。

因立委必須監督政府機關，包含金管會在內，若金融業高管擔任立委，將可能涉及利益衝突。過往並無金融業高管同時擔任立委前例，若吳欣盈確定遞補，是否會受限公職人員等相關法規，進而牽動吳欣盈在新壽人事，成為金融圈熱議話題。

吳欣盈也在臉書發布聲明指出，蔡壁如宣布請辭立委事出突然，擔任立委對她是非常大轉折，她也將秉持初心「超越自我，為更多人著想」，畢竟此付出對她不是求名或利，而是為台灣共好而投入公共服務。

吳欣盈表示，依法她將遞補不分區立委職務，並將在剩下的兩個半會期中，願意付出加倍用心的拚勁，履行參選時的政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等3方面提出政策法案。

吳欣盈表示，她也盼和更多人一起合作，提供超越黨派、讓社會和諧，也對民生有幫助的建設性改善，至於具體作法，她將在接任時再向大家報告，並呼籲讓「我們一起改變、珍惜這個寶島、讓台灣改變更好」。

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核稿編輯：翁世航


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