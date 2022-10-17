柯文哲否認蔡壁如閃辭為保高虹安選情，新光集團吳欣盈將遞補民眾黨不分區立委
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吳欣盈2020年被民眾黨提名為不分區立委候選人，從財經圈正式跨足台灣政壇；今年4月，吳欣盈接下蔡壁如辦公室顧問一職，一度引起外界揣測蔡壁如將轉任黨秘書長、由吳欣盈遞補不分區立委。
台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，她今天晚間在臉書貼出辭職聲明書，表示她自即日起辭去立法委員職務。根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的是排名第7名的新光集團第三代吳欣盈。
前桃園市議員王浩宇日前在臉書質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文《民意代表社群網站市政議題關注度探討》，有許多不當引用情形，並向校方檢舉；德明科大學倫會認定她違反學術倫理，通過撤銷學位。蔡壁如原本表示自己將提出申覆，有瑕疵就會辭去立委以示負責，但當晚就立刻請辭立委；外界傳出民眾黨為了保護高虹安的選情才有此決策，而黨主席柯文哲否認此事
蔡壁如辭職：論文風波轉移選舉焦點，對黨造成傷害
蔡壁如14日早上召開記者會表示對自己論文有信心，會對學校提出申覆，並要求校方提供完整的審查報告；不過當天稍晚，她就在臉書以「追求台灣的正義和清白」為題貼文表示將請辭，強調辭職一事是公開承擔，她要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題；她也表示將持續進行申覆，來捍衛自己的清白與權益。
蔡壁如說，因為此次風波，已經轉移整個選舉焦點，更造成對於民眾黨不必要且子虛烏有的傷害；她呼籲各政黨回歸政策辯論以及城市願景，還給人民健康的選舉，更請選民一定要出來投票。
媒體也詢問蔡壁如請辭立委是否受到柯文哲壓力，她回應沒受到壓力，她的個性是非分明，其實昨天就有請辭念頭，不希望因此模糊焦點甚至抹黑民眾黨，下週將遞交請辭書到立法院秘書處。
媒體詢問蔡壁如下一步，以及是否繼續擔任選戰小組召集人。蔡壁如表示，還不知道下一步，目前仍先待命；因德明科大會把學倫會報告寄給她，這幾天會先整理內容並申覆。
閃辭為保高虹安？
《聯合報》獨家報導，民眾黨知情人士透露，身兼黨主席的柯文哲原本希望等德明財經科大回覆完整資料後，再視情況決定蔡壁如是否請辭，但黨內人士憂心此次爭議影響選情，特別是目前穩定領先的新竹市長參選人高虹安；現在全黨最重要就是讓高虹安當選新竹市長；高先前也爆出論文涉嫌抄襲爭議，為避免被與蔡壁如論文案不當連結，柯文哲忍痛讓蔡壁如請辭立委，成為蔡火速請辭立委的主因，盼止血降低對選情衝擊。
不過報導出爐後，柯文哲否認此事，強調這件事情發生後，高虹安完全沒有打電話給他；針對蔡壁如辭職，柯文哲也說，這是她的個性，她是個有擔當的人「何必給別人誣賴」，她想要先辭掉再來救濟，選舉要到了，拖著也不是辦法。柯文哲說，蔡壁如的處置明快有擔當、不影響民眾黨的選情，也沒有所謂「斷尾求生」，不過校方應給當事人審定書及應變時間。
高虹安本人受訪時則表示，對於蔡壁如辭去立委，尊重學倫會的決定，也尊重當事人的權益，而在民眾黨的部分，立場也很清楚，因此不覺得會影響到她的選情。
「新光公主」吳欣盈將替補不分區立委，金融圈熱議
《中央社》報導，根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的將是排名第7、新光集團第3代被稱為「新光集團長公主」的吳欣盈，她是新光金創辦人吳東進長女，和妹妹吳欣儒分別在新壽及新光金擔任要職。
吳欣盈過去在海外留學期間，曾參與政策研究及選民服務，2020年被民眾黨提名為不分區立委候選人，從財經圈正式跨足台灣政壇；今年4月，吳欣盈接下蔡壁如辦公室顧問一職，一度引起外界揣測蔡壁如將轉任黨秘書長、由吳欣盈遞補不分區立委。
因立委必須監督政府機關，包含金管會在內，若金融業高管擔任立委，將可能涉及利益衝突。過往並無金融業高管同時擔任立委前例，若吳欣盈確定遞補，是否會受限公職人員等相關法規，進而牽動吳欣盈在新壽人事，成為金融圈熱議話題。
吳欣盈也在臉書發布聲明指出，蔡壁如宣布請辭立委事出突然，擔任立委對她是非常大轉折，她也將秉持初心「超越自我，為更多人著想」，畢竟此付出對她不是求名或利，而是為台灣共好而投入公共服務。
吳欣盈表示，依法她將遞補不分區立委職務，並將在剩下的兩個半會期中，願意付出加倍用心的拚勁，履行參選時的政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等3方面提出政策法案。
吳欣盈表示，她也盼和更多人一起合作，提供超越黨派、讓社會和諧，也對民生有幫助的建設性改善，至於具體作法，她將在接任時再向大家報告，並呼籲讓「我們一起改變、珍惜這個寶島、讓台灣改變更好」。
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核稿編輯：翁世航
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