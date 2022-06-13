港教育局要求外籍英語教師「宣誓效忠」
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今年4月，港府通報，2020年至2021學年，離職的母語英語教師佔比達13%，這個數字創下5年新高，不過港府官員表示，母語英語教師的變動率「大致穩定」。
（中央社）因管控趨嚴各方日益擔憂香港能否留住外籍師資之際，趕在特首李家超就任前，港府教育局先下令，限時公立學校英語母語外籍教師務必宣誓效忠，藉此向李家超和北京當局輸誠。
據英國《衛報》12日報導，港府教育局11日下令，在公立學校執教的母語英語教師（native-speaking English teachers，簡稱NETs）及顧問，必須21日前簽署效忠宣言，否則就要離職。
自2020年以來，越來越多香港公部門的職缺，要求獲得晉用的員工宣示效忠，藉此向中國政府輸誠，而這回港府針對公立學校的母語英語教師，則是要求他們效忠香港特區、恪守香港基本法，以及對港府負責。
港府教育局表示，凡是因「疏忽、拒絕或未能」簽署效忠宣言，則將終止聘雇合約。
某位港府發言人表示，新的效忠聲明將「更加鞏固並弘揚全體公務員應捍衛的核心價值」，並確保有效率的治理。
按照合約，香港的母語英語教師通常兩年一聘，起薪約每月港幣3萬2000元，並可調高至7萬4000元。
為提升學生的語文能力，香港於1997年起實施母語英語教師方案，並且中小學聘用這方面的師資已經逐漸成標配。
除了薪資優渥之外，港府另給予母語英語教師補貼與其他方面的獎勵以確保他們常駐，但如何留住這批外籍教育工作者，近年來日益成為棘手難題。
今年4月，港府通報，2020年至2021學年，離職的母語英語教師佔比達13%，這個數字創下5年新高，不過港府官員表示，母語英語教師的變動率「大致穩定」。
港府教育局局長楊潤雄否認，母語英語教師的流失與港府堅持防疫清零有關，並於4月告訴立法會議員：「把母語英語教師的離職，或者他們要不要來香港執教的決定，歸咎於我們的強制隔離措施，未免太牽強。」
《國安法》通過後香港政活環境出現劇變，若干母語英語教師對於這座城市的政治氛圍感到不安。
2020年10月，港府率先要求公務員效忠，7個月後，擴及至港府依據合約聘用的雇員。
當前香港政府各級學校標榜「國家安全教育」掛帥，以致若干教師坦承，如今他們會避開像是「八九民運」等敏感議題。
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