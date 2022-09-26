曹興誠談全民防衛：這次選舉將決定台灣是烏克蘭還是阿富汗，候選人應宣誓「與職位共存亡」

縣市長選舉將至，聯電前董事長曹興誠今（26）日參加座談會時表示，，這次選舉將決定台灣是烏克蘭（擁有堅強防衛意志）還是阿富汗（接受美援卻無反抗意志）；各地方的縣市長手中握資源，呼籲所有候選人簽「與我的職位共存亡」同意書，而不是簽署很弱的「不投降承諾書」，因為不投降可以閃躲逃跑。

無黨籍立委林昶佐上午舉辦「曹興誠與新世代參政青年」的座談活動，聯電前董事長曹興誠、黑熊學院共同創辦人沈伯洋、前立委陳柏惟、台北市議員林亮君、黑潮城市發展協會理事長吳崢等人出席，並針對全民國防等議題分享看法。

曹興誠：全民好好把握手中這票

曹興誠日前宣布捐款新台幣30億元、提升國防；他今天解釋，中國日前提到2027年將具備攻台能力，且各國均認為台灣屆時若表現脆弱、混亂且沒有決心，5年後中國可能就來了，這5年的時間非常寶貴。

曹興誠認為，一定要讓選出來的縣市首長及議員宣誓與職位共存亡，否則這些人手上握有資源與中國勾搭，就像台北市長柯文哲提「兩岸一家親」一樣，「人家（中共）天天侵門踏戶，你在親什麼」。

針對近日由獨派團體發起簽署的「不投降承諾書」，曹興誠認為「很弱」，躲起來、跑掉也算是不投降，像阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）逃跑，也沒有投降；曹興誠認為，候選人應該宣誓「與職位共存亡」，如果躲躲閃閃，拜託大家千萬不要投給他們。他不在乎誰當選，只在乎誰當選後會不會宣誓與台灣共存亡。

曹興誠強調，台灣一定要知道敵人是誰，但很多人不知道敵人是誰，甚至不承認對方是敵人；前立委陳柏惟也在現場問，全民國防工作包含天災及人禍的因應，目前政府編修的「全民國防手冊」應著重哪些優先內容？曹興誠建議應該用簡短有力的論述，說明為何要「抗共保台」，因為中國已經滲透台灣，利用名嘴洗腦，要如何讓被洗腦的人清醒過來，認清敵我、認清中共的邪惡，他認為這是現在「全民國防手冊」所缺乏的。

曹興誠更說，台灣已經在戰爭時期了，原因在於中共對台實施認知、宣傳及心理戰，這方面台灣社會受到中國長久以來的攻擊，且取得很大效果；像是上次他在立法院的記者會，

中天電視台很明顯就是在幫中國宣傳，而宣傳重點不外乎是：台灣絕對沒有希望、最好投降。台灣乖乖的，就晚點打你，或打輕一點，宣揚失敗主義。中國每天的外宣都在講自己多厲害，挑撥台灣人說美國不會來救你。這樣攻擊宣傳已多年，且很多台灣人都信，這很危險。

他曾經向中國提及要統一台灣，就要給出條件讓台灣去公投，就如同企業併購一樣給出條件、讓董事會投票，但從香港議題可以看得出來，中國並不講信用，因此他決定不與中國流氓打交道，不只不去中港澳，連轉機也不去。

民防不光靠政府做，企業和民眾都要一起來

林昶佐則表示，很多民防工作不只政府出來做，像愛沙尼亞、立陶宛等都是民間先組織起來，大家都已經各就各位，再由政府來做相關組織，這也是在立院要努力的。要保衛國家不只國防部來做，大家一起聚集起來，把保衛台灣的力量讓大家知道。

吳崢表示，現在政府在推「韌性社區」，但還是以傳統鄰里組織來發展，可是這些組織畢竟以退休人士居多、年齡層偏高。萬一發生災害時，還要白髮蒼蒼的長者來保護年輕人，好像有點奇怪，應該要反過來才對；他也提到，現在民防有很多不同的訓練管道，呼籲更多年輕人一起站出來，用行動守護家園。

林亮君表示，全民國防不是政府要去做，而是企業和民眾都要有一定認知。不過年輕朋友生活辛苦，要投入全民防衛的課程，除了時間外，是否影響工作薪資、又或者想參與軍事訓練，是否會因此被雇主貼標籤；現在企業家曹興誠站出來正是讓民間企業得以反思，台灣面臨軍事威脅，企業在這方面可給予員工哪些支持。

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核稿編輯：翁世航