曹興誠談全民防衛：這次選舉將決定台灣是烏克蘭還是阿富汗，候選人應宣誓「與職位共存亡」
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曹興誠說，台灣已經在戰爭時期了，中共對台實施認知、宣傳及心理戰，宣揚臺灣絕對沒希望、最好投降。乖乖的就晚點打你，或打輕一點，宣揚失敗主義；而且很台灣人都相信。如何讓被洗腦的人清醒過來認清敵我，是現在「全民國防手冊」所缺乏的。
縣市長選舉將至，聯電前董事長曹興誠今（26）日參加座談會時表示，，這次選舉將決定台灣是烏克蘭（擁有堅強防衛意志）還是阿富汗（接受美援卻無反抗意志）；各地方的縣市長手中握資源，呼籲所有候選人簽「與我的職位共存亡」同意書，而不是簽署很弱的「不投降承諾書」，因為不投降可以閃躲逃跑。
無黨籍立委林昶佐上午舉辦「曹興誠與新世代參政青年」的座談活動，聯電前董事長曹興誠、黑熊學院共同創辦人沈伯洋、前立委陳柏惟、台北市議員林亮君、黑潮城市發展協會理事長吳崢等人出席，並針對全民國防等議題分享看法。
曹興誠：全民好好把握手中這票
曹興誠日前宣布捐款新台幣30億元、提升國防；他今天解釋，中國日前提到2027年將具備攻台能力，且各國均認為台灣屆時若表現脆弱、混亂且沒有決心，5年後中國可能就來了，這5年的時間非常寶貴。
曹興誠認為，一定要讓選出來的縣市首長及議員宣誓與職位共存亡，否則這些人手上握有資源與中國勾搭，就像台北市長柯文哲提「兩岸一家親」一樣，「人家（中共）天天侵門踏戶，你在親什麼」。
針對近日由獨派團體發起簽署的「不投降承諾書」，曹興誠認為「很弱」，躲起來、跑掉也算是不投降，像阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）逃跑，也沒有投降；曹興誠認為，候選人應該宣誓「與職位共存亡」，如果躲躲閃閃，拜託大家千萬不要投給他們。他不在乎誰當選，只在乎誰當選後會不會宣誓與台灣共存亡。
曹興誠強調，台灣一定要知道敵人是誰，但很多人不知道敵人是誰，甚至不承認對方是敵人；前立委陳柏惟也在現場問，全民國防工作包含天災及人禍的因應，目前政府編修的「全民國防手冊」應著重哪些優先內容？曹興誠建議應該用簡短有力的論述，說明為何要「抗共保台」，因為中國已經滲透台灣，利用名嘴洗腦，要如何讓被洗腦的人清醒過來，認清敵我、認清中共的邪惡，他認為這是現在「全民國防手冊」所缺乏的。
曹興誠更說，台灣已經在戰爭時期了，原因在於中共對台實施認知、宣傳及心理戰，這方面台灣社會受到中國長久以來的攻擊，且取得很大效果；像是上次他在立法院的記者會，
中天電視台很明顯就是在幫中國宣傳，而宣傳重點不外乎是：台灣絕對沒有希望、最好投降。台灣乖乖的，就晚點打你，或打輕一點，宣揚失敗主義。中國每天的外宣都在講自己多厲害，挑撥台灣人說美國不會來救你。這樣攻擊宣傳已多年，且很多台灣人都信，這很危險。
他曾經向中國提及要統一台灣，就要給出條件讓台灣去公投，就如同企業併購一樣給出條件、讓董事會投票，但從香港議題可以看得出來，中國並不講信用，因此他決定不與中國流氓打交道，不只不去中港澳，連轉機也不去。
民防不光靠政府做，企業和民眾都要一起來
林昶佐則表示，很多民防工作不只政府出來做，像愛沙尼亞、立陶宛等都是民間先組織起來，大家都已經各就各位，再由政府來做相關組織，這也是在立院要努力的。要保衛國家不只國防部來做，大家一起聚集起來，把保衛台灣的力量讓大家知道。
吳崢表示，現在政府在推「韌性社區」，但還是以傳統鄰里組織來發展，可是這些組織畢竟以退休人士居多、年齡層偏高。萬一發生災害時，還要白髮蒼蒼的長者來保護年輕人，好像有點奇怪，應該要反過來才對；他也提到，現在民防有很多不同的訓練管道，呼籲更多年輕人一起站出來，用行動守護家園。
林亮君表示，全民國防不是政府要去做，而是企業和民眾都要有一定認知。不過年輕朋友生活辛苦，要投入全民防衛的課程，除了時間外，是否影響工作薪資、又或者想參與軍事訓練，是否會因此被雇主貼標籤；現在企業家曹興誠站出來正是讓民間企業得以反思，台灣面臨軍事威脅，企業在這方面可給予員工哪些支持。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
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融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
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