對於女校長或學校女主管的5個刻板印象——為什麼男性就不會碰上這些麻煩？

文：iamsisphe

前陣子一連下了幾天的雨，可能導致學校部份老舊機械潮溼故障，好幾次警鈴誤報擾亂鄰居安寧，雖然每次都有找廠商來修理，但修了A區下次就壞B區，好了B區下一次又換C區，可能設備的年紀真的大了，反正一直無法處理好。但學校也沒有大筆經費痛快一次更新，對社區民眾真的很抱歉。

上週一早上就接到了一通外線電話，是一位住在學校周圍的民眾，急切的要求與校長當面對話，據他說，是對學校的一些問題忍無可忍，希望當面跟我談。

我以為是衝著警鈴誤報來抱怨的，總務主任還很負責任的問我需不需要她陪同聽訓？我覺得校長一個人代表挨罵就夠了，所以就抱著慷慨就義的心情，到校門口迎接陳情民眾，防疫期間不便讓外賓進入教學區，於是我們是在校門口旁的家長會辦公室晤談。

對方自稱是高階公務員退休，警鈴誤報事件只是他順帶一提的抱怨，他真正不滿意的是校園四周的綠籬。他認為，這些爬滿圍牆還攀爬到樹上的植物，除了影響視覺穿透，不利校園安全外，還顯得校園蓬頭垢面。而且他一直堅稱綠籬爬滿樹後會導致樹木死亡。他說他跟前任校長也提過綠籬問題，之後學校有修剪了兩面，但之後另外兩面綠籬卻沒有進展。

最後他質疑：「因為你是女校長，我知道你們女校長的困難啦，指揮不動同仁，沒有魄力，所以大家也不太會聽你的命令……像我以前當高階主管，同仁工作不盡心，我就bla、bla、bla…...」總之就是學校現在外觀的不整齊，扣除經費不足因素、總務處不夠認真外，應該就是因為我是個女校長，所以無法有魄力的要求同仁做好份內工作。

我真沒想到臨退休了，還會因為性別因素被人質疑無法做好本職工作。

總之，我接收完這位退休高階「男」公務員對學校的建議後，送走了他，然後到總務處了解校園四周綠籬的狀況。我平常也常在校園四處晃，如果不是這位「男性」民眾抱怨，我還真不覺得學校這樣叫蓬頭垢面，這算是一種只緣身在此山中的不知不覺嗎？

據總務處說明，前任校長時代那位民眾的確有來抱怨過，但清除圍牆上攀爬的藤蔓枯枝耗時費力，需要的經費也不少，所以當年決定從校門口的門面優先清理，再編經費逐年修剪。只是因為人員輪調，可能某一任組長沒有交接到，所以修剪工作就中斷了。

總務主任又補充說明，操場圍牆邊的薜荔是學校生物老師當年一段一段親自種上的，圍牆爬滿薜荔到底是綠化有成還是蓬頭垢面，還真的是見仁見智的問題，倒是已經枯死的植裁或雜草確實有必要清理，學校這部份真的還是有所疏忽，所以當下主任也安排人手及聯絡廠商。

好啦！事情處理暫告一段落，但之後我一直耿耿於懷他最後對女校長的輕蔑和批評。其實我算是個對性別問題心大的人，更不是什麼女權主義者，人生中也不常因為性別問題，被限制不能做什麼或質疑過什麼。

但這件事讓我不禁認真回想，職業生涯是否遭遇過性別歧視或刻板印象？想起來了！女性角色想在學校擔任主管職或領導者，還是會面對一些既有的刻板印象。

刻板印象一：訓導主任不適合由女性擔任？

二十多年前，當時服務的學校因為學生常規管理鬆散，在社區的評價很差，學生外流嚴重。老師們都認為是訓導處（現在叫學務處）成員能力不足也無心處理學生問題，於是我們幾個「青壯派」教師聯合去找校長整頓一下訓導處，必要時換主任。校長一副為難的樣子，他表示訓導工作吃力不討好，找不到人做，所以很難換主任。

我們這些老師決定推舉我去接，對我來說，學校再爛也不會比現在更爛了，我自認只要有心認真去做，總會比現況好，所以我也願意接這個燙手山芋，現在想想，我們當年想救學校的滿腔熱血叫做「逼宮」啊！讓校長難堪，讓主任沒面子，又顯得好像自己想搶主任這個位置似的，難怪事後這位校長反而處處提防我們。

校長一度答應了，但過了個暑假，他左思右想，最後是另找一位資深男老師當主任，他給我們的理由是，擔心我一個女生無法做好訓導主任的工作，所以還是決定找男的訓導主任，然後自以為是的安撫我，給我一個訓育組長的位子。

兩年後我調離那個縣市，之後那所學校換了一位女校長，那位女校長找了我們當年一起去抗議的「青壯派」老師中的另一位女老師當訓導主任，之後學校辦得有聲有色，整個學校起死回生，反而一躍變成鎮上最熱門的學校。

現在已經不適用威權的方式管理學生了，更不會以女性不適合擔任學務主任或生教組長的理由，拒絕女性接任這類行政職。真心希望學校的行政工作，還是要找合適的個性、合適的能力，而不是合適的性別。

刻板印象二：女校長因為不會（不適合）喝酒，無法和地方人士熱絡互動

後來我擔任過組長、主任，和男校長、女校長都合作過。最後是在女校長的『鼓勵下」去考校長。記得考校長口試時，其中一位口試官，後來聽說是隔壁縣市的女校長，她一看我未婚，就表示可全心辦學，我可以反過來說這是對已婚者的歧視或刻板印象嗎？難道已婚者就無法全心辦學？

然後問我：「女校長到偏遠地區去，若前校長作風豪邁，全校習性也豪邁，和地方人士或全校餐敘時，大家要喝酒，請問喝不喝？如果主任也非常習於和地方人士社交，喝酒交際，請問校長的看法如何？」

其實之後我們在校長儲訓時，類似題我們也常拿出來演練。但我知道，喝與不喝，對女校長根本是個兩難的問題。堅持不喝酒容易在應酬場合造成冷場尷尬；但如果女校長在餐敘場合喝酒喝得太豪放，又會讓社區人士及學校老師留下「不自愛」、「不莊重」這類更差的觀感。