2022/06/18,
性別

對於女校長或學校女主管的5個刻板印象——為什麼男性就不會碰上這些麻煩？

對於女校長或學校女主管的5個刻板印象——為什麼男性就不會碰上這些麻煩？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一位住在學校周圍的民眾，急切的要求與校長當面對話，見面之後的談話內容，讓我不禁認真回想，職業生涯是否遭遇過性別歧視或刻板印象？想起來了！女性角色想在學校擔任主管職或領導者，還是會面對一些既有的刻板印象。

文：iamsisphe

前陣子一連下了幾天的雨，可能導致學校部份老舊機械潮溼故障，好幾次警鈴誤報擾亂鄰居安寧，雖然每次都有找廠商來修理，但修了A區下次就壞B區，好了B區下一次又換C區，可能設備的年紀真的大了，反正一直無法處理好。但學校也沒有大筆經費痛快一次更新，對社區民眾真的很抱歉。

上週一早上就接到了一通外線電話，是一位住在學校周圍的民眾，急切的要求與校長當面對話，據他說，是對學校的一些問題忍無可忍，希望當面跟我談。

我以為是衝著警鈴誤報來抱怨的，總務主任還很負責任的問我需不需要她陪同聽訓？我覺得校長一個人代表挨罵就夠了，所以就抱著慷慨就義的心情，到校門口迎接陳情民眾，防疫期間不便讓外賓進入教學區，於是我們是在校門口旁的家長會辦公室晤談。

對方自稱是高階公務員退休，警鈴誤報事件只是他順帶一提的抱怨，他真正不滿意的是校園四周的綠籬。他認為，這些爬滿圍牆還攀爬到樹上的植物，除了影響視覺穿透，不利校園安全外，還顯得校園蓬頭垢面。而且他一直堅稱綠籬爬滿樹後會導致樹木死亡。他說他跟前任校長也提過綠籬問題，之後學校有修剪了兩面，但之後另外兩面綠籬卻沒有進展。

最後他質疑：「因為你是女校長，我知道你們女校長的困難啦，指揮不動同仁，沒有魄力，所以大家也不太會聽你的命令……像我以前當高階主管，同仁工作不盡心，我就bla、bla、bla…...」總之就是學校現在外觀的不整齊，扣除經費不足因素、總務處不夠認真外，應該就是因為我是個女校長，所以無法有魄力的要求同仁做好份內工作。

我真沒想到臨退休了，還會因為性別因素被人質疑無法做好本職工作。

總之，我接收完這位退休高階「男」公務員對學校的建議後，送走了他，然後到總務處了解校園四周綠籬的狀況。我平常也常在校園四處晃，如果不是這位「男性」民眾抱怨，我還真不覺得學校這樣叫蓬頭垢面，這算是一種只緣身在此山中的不知不覺嗎？

據總務處說明，前任校長時代那位民眾的確有來抱怨過，但清除圍牆上攀爬的藤蔓枯枝耗時費力，需要的經費也不少，所以當年決定從校門口的門面優先清理，再編經費逐年修剪。只是因為人員輪調，可能某一任組長沒有交接到，所以修剪工作就中斷了。

總務主任又補充說明，操場圍牆邊的薜荔是學校生物老師當年一段一段親自種上的，圍牆爬滿薜荔到底是綠化有成還是蓬頭垢面，還真的是見仁見智的問題，倒是已經枯死的植裁或雜草確實有必要清理，學校這部份真的還是有所疏忽，所以當下主任也安排人手及聯絡廠商。

好啦！事情處理暫告一段落，但之後我一直耿耿於懷他最後對女校長的輕蔑和批評。其實我算是個對性別問題心大的人，更不是什麼女權主義者，人生中也不常因為性別問題，被限制不能做什麼或質疑過什麼。

但這件事讓我不禁認真回想，職業生涯是否遭遇過性別歧視或刻板印象？想起來了！女性角色想在學校擔任主管職或領導者，還是會面對一些既有的刻板印象。

刻板印象一：訓導主任不適合由女性擔任？

二十多年前，當時服務的學校因為學生常規管理鬆散，在社區的評價很差，學生外流嚴重。老師們都認為是訓導處（現在叫學務處）成員能力不足也無心處理學生問題，於是我們幾個「青壯派」教師聯合去找校長整頓一下訓導處，必要時換主任。校長一副為難的樣子，他表示訓導工作吃力不討好，找不到人做，所以很難換主任。

我們這些老師決定推舉我去接，對我來說，學校再爛也不會比現在更爛了，我自認只要有心認真去做，總會比現況好，所以我也願意接這個燙手山芋，現在想想，我們當年想救學校的滿腔熱血叫做「逼宮」啊！讓校長難堪，讓主任沒面子，又顯得好像自己想搶主任這個位置似的，難怪事後這位校長反而處處提防我們。

校長一度答應了，但過了個暑假，他左思右想，最後是另找一位資深男老師當主任，他給我們的理由是，擔心我一個女生無法做好訓導主任的工作，所以還是決定找男的訓導主任，然後自以為是的安撫我，給我一個訓育組長的位子。

兩年後我調離那個縣市，之後那所學校換了一位女校長，那位女校長找了我們當年一起去抗議的「青壯派」老師中的另一位女老師當訓導主任，之後學校辦得有聲有色，整個學校起死回生，反而一躍變成鎮上最熱門的學校。

現在已經不適用威權的方式管理學生了，更不會以女性不適合擔任學務主任或生教組長的理由，拒絕女性接任這類行政職。真心希望學校的行政工作，還是要找合適的個性、合適的能力，而不是合適的性別。

刻板印象二：女校長因為不會（不適合）喝酒，無法和地方人士熱絡互動

後來我擔任過組長、主任，和男校長、女校長都合作過。最後是在女校長的『鼓勵下」去考校長。記得考校長口試時，其中一位口試官，後來聽說是隔壁縣市的女校長，她一看我未婚，就表示可全心辦學，我可以反過來說這是對已婚者的歧視或刻板印象嗎？難道已婚者就無法全心辦學？

然後問我：「女校長到偏遠地區去，若前校長作風豪邁，全校習性也豪邁，和地方人士或全校餐敘時，大家要喝酒，請問喝不喝？如果主任也非常習於和地方人士社交，喝酒交際，請問校長的看法如何？」

其實之後我們在校長儲訓時，類似題我們也常拿出來演練。但我知道，喝與不喝，對女校長根本是個兩難的問題。堅持不喝酒容易在應酬場合造成冷場尷尬；但如果女校長在餐敘場合喝酒喝得太豪放，又會讓社區人士及學校老師留下「不自愛」、「不莊重」這類更差的觀感。


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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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