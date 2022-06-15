中國地方政府仰賴混混「依法治國」，在唐山圍毆事件中展露無遺

如果說四十多年前的一場大地震，讓河北唐山這個默默無聞的小縣城天地同悲的話，那麼最近發生在那裡的一起打人事件足以令人神共憤。

網路上熱傳的一段事發監控影像顯示，在一家燒烤店內，一位男子性騷擾一位就餐的女子未果後，雙方發生肢體衝突，隨後該男子的同夥也加入扭打，後來該女子還被拖到戶外毆打。有後續照片顯示，該女子面部血肉模糊，似乎傷勢嚴重。

相關圖片和影像在網路發酵後，引起極大的關注度，因為涉及針對女性的暴力行為，海內外的女權組織也紛紛發聲表明態度。此外，由於最近一段時間內，唐山發生了種地道歉、鐵絲鎖門等多起惡性事件，不幸地被官媒點名批評為地方法治的真空。隨著，多位網友爆料更多當地的涉黑暴力事件，一個縣城錯綜複雜的權利關係網似乎也將浮出水面。

事發後，打人的九名男子很快被員警抓捕，據悉，他們中多人有犯罪前科，還有網友發現，其中一人做過村幹部，名下有註冊的企業。

反常默許網路輿論，背後事出必有妖

不難發現，這次中國官方有意大張旗鼓地來處理此事。中國網信部門明顯放任網路熱議此事，微博一日內出現了多條熱搜標籤。以往處處小心政治紅線的明星、名人也彷彿揣摩到上意，紛紛義正嚴辭地譴責施暴男子，和前不久的徐州鐵鍊女事件的網路一片噤聲，形成鮮明對比。

中國網友也早在司法審判前，開始了網路公審，個個都像要生啗其肉或生飲其血，一些和打人男子外形酷似的男子也不幸受到了牽連，更有極端者呼籲再來一次上世紀80年代的「嚴打」，來蕩平地方黑惡勢力。

這次官方之所以大張旗鼓地來辦此事，不外乎有四點原因：其一，打人的一群男子並沒有通天的背景，即使其中一位是村幹部屬實，也只是基層權力關係中的一環，對上位者來說不足掛齒；其次，事件已經在網路熱傳，一發不可收拾，如果再像上次鐵鍊女事件那樣強力壓制，會勢必引起民意巨大反彈。