《形狀》：一根吸管到底有幾個洞？零個洞、一個洞，還是兩個洞？

文:喬丹.艾倫伯格(Jordan Ellenberg)

第二章 一根吸管有幾個洞?

對數學專業者來說,每當網路上突然出現某個數學問題糾結大家個一兩天,我們總是開心看著大家發現並享受我們一輩子樂在其中的思考模式。要是你有一棟很棒的房子,你會樂見客人突然造訪。

通常能引起這類關注的問題都很不錯,雖然一開始看似無聊,但能抓住眾人注意力的,是遇到真正數學題目的那種感覺。

舉例來說:一根吸管有幾個洞?

被我問這問題的大部分人都認為答案很明顯,而當他們知道別人覺得明顯的答案與他們的不同時,他們通常會很驚訝,甚至有點惱怒。

這是數學版本的「還有別的想法等著你」(You’ve got another think coming)以及「還有別的事等著你」(You’ve got another thing coming)之爭。[1]

就我所知, 吸管問題最早出現在《澳大拉西亞哲學期刊》(Australasian Journal of Philosophy)1970年的一份論文中,由夫妻檔史黛芬妮與大衛.路易斯(Stephanie and David Lewis)所提出,當時討論的物體是紙巾捲筒。2014年,這問題以投票形式再度出現在一個健身論壇中,呈現的方式與《澳大拉西亞哲學期刊》不同,但爭議的重點很一致,「零個洞」「一個洞」和「兩個洞」的回答各有大量支持者。

後來一隻SnapChat影片開始流傳開來,內容是兩名大學生爭論到底是一個洞還是兩個洞、結果越辯越憤怒,結果吸引超過一百五十萬人次觀看。這個吸管問題開始傳遍Reddit和推特,還上了《紐約時報》。一群年輕、美麗帥氣又極度困惑的BuzzFeed員工拍攝了另一支影片,同樣也獲得數十萬人次的點閱。

也許你已經開始在心裡設想你的論述了,讓我們重述一遍:

零個洞: 吸管是以長方形塑膠片捲起黏合而成,長方形沒有任何洞,捲起時也沒有在上面打洞,所以它沒有洞。

一個洞:這個洞就是吸管的中空部分,從頭延伸到尾。

兩個洞:看就知道了!上端一個洞,下端一個洞!

我的第一個目標是要說服你,你確實對有幾個洞感到困惑,即使你以為你沒有。事實上,這幾個看法都有嚴重瑕疵。

我先推翻零個洞的說法。一個物體不需要被移去任何物質也可以出現洞。貝果的做法就不是先做出實心麵包再在中間打個洞,不!應該是先揉出長條狀麵糰,再將兩端接合成為貝果。要是你否認貝果上有洞,你會被笑到在紐約市待不下來,蒙特婁或全世界任何有尊嚴的熟食店都是。我想我不用多說了。

那兩個洞呢?在此有個問題值得想一想:要是吸管有兩個洞,那麼一個洞結束、另一個洞開始的地方在哪裡?若你還不為所動,就以一片瑞士乳酪來說好了,有人要求你數它有多少個洞,你是分別數上面有幾個洞和下面有幾個洞嗎?

或者這樣:把吸管的底端封住,這樣聲稱兩個洞的人士所謂底部的洞就沒了。現在這吸管有點像是高高瘦瘦的杯子,杯子有洞嗎?有啊,你說——頂端的開口就是洞。好,那要是杯子變得越來越矮胖,直到變成菸灰缸呢?我們肯定不會說菸灰缸上面的那一圈是「洞」吧?但若說杯子變菸灰缸的過程中洞消失了,那是在何時呢?

你也許會說,菸灰缸還是有洞,因為它有個凹陷;一個本來有東西現在沒有的負空間。或者你堅持,洞又不是一定要「從頭通到尾」,只要想想我們說地上有個洞是什麼意思就知道了!這是相當好的駁斥,但要是我們對什麼算是洞的標準如此寬鬆,任何凹痕或缺口都算,那麼這概念就會被擴大到毫無用處了。當你說水桶有洞,你的意思不是指桶底有個凹痕,你指的是它盛不住水。你在實心麵包上咬一口,也不會讓它變成貝果。

再來就只剩下「一個洞」了,這也是三個選項中最多人選的。現在就讓我替你毀了它吧。當我問我的朋友凱莉關於吸管的問題時,她對一個洞理論的反駁非常簡單:「這代表嘴巴和肛門是同一個洞嗎?」

(凱莉是瑜珈老師,所以會傾向以生理結構角度看事情),好問題。

但假設你是那些願意大膽接受「嘴巴=肛門」等式的人,還是有其他問題。在那兩個大學生的SnapChat 影片裡有個場景(說真的,自己去看吧,我實在無法用文字和舞台指令漂亮地傳達出那種逐漸累積的挫敗感),哥一是一個洞理論的代言人,哥二屬於兩個洞派:

哥二﹝拿起花瓶﹞:「這有幾個洞?這是一個洞,對吧?」

﹝哥一發出反對聲﹞

哥二﹝拿起紙巾捲筒﹞:「所以這有幾個洞?」

哥一:一個

哥二:「怎麼會?」﹝再度拿起花瓶﹞「這兩個有一樣嗎?」

哥一: 「要是我在這裡打一個洞,」﹝手指花瓶底﹞ 「它還是一個洞啊!」

哥二﹝惱怒﹞:「你剛才說,要是我在這裡打一個洞。」

﹝發出挫敗激動的聲音﹞

哥一:「要是我在這裡打一個洞那就是——」

哥二:「對,是另一個洞,包括這個洞!兩個!結束!」

在這一幕中,支持兩洞派的哥二表達了一個令人激賞的原則:在一個東西上多加一個洞,理應增加它的洞數。

讓我們弄得更困難一點:一件褲子有幾個洞?大多數人會說三個:腰部一個,加上腿部的兩個洞。但要是你把腰部縫起來,就變成一個彎折的牛仔布大吸管。要是你一開始說有三個洞,那封上一個,應該剩下兩個洞,而不是一個,對吧?

若你是認為吸管只有一個洞,也許你會說褲子只有兩個洞,把腰部封住後只剩一個。這答案我經常聽到,但這答案跟吸管的兩洞理論有一樣的問題:要是褲子有兩個洞,是哪兩個?一個結束而另一個開始的地方又在哪裡?