《形狀》：人類原廠等級的直覺很難理解「指數增長」，但這是防治COVID-19的關鍵概念
我們想讓你知道的是
這本書讓你邂逅新的幾何學。包括我們正在經歷的COVID-19流行病的傳播。本書告訴你流行病傳播不是醫學，而是數學，更嚴格來說是幾何學。因此，該如何透過找出流行病的圖形，來理解每日染疫人數的變化，預估疫情高峰與結束的時間，並說明為什麼流行病的控制不追求完美主義？
文：喬丹．艾倫伯格（Jordan Ellenberg）
不太令人放心
羅斯關於流行病增長的看法，是受一潛在原則所主導，事實上它是所有數學預測暗含的那一個原則，也就是：今天發生的事，明天也會發生。所有勞神費力的細節，都是為了找出在實際運用時這代表了什麼。
這裡有一個最簡單的範例。假設一傳染性病毒帶原者，在感染期間平均感染另外兩人，而染病期間就說是十天好了。如果一開始有一千人感染，十天後就約有另外兩千人被感染。原來的一千人康復後不再感染，但下週這兩千人又會再感染另外四千人，再下一週又是另外八千人會染病。所以過了四週後的染病人數會是：
第0天：1000
第10天：2000
第20天：4000
第30天：8000
這種數列被稱為幾何級數（geometric progression），雖然它跟幾何的關聯有點隱晦。來源是這樣的：每個數字都是它前一數字及後一數字的幾何平均數（geometric mean）。可是平均數是什麼意思？幾何平均數又是什麼？
這裡的平均數也是一種平均值。你習慣的平均值應該是取在數線上兩個數之間的中點。例如1和9的平均值是5，因為5跟1差4，也跟9差4。這種叫做算術平均數（arithmetic mean），我想是因為它是從加減運算得出才有此命名。如果一個數列中的每個數都是它前一個和後一個數的算術平術數，這種數列就叫算術級數。
幾何平均數是另一種平均值，要取得1和9的幾何平均數，你要先畫出邊長為1和9的長方形。
幾何平均數是面積與此長方形相等的正方形的邊長（希臘人很愛用正方形來算面積；這是他們屢敗屢戰想要化圓為方的原因之一）。幾何平均數是柏拉圖的最愛，據說他認為幾何平均數是最真實的平均數。這個長方形的面積是1×9＝9；如果一個正方形的面積與它相等，它的邊長就應該是自身相乘後等於9的數字，也就是以一種曲折冗長的方式來說3，所以1和9的幾何平均數就是3，而且1, 3, 9是一個幾何級數。
現在我們更習慣用一種不同但相等的方式來定義幾何平均數；數字x與z的幾何平均數為y，若y/x＝z/y與這條簡潔的公式相比 [4]，柏拉圖在鼓吹幾何平均數時，把自己繞進了多麼拗口的語言迷陣：
如今最好的聯結，是一種真真正正將自身與由它所聯結的事物結合在一起的聯結，而這在事物的本質上最好通過比例來實現。對任三個數而言，可以是實數或平方數，任何二數之間的中間項是這樣的，第一項之於它是什麼，它之於最後一項也是這樣；反過來說，最後一項之於中間項是什麼，它之於第一項也是這樣。因為中間項既是第一項又是最後一項，那麼最後一項和第一項同樣也都會是中間項，因此它們必然相互具有相同的關係，並且，有鑑於此，將全部結合為一。
現在知道代數符號的好了吧！
病毒以幾何級數擴散不是因為它們喜歡計算長方形面積，也不是因為它們讀過柏拉圖；它們這麼做是因為病毒擴散的機制，上週感染數與這週感染數的比率，會和這週感染數與下週感染數的比率相同。
今天發生的事，明天也會發生，而在我們之前舉的例子中，每過十天，新病例數就會乘以2。當一個數列呈現增長的幾何級數時，我們說它呈指數式增長。人們常用「指數式增長」作為「飛速增長」的同義詞，但前者的定義明確許多。每位數學老師都很想要一個例子，能讓學生切身瞭解指數增長（exponential growth）如何表現。很不幸地，我們眼前就有這樣一個例子。
人類原廠等級的直覺很難理解指數增長。我們習慣物體以等速前進，如果以時速60哩駕車，你每小時的行駛總距離會是60哩、120哩、180哩、240哩⋯⋯
這叫做算術級數——前一項和後一項的差始終不變，數字以等速成長。
幾何級數就不同了；我們的心智把它們解讀成原本緩慢穩定可控的成長，突然以駭人幅度陡然上升。但就幾何學來說，成長的速度從未改變，這週和上週一樣，只是惡化了兩倍。這場災難完全是可預測的，但我們不知為何就是覺得難以預料。聽聽艾希伯里（John Ashbery）的話，他可能是唯一提到過幾何級數的美國重要詩人，他在1966年的詩作〈最快補救〉（Soonest Mended）就像幾何級數友好的開始不太令人放心⋯⋯
在COVID-19爆發初期受創最深的義大利，疫情在最初一個月就奪走一千條人命，接下來的一千名死亡案例卻在短短四天內發生。在2020年3月9日，疫情早已擴散至全球之際，一名美國官員 [5] 卻極力淡化這項威脅，拿它與每年死於流感的數千名美國人相比：「目前有五百四十六例新冠病毒的確診案例，二十二例死亡，想一想！」一週後每天有二十二名美國人死於COVID-19，再一週後是將近十倍。
不過幾何級數有好的也有壞的。假設帶原者把他們的小小朋友平均傳給0.8人而不是2人，那麼感染的幾何級數就會是這樣：
第0天：1000
第10天：800
第20天：640
第30天：512
接下來的四個數字更漂亮：
第40天：410
第50天：328
第60天：262
第70天：210
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」