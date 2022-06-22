《形狀》：人類原廠等級的直覺很難理解「指數增長」，但這是防治COVID-19的關鍵概念

文：喬丹．艾倫伯格（Jordan Ellenberg）

不太令人放心

羅斯關於流行病增長的看法，是受一潛在原則所主導，事實上它是所有數學預測暗含的那一個原則，也就是：今天發生的事，明天也會發生。所有勞神費力的細節，都是為了找出在實際運用時這代表了什麼。

這裡有一個最簡單的範例。假設一傳染性病毒帶原者，在感染期間平均感染另外兩人，而染病期間就說是十天好了。如果一開始有一千人感染，十天後就約有另外兩千人被感染。原來的一千人康復後不再感染，但下週這兩千人又會再感染另外四千人，再下一週又是另外八千人會染病。所以過了四週後的染病人數會是：

第0天：1000

第10天：2000

第20天：4000

第30天：8000

這種數列被稱為幾何級數（geometric progression），雖然它跟幾何的關聯有點隱晦。來源是這樣的：每個數字都是它前一數字及後一數字的幾何平均數（geometric mean）。可是平均數是什麼意思？幾何平均數又是什麼？

這裡的平均數也是一種平均值。你習慣的平均值應該是取在數線上兩個數之間的中點。例如1和9的平均值是5，因為5跟1差4，也跟9差4。這種叫做算術平均數（arithmetic mean），我想是因為它是從加減運算得出才有此命名。如果一個數列中的每個數都是它前一個和後一個數的算術平術數，這種數列就叫算術級數。

幾何平均數是另一種平均值，要取得1和9的幾何平均數，你要先畫出邊長為1和9的長方形。

幾何平均數是面積與此長方形相等的正方形的邊長（希臘人很愛用正方形來算面積；這是他們屢敗屢戰想要化圓為方的原因之一）。幾何平均數是柏拉圖的最愛，據說他認為幾何平均數是最真實的平均數。這個長方形的面積是1×9＝9；如果一個正方形的面積與它相等，它的邊長就應該是自身相乘後等於9的數字，也就是以一種曲折冗長的方式來說3，所以1和9的幾何平均數就是3，而且1, 3, 9是一個幾何級數。

現在我們更習慣用一種不同但相等的方式來定義幾何平均數；數字x與z的幾何平均數為y，若y/x＝z/y與這條簡潔的公式相比 [4]，柏拉圖在鼓吹幾何平均數時，把自己繞進了多麼拗口的語言迷陣：

如今最好的聯結，是一種真真正正將自身與由它所聯結的事物結合在一起的聯結，而這在事物的本質上最好通過比例來實現。對任三個數而言，可以是實數或平方數，任何二數之間的中間項是這樣的，第一項之於它是什麼，它之於最後一項也是這樣；反過來說，最後一項之於中間項是什麼，它之於第一項也是這樣。因為中間項既是第一項又是最後一項，那麼最後一項和第一項同樣也都會是中間項，因此它們必然相互具有相同的關係，並且，有鑑於此，將全部結合為一。

現在知道代數符號的好了吧！

病毒以幾何級數擴散不是因為它們喜歡計算長方形面積，也不是因為它們讀過柏拉圖；它們這麼做是因為病毒擴散的機制，上週感染數與這週感染數的比率，會和這週感染數與下週感染數的比率相同。

今天發生的事，明天也會發生，而在我們之前舉的例子中，每過十天，新病例數就會乘以2。當一個數列呈現增長的幾何級數時，我們說它呈指數式增長。人們常用「指數式增長」作為「飛速增長」的同義詞，但前者的定義明確許多。每位數學老師都很想要一個例子，能讓學生切身瞭解指數增長（exponential growth）如何表現。很不幸地，我們眼前就有這樣一個例子。

人類原廠等級的直覺很難理解指數增長。我們習慣物體以等速前進，如果以時速60哩駕車，你每小時的行駛總距離會是60哩、120哩、180哩、240哩⋯⋯

這叫做算術級數——前一項和後一項的差始終不變，數字以等速成長。

幾何級數就不同了；我們的心智把它們解讀成原本緩慢穩定可控的成長，突然以駭人幅度陡然上升。但就幾何學來說，成長的速度從未改變，這週和上週一樣，只是惡化了兩倍。這場災難完全是可預測的，但我們不知為何就是覺得難以預料。聽聽艾希伯里（John Ashbery）的話，他可能是唯一提到過幾何級數的美國重要詩人，他在1966年的詩作〈最快補救〉（Soonest Mended）就像幾何級數友好的開始不太令人放心⋯⋯

在COVID-19爆發初期受創最深的義大利，疫情在最初一個月就奪走一千條人命，接下來的一千名死亡案例卻在短短四天內發生。在2020年3月9日，疫情早已擴散至全球之際，一名美國官員 [5] 卻極力淡化這項威脅，拿它與每年死於流感的數千名美國人相比：「目前有五百四十六例新冠病毒的確診案例，二十二例死亡，想一想！」一週後每天有二十二名美國人死於COVID-19，再一週後是將近十倍。

不過幾何級數有好的也有壞的。假設帶原者把他們的小小朋友平均傳給0.8人而不是2人，那麼感染的幾何級數就會是這樣：

第0天：1000

第10天：800

第20天：640

第30天：512

接下來的四個數字更漂亮：

第40天：410

第50天：328

第60天：262

第70天：210