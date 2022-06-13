美國通膨率創40年新高，韓國貨車司機罷工打擊供應鏈，拜登下月訪沙烏地王儲討論原油增產

能源和食品價格持續推升高物價，近日美國勞工部（United States Department of Labor）公布消費者物價指數（CPI）創下5月同期成長8.6%，是40年以來最高水準，美國總統拜登（Joe Biden）為求能源擴大供給向沙烏地阿拉伯（Kingdom of Saudi Arabia）王儲會晤。

美國通膨率創40年來最高

消費者物價指數的飆升，主要是由能源項目所帶動，其相較去年同期上漲34.6%；食品價格則是躍升了11.9%；另外二手車及卡車的價格則略微趨緩，比4月份上升了1.8%。

根據美國銀行（BAC）的數據，市場認為對今年7月會「加大升息幅度」可能性大幅增加，與此同時，短期和長期美國國債收益率在上周曲線開始趨平，顯示投資者越來越擔心經濟放緩。

加州大學伯克利分校的經濟學家Jon Steinsson告訴《華爾街日報》，美國聯準會（Fed）在試圖引導市場理解政府應對通膨的操作，試圖緩和過度恐慌的情緒。

另一方面，為了有效打擊通膨，拜登打算釜底抽薪從原油問題上解決物價壓力。根據《路透社》報導指出，拜登預計將在下月前往沙烏地阿拉伯和王儲穆罕默賓沙爾曼（Mohammed bin Salman）的會晤。不過，拜登卻未正面回應此趟行程的安排細節。

此項出訪消息已經在美國政界引起軒然大波。

外交專家告訴《紐約時報》這代表現實政治已經大過於道德義憤，由於過去拜登曾因為《華盛頓郵報》專欄作者哈紹吉（Jamal Khashoggi）造到謀殺一事，嚴厲批評過王儲賓沙爾曼，如今卻因為通膨問題，將走向修補關係一途。

美、中壓低運價抗通膨，韓國罷工潮打擊供應鏈

報導稱，雖然沙國領軍的石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）2日已宣布7至8月將增產，但是仍然不夠使油價下跌，但卻此趟仍訪沙之旅若能有成果，則有望再緩解高油價問題。

此外，中國正邁向解封，各地工廠正趕忙出貨，為了遏止運價飆漲又堆高各類物料上揚，拜登點名要加強監管運價、抑制海運成本。

其中，美國聯邦海事委員會（FMC）在6月8日批准對赫伯羅特船公司（HLAG）罰款200萬美元，創下違反滯箱費和滯港費（D&D）最高罰責紀錄；至於中國也發布「關於推動外貿保穩提質的意見」，加強對國際海運的市場監管，包括涉嫌不正當競爭、價格違法、壟斷等行為調查處理。

不過，市場上仍對高運價的感到擔憂，尤其是韓國貨運卡車司機團結工會號召旗下司機於7日開始罷工，導致韓國最大港釜山港10日交通量降至三分之一，蔚山港更是停擺。

由於韓國是半導體、智慧手機、汽車、電池和電子產品的主要供應國，也增添市場對於全球供應鏈不穩的擔憂，目前可得知鋼鐵巨擘浦項鋼鐵（POSCO）的鋼鐵產品交貨已經受到影響。

根據《彭博社》報導指出，韓國罷工已經進入到第7日，汽車大廠現代（Hyundai）也被迫停工、減產，根據估計造成價值約1.6兆韓圜（新台幣342億元）的損失。目前全球仍未能排除通膨的考驗，各國對於經濟前景均有疑慮。

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核稿編輯：翁世航