台中捷運通車週年反思（上）：只有開通綠線根本就是觀光列車，誰會想搭？
我們想讓你知道的是
開場站開發了，捷運場站週邊的土地使用強度也跟著拉高，但住在這裡的人真的會使用大眾運輸系統嗎？還是請著司機、開著BMW大7，開心地上路呢？
文：楊先驊（逢甲大學都市計畫與空間資訊學系三年級生、部落客「老楊」主理人）
今年4月，台中捷運通車屆滿周年——大眾運輸導向發展（TOD, Transit-Oriented Development）開始納入台中空間規劃的範疇，台中終於開始進入捷運時代，是另一個運輸模式、規劃邏輯的開始。
三年前我剛來到台中，面對中捷綠線這條綠色巨龍成形於文心路上時，某位退休教授的一句話令我印象深刻，他說：「只有開通綠線根本就是觀光列車，好看而已啦！」事實證明——台中捷運公司自從開通以來年年虧損，今年底累積虧損上看新台幣22億，疫情恐造成虧損更加擴大，台中捷運的虧損責任在誰似乎也成為了大家關注的焦點，但是在虧損的背後又隱含了多少都市隱憂呢？
中捷綠線歷經了11年的風風雨雨，如果迎來的只是一個面子建設，而無法為城市帶來質量上的改變，那麼究竟是喜是悲？我們又要如何看待，甚至在未來要如何盼望改變。
一波三折的歷史與公路系統的競合關係
台中的捷運規劃肇始於1990年代，當時恰逢台灣公共建設預算互相擠壓、鐵路建設戒急用忍的風氣及金融衰退等原因使進度不斷推遲。
然而，同時期規劃的高雄捷運早已於2008年通車，台中捷運卻於2009年才牛步施工。2010年以來台中市經濟快速成長，卻在同年因為捷運自償率過低，被交通部否決了捷運藍線規劃案。重點標註：「綠線過了，藍線卡住了。」雙十路網無法成型，似乎注定了台中人空等11年捷運時代來臨的悲慘命運，台灣大道依然塞著、綠線運量持續慘著。
2017年3月22日，台中捷運公司第一任董事長蔡岡廷於議會進行專案報告。針對蔡岡廷學經歷及專業背景，議員黃馨慧質疑：
「市府借調不具有軌道交通專業的景觀休憩學者擔任董事長，議座認為將重要千億工程，交給沒有交通專業的董事長執行，質疑其專業性。」
看完上述歷史資料我不禁反問：捷運不只是交通建設吧？台中捷運整整蓋了11年，難道大家單純地認為綠線開通就能解決所有問題嗎？拜託，捷運不是萬靈丹！一整串的配套措施才能改變交通習慣，需要的是更加重視整體規劃邏輯，而不是僅靠一項公共建設，就想改變台中人的交通習慣、解決都市交通課題。
台中市汽、機車數量分居全台第一、第三，設籍於台中市的汽車共110萬輛、機車共有178萬輛，換算平均每戶就有1.1輛汽車及1.76輛機車。台中「陽光明媚不常下雨，經常無視颱風登陸」的地理特性，及高快速道路系統的加持下，使公路的便利性高下立判；反觀公車路網繞行範圍廣、耗費用時長、班次不夠密集、加上「豪爽」的行車風格，總是令人望而卻步。
誰來貢獻運大眾運輸運量？上車後要坐去哪？
台北捷運的成功絕對不是一朝一夕而成，而是依靠便捷的大眾運輸系統加持，以及習慣的養成與氣候的使然。
試問如果今天看到天氣預報下雨，在台北你會選擇騎車還是捷運呢？倘若轉運順暢、旅行時間相距不遠，我們才會有使用大眾運輸系統的動機；但是在台中，文心路不僅途經學校稀少，更不是台中人的主要通勤幹道，僅仰賴高鐵族與假日遊客，自然運量低迷。大眾運輸應該落實在市民生活的每一天，要以在地居民為主體，並且完善都市機能，才是其精隨所在。
見上圖，透過分析可以發現中捷綠線行經的高中職以上學校包括：「明道中學、中山醫大、興大附農二校區、文華高中」然後呢？啪！沒了！就這四間——約8000人的明道中學、7000人的中山醫大、本校區在後站的興大附農、2000人的文華高中，最樂觀估計搭乘捷運的學生人數也就頂多17000人，不能再多。
轉乘機制牛步上線，如何營造友善轉乘？
接下來我們要想第二個問題：上了捷運後，他們要去哪？
如果是補習班的話，補習班最高的聚集地在一中街，就跟興大附農二校區與本校區的關係一樣——根本用不到中捷綠線！就算上述學生有17000千人，又有多少學生會使用中捷通勤？又有哪些原因導致搭乘意願不高？
在2020年的新聞報導，標題寫著「烏日明道中學校長號召搭捷運 學生盼快設iBike站」。明道中學上下學時最多達147輛校車同時進出，導致空氣汙染及交通擁擠，但距離學校最近的九德捷運站，步行也需700公尺，用時約9分鐘，雖已在通車後設置好iBike2.0，但台中的交通環境對於非汽車使用者而言，始終令人不敢恭維。
提供低碳運具在都市通行的優先權與安全保障，絕對是未來重要的市政目標。前述曾提到台中擁有全國第一的汽車數，以及全國第三的機車數——其中機車既是慢車、也是快車，自行車與機車間的複雜關係始終在台中得不到釐清，因此自行車專用道也註定很難落實。
台中市自行車道目前共83條，長度為651.04公里，休閒型自行車道共計65條，長度為604.34公里，台中市iBike2.0系統站點也在3月底突破1000站，現已達1054站。
但讀到這你發現了嗎？台中市區除文心路外，幾乎未再增設自行車道，台中市的自行車道有93%都是休閒型，言下之意即是台中市區內雖增加了一堆自行車租借點，但自行車道遠在千里之外，想騎自行車道嗎？請遠離市區！在市區請乖乖與汽機車爭道、或是騎在人行道、騎樓與行人爭道，見下圖更可一目了然台中市區可憐的自行車道分布。
捷運絕對不只是交通建設，更是全盤的空間規劃
以往我們在台北搭乘捷運的經驗是這樣的——出了站之後就是商圈、地下街，再不然也能透過轉乘公車、U-Bike，抑或是步行前往目的地，因此捷運場站的聯合開發，與周圍的空間設計成為了重要的課題項目之一。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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