台中捷運通車週年反思（下）：藍線討論了30年恍然發現，一切都是空談

文：楊先驊（逢甲大學都市計畫與空間資訊學系三年級生、部落客「老楊」主理人）

從台中市政府的公開政策可以看出，中捷仰賴假日通勤、旅遊觀光、高鐵通勤的角色不變，除了大眾運輸導向開發的概念普及外，更要將捷運場站週邊的土地使用強度拉高、優化。

但此時又面臨了一個問題，也就是土地使用強度拉高了、連開場站開發了，但住在這裡的人真的會使用大眾運輸系統嗎？

誰來用捷運？是高大上的暴發戶還是市井小民？

前些陣子，我曾因理念關係與系上教授在台上辯論了30分鐘，還記得當時是模擬台中市教師新村的都市更新案，教師新村位於台灣大道與河南路口——也就是位於捷運藍線朝馬站斜對面、步行前往新光大遠百僅需七分鐘的黃金地段。

當時，我在上面規劃了社會住宅，並保留了教師新村大部分的街道輪廓，顛覆傳統規劃邏輯，期望保存既有都市紋理並活化眷村樣貌，創造出新舊共榮之意象，更希望限縮七期的高強度土地使用蔓延，以此創造都市中的喘息空間。

作者繪製提供 報告時建議劃定之更新單元

看見上圖，有學過都市計畫的人應該想的到接下來的炮火會有多猛烈「自償率及可行性」以及傳統的「推土機式規劃邏輯」成為了此次規劃的重傷處。

台中的社會住宅邏輯是「可行性優先、成本價格優先」，因此台中的社會住宅被排擠到了市郊，汽車停車場也成了社會住宅的標配項目之一。到了這裡不禁反思，年輕世代承租社會住宅為的就是存錢買房，社會住宅只是一個過渡階段的安置處，我們將社會住宅安置在郊區、在大眾運輸不普及的地方，是鼓勵年輕人買車，還是因為社會住宅的區位讓他們不得不花大筆預算養車？

顯然這是一個世紀難題，是公路本位的台中轉軌到大眾運輸導向時必經的掙扎及思考，但就結果論而言：現主時「梧棲三民X大里光正一期；豐原安康一期Ｘ南屯精科Ｘ太平育賢一期隨到隨辦！」在此之下，我們規劃社會住宅的目的是為了甚麼？國家住宅及都市更新中心指出：

「2020年底興建目標4萬戶已達標，八年20萬戶目標，直接興建12萬戶及推動包租代管8萬戶，第一階段由縣市政府主責興辦4萬戶已如期達標，累積至現階段中央直接興辦社會住宅已達成1萬9032戶、地方則為3萬7945戶，合計已達成5萬6977戶，並將於2024年完成興辦目標。」

達標了，然後呢？此時一句話深深烙印在我的心中：「達標固然重要，但是社會永續經營管理更重要，不是嗎？」

社會住宅作為鄰避設施常常是「社會階級的角力場」，當時台中市在2016年的惠來厝社宅公聽會即是教科書等級的案例：當設計者致力於建築設計內容之際，社會住宅預定地之里鄰居民頃全力抹黑社會宅為犯罪殺人、疾病、遊民、單身套房、貧窮者集居區，並大聲疾呼誰來保證他們的安全？

當時惠來里的在地居民說：「他們不是沒良心，還有人標舉參與五、六種志工隊來證明自身的高道德。還說，像西屯惠來厝如此好地段、蛋黃區，窮人怎麼住得起？怎麼付得起高房租？倒不如把社會宅蓋在便宜的荒郊野外，既不影響鄰近社區，又可避免治安問題到處傳染，這才是雙贏政策。」

於是乎梧棲、大里、豐原、太平等市郊成為了台中市社會住宅的「安置地」。

台中下個世代的公民與社會正義

我們經常陷入一個迷思，捷運宅高端、方便、房價高，但這些區位真的是引入後的高端居民需要的嗎？高強度的土地開發不等於高房價、區位好不代表能夠為所欲為。

這些炒土地的既得利益者們醒醒吧！社會住宅作為平等主義下的產物勢必會與資本社會產生一定的衝突，但這些衝突不應該建立在歧視與偏見中，社會住宅作為高強度的土地開發，為甚麼不能出現在捷運場站周邊？當中除了居民的思維需要轉變外，規劃者也必須要認清本質─追求高效率達標的同時我們不能忘記永續經營，這是身為一個規劃者最基本的職業素養。

哪些人最需要便捷的大眾運輸系統？不正是這些勞工與青年嗎？但我們卻時常顛倒供需，當捷運穿越的人口稠密區是七期重劃區時，大家想到了甚麼？是摩登的都市意象；還是這些「在地居民」是否會使用捷運？很可惜，結果往往是前者，而捷運的下場是「需要用的人用不到、不需要的人不屑用」如此一來低迷的運量產生，似乎也就不用太意外了，這是全體公民的責任，以及上位者缺乏整體空間規劃的概念所導致。

擷取自Google Maps 台北盆地的社會住宅與捷運路網關係圖

未來台中的空間規劃邏輯，正等待著鐵公路思維的轉變、運輸習慣的轉軌，考驗著上位者的整合能力及規劃人員的技巧——必須導引台中轉變為大眾運輸為首的人本運輸型態，在這當中更要培養台中的公民社會，使其更加成熟。

你說，到了這裡各位還覺得捷運只是交通建設嗎？

捷運藍線：空談的30年

台灣大道在1970年代配合十大建設中的台中港拓寬成為八線道，埋下中央分隔島還有私人土地還沒有徵收的種子，台灣大道東起火車站、西至台中港，全長約24.2公里，係由原「中正路、台中港路、中棲路」三條幹道整併而成，台灣大道的正式整合，也帶動原先逐漸沒落的舊城區，並提升周邊價值——台灣大道兩側高樓林立、沿線進駐許多百貨，並連結朝馬轉運站等交通優勢。

台灣大道的設立不僅彰顯了台中市作為清領時期台灣省城的地位，更帶動了經濟及觀光的成長。

然而，台灣大道就是藍線捷運路線路廊——是全體市民的期盼，更是台中市交通建設的指標。而林佳龍曾表示：「胡志強擔任台中市長時，2014年規劃六條BRT。先在選前推出BRT藍線，放棄捷運藍線，在爭取交通部補助時，白紙黑字寫明放棄捷運路線，後續包括藍線和橘線的規劃全部停止。」

當時問題出的很明顯：公路儘管屬於公家的，不過中央分隔島的土地卻是私人的。

台灣大道土地私有案例：龍井區東海段1159地號土地權屬自然人100% | 擷取自台中市政府地政局158空間資訊網

到了現在，查詢台中市政府地政局的資料時，便可看見當時興建BRT便宜行事的證據，如今還擺在這裡，代表甚麼？代表台中人是在空等藍線嗎？喊的大聲不如夢中實現！