台立友好再升級：立陶宛經濟部率團訪台，今年秋天在台灣開設貿易代表處
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立陶宛經濟與創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）週日（12日）率率官員及重要科技企業領袖抵達台灣，以加強雙邊貿易關係，聶琉嫻娜表示，立陶宛與台灣有相同的價值與理念，在雷射科技與基因科學方面有很卓越的發展基礎及產業聚落，立陶宛希望與台灣在半導體、雷射科技與基因科學等領域進一步合作與交流。
去（2021）年11月18日，「駐立陶宛台灣代表處」在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）正式掛牌，是歐洲第一個以「台灣」名義設立的代表機構，而非在其他國家通用的「台北」辦事處，開啟台灣與立陶宛兩國交流新頁，而立陶宛經濟部週一（13日）表示，將於今年秋天在台灣開設貿易代表處。
根據《路透社》報導，今年1月，立陶宛當局就表示計劃在春季之前在台灣開設貿易辦事處。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）1月在推特上發文表示，立陶宛有權與世界其他國家和地區發展關係，他支持與台北建立非外交的貿易辦事處。
不過該代表處冠以「台灣」之名觸怒北京，中國當時就批評立陶宛通過此舉在世界上製造一中一台，公然違背一個中國原則，並將與立陶宛的外交關係降至「代辦」等級。
立陶宛代表團來訪，盼與台灣在半導體、雷射、基因科學合作
立陶宛經濟與創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）週日（12日）率官員及重要科技企業領袖抵達台灣，以加強雙邊貿易關係。這是自去年台灣在維爾紐斯開設代表處以來，立陶宛首位來訪的次長級經貿官員，台灣則由外交部副部長曾厚仁親抵機場迎接。
立陶宛代表團也於週一（13日）上午拜會科技部，聶琉嫻娜表示，立陶宛與台灣有相同的價值與理念，在雷射科技與基因科學方面有很卓越的發展基礎及產業聚落，立陶宛目前全力發展以科學為內涵的產業模式，很希望與台灣在半導體、雷射科技與基因科學等領域進一步合作與交流。
科技部表示，本次會談雙方亦就新創產業與半導體人才培育交換意見，科技部分享推動科研創業與建立臺灣科技新創基地（TTA）的經驗及做法；科技部轄下國研院台灣半導體中心也將與立國在半導體領域人才培育進行合作與交流，訪團將於明日拜訪台灣半導體中心及新竹科學園區。
科技部政務次長林聰敏表示，科技部與立陶宛科學、教育暨體育部及拉脫維亞科學教育部，自2000年已開啓了「台拉立」（台灣、拉脫維亞、立陶宛）三邊共同研究合作機制，促成學者之間的密切交流，目前已累積60餘件科研計畫並且仍持續進行中，去年10月科技部長吳政忠於跨部會組成之中東歐訪問團訪立陶宛時，亦見證了科技部轄下國研院國家太空中心與NanoAvionics公司簽署合作備忘錄，科技部非常肯定台、立兩國在基礎科學與前瞻科研方面都有密切互動與交流。
另外，為強化台灣與中東歐國家的科研合作及交流，同時考量立陶宛在雷射科技、金融科技，及生命科學方面的快速發展，科技部於駐立陶宛台灣代表處增設科技組，並由具電機及醫工背景之中國醫藥大學教授程大川擔任首任科技組組長，未來將就台立雙方優勢領域推動人才交流與科研合作。
不只買蘭姆酒，財政部盼與立陶宛深化財經合作
另外，財政部部長蘇建榮昨（12）日也接待立陶宛代表團一行人，與立方盤點我國中東歐融資基金方案、輸銀與立陶宛融資機構等金融合作進度，並就稅務合作議題進行交流。
財政部指出，我國已成立中東歐融資基金，將以10億美元為額度，促進台灣與立陶宛等中東歐國家產業合作；輸出入銀行亦將與立陶宛融資機構INVEGA合作，提供融資保證，促進立陶宛企業向台灣進口商品。
蘇建榮也向立方表示，財政部所屬台灣菸酒公司今年初收購2萬多瓶立陶宛生產的蘭姆酒，為增進台灣民眾對立陶宛蘭姆酒瞭解，他與龔明鑫共同拍攝以蘭姆酒製作巧克力影片，該批蘭姆酒上架後隨即銷售一空，為台灣民眾全力支持立陶宛最佳證明。
蘇建榮強調，欣見台灣與立陶宛經貿關係持續升溫，去年次長阮清華訪問立陶宛，為消除各項障礙，提升雙邊經貿投資，與立陶宛財政部就推動稅務相關合作達成共識，期盼立陶宛儘速設立在台代表處，促進雙方更迅速有效溝通，全面深化台灣與立陶宛合作夥伴關係。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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