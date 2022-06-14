阿根廷機場情報疑雲：一架前伊朗馬漢航空貨機遭扣留，機師疑為伊斯蘭革命衛隊軍官
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阿根廷對伊朗旅客相當敏感，由於該國在1990年代曾受到兩次恐怖攻擊：1992年，以色列駐布宜諾斯艾利斯大使館發生爆炸案，造成29死242傷， 而1994年阿根廷以色列互助會發生另一起爆炸案，造成了85人死亡300人受傷，兩起爆炸案都被指為由伊朗策動、黎巴嫩真主黨激進分子執行。
阿根廷安全部長週一（13日）證實，一架前身為伊朗航空的委內瑞拉貨機在首都機場遭到扣留，當局正在調查機上一名機組人員是否為伊朗恐怖組織「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）成員，法官已下令扣留機上5名伊朗人的護照，以防止他們離開該國。
一架不尋常的飛機在阿根廷降落後，掀起當地的政治風波。編號YV3531的波音747貨機於上週一（6日）從墨西哥飛往布宜諾斯艾利斯埃塞薩機場，由於當日天氣惡劣無法降落，這架貨機短暫停留在阿根廷中部的科爾多瓦機場，最後才飛抵埃塞薩機場。阿根廷埃塞薩機場警察（PSA）、移民局、海關和聯邦警察當時對機上的貨物進行了檢查，機上載有大量汽車零件，但沒有任何奇怪之處，這架貨機被允許再度飛行。
不過上週三（8日）下午，情況發生了變化：這架貨機試圖前往烏拉圭重新加油，希望能返回委內瑞拉，但烏拉圭政府對其關閉領空，鄰近的巴拉圭和巴西也採取了相同的措施。因此，這架貨機不得不再次返回阿根廷，而這次阿根廷移民局採取了行動，扣留了所有機組成員的護照。在本週一（13日）以前，這架貨機的機組人員都待在機場附近的旅館裡，他們可以取回護照並搭乘其他飛機機離開阿根廷，目前沒有人被捕。
這架貨機原隸屬於伊朗的馬漢航空（Mahan Air），馬漢航空在2011年被美國指控向伊朗恐怖組織伊斯蘭革命衛隊提供支持，遭到多國制裁，禁止飛過領空。不過馬漢航空澄清說，這架貨機在一年前賣給委內瑞拉航空公司Emtrasur經營，機上5名伊朗人目前也替該公司工作；Emtrasur公司則稱，阿根廷扣留飛機是一項政治舉動。
不過阿根廷當地媒體後續報導指出，這架被扣留的貨機有幾個不尋常的地方：雖然現屬於委內瑞拉的航空公司Emtrasur，但Emtrasur的母公司委瑞內拉聯合航空（CONVIASA）也在2020年遭到美國財政部制裁；這架貨機上的機組成員人數不尋常，是正常的4倍多；而根據記錄機上一共有7名伊朗人，但只有5名伊朗人降落在埃塞薩機場；還有一些報導指出，這架貨機關閉了航空應答機，似乎「不想被定位」。
另有消息來源指出，這架飛機上的一些伊朗人似乎與伊斯蘭革命衛隊的分支聖城旅有聯繫，聖城旅是伊斯蘭革命衛隊底下一個專門從事軍事情報行動的部門，被美國定義為恐怖組織。
阿根廷眾議院議員、同時也是國會情報委員會成員米爾曼（Gerardo Milman）週日表示，接獲訊息指出，「這是一架來阿根廷進行情報工作的飛機」，他已經與阿根廷在野陣營「合力改變」（Together for Change）的政治人物、金融刑事案件律師與航空顧問聯合向法官提出申訴，要求對機上的14名委內瑞拉人、5名伊朗人進行指紋識別，並向聯邦情報局提供資訊。
阿根廷安全部長費南德茲（Aníbal Fernández）週一對外證實，他們正在調查貨機機師Gholamreza Ghasemi是否為伊斯蘭革命衛隊的成員，因為他與一名伊斯蘭革命衛隊軍官同名。
聯邦法官立即下令移民局扣留在埃塞薩該貨機上的伊朗人護照72小時，以防止他們離開該國，不過委內瑞拉機組人員不具嫌疑，已經將護照發還給他們。
阿根廷在野陣營痛批，當局讓這樣受到美國制裁、一度關閉雷達的可疑貨機入境，也讓貨機在阿根廷全境自由飛行，如果這種情況沒有在米爾曼的要求下公開，「很有可能就放任這架貨機飛回委內瑞拉」，痛批相關單位沒有正確識別機組人員、沒有對這架飛機發出警告、無法及早扣留，並且由於機上成員可能與恐怖組織有聯繫，恐怕違反聯合國的《全球反恐戰略》。
阿根廷對伊朗旅客相當敏感，由於該國在1990年代曾受到兩次恐怖攻擊：1992年，以色列駐布宜諾斯艾利斯大使館發生爆炸案，造成29死242傷，被指為由伊朗策動，黎巴嫩真主黨激進分子所執行。
而1994年阿根廷以色列互助會發生另一起爆炸案（AMIA襲擊案），造成了85人死亡、300人受傷，是阿根廷歷史上最大的恐怖攻擊之一。阿根廷檢方指控這起爆炸案是由當時的伊朗政府和黎巴嫩真主黨策劃，是報復阿根廷政府決定終止向伊朗轉讓核技術的協議，該國已向8名伊朗官員和1個黎巴嫩公民發出紅色通緝令。
伊朗反控阿根廷從事「政治宣傳戰」
針對阿根廷扣留貨機的舉動，伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）週一表示，這起事件是蓄意塑造不安全感的政治手段。
哈提卜扎德表示，這架馬漢航空的飛機在去年賣給了委內瑞拉公司，機上的人不只有伊朗人，還有其他國籍的人。他說，「最近幾週充滿了政治宣傳活動，充滿了心理戰，都是想要滲透人們思想的口水戰......這個消息就是其中之一。」
上週在洛杉磯由美國舉辦的美洲峰會上，委內瑞拉才因國內的民主問題，與古巴、尼加拉瓜同被拒在門外。委內瑞拉並在上週六（11日）與伊朗簽署了一份為期20年的合作協議，兩國都是石油資源豐富、但同樣遭到美國制裁，雙方承諾加強能源、國防、文化等領域的交流關係。
新聞來源
- Argentina grounds Iran-linked Venezuelan cargo plane（Reuters）
- Investigan al piloto iraní del avión retenido en Ezeiza por supuestos vínculos con grupos terroristas（Infobae）
- El avión venezolano detenido en Ezeiza: La Justicia autorizó a salir del país a los iraníes（Pagina12）
- La Justicia ordenó retener los pasaportes de los iraníes para impedir que dejen el país（TN）
- Diputados de la oposición denunciaron a funcionarios nacionales por el ingreso del avión iraní（mdz）
延伸閱讀
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核稿編輯：吳象元
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。