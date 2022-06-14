從誠品信義店續租問題，談「優先承租條款」與「不可抗力條款」
我們想讓你知道的是
後疫情時代，簽訂商用租約的眉角
文：陳建至律師
這幾天誠品董事長吳旻潔一再親上火線，向統一集團喊話，希望誠品信義店在原租約於2023年到期後能夠繼續承租，但一直未獲統一集團正面回覆，據報導表示，原租約租期長達18年，但因收益不如預期，且統一集團欲收回商場做為自家集團整合運用，所以市場預料誠品於租約到期後恐難繼續承租統一國際大樓。
契約自由原則，雙方要兩情相悅
這個新聞背後的意義，不外乎是房客想要繼續承租，但房東不想再出租，在這件事情上未能達成共識，但契約自由原則，本來就賦予我們三項基本的權利，可以自由決定：
- 要不要簽約？
- 簽約對象是誰？
- 簽約條件是什麼？
以本案例來說，房東統一集團可以決定要自用或是出租予他人，如是後者則有簽訂租約之必要；要出租給何人，難道只能租給誠品，有沒有其他更適合的出租人選？最後最實際的，則是租約內容為何。
以房東角度而言，自然是希望獲得最大租賃回報，但有時候並不單指每年可以收到多少租金，房客的產業類型與名聲，也是評估時的重點，因為好的房客帶來的外溢效益，不僅帶來整體人潮流量，也影響該店面在商圈的整體價值，規劃得宜甚至有機會加成房東的價值。
新聞報導顯示誠品信義店由於過去17年來經營效益不如預期，導致統一集團認為租金效益不如預期，所以不打算續租，可能將商場重新規劃，由集團內自家人來經營，這也是合理的商業考量。
優先承租條款，房客的續命符
一般而言，因為店面的承租，往往在一開始都會有高額的裝修成本投入，如以此角度觀察，房客往往會希望簽訂長期租約，才能有足夠的時間來攤提裝修成本。
例如誠品信義店18年的租約，原則上在中期後已無需再攤提裝修成本。但除非是國際大品牌或知名大廠，才有意願或經濟實力簽署長約，一般商家或房東可能一次簽約三年五年已是極限，主要還是考慮到近年經濟情勢變化太快，疫情不時來攪局，不論是房客或房東都有各自難為之處。
「優先承租條款」係指原租約到期時，如房東規劃將店面出租予第三方，但此時原房客可以以相同的承租條件，向房東請求承租。
舉例來說，A房東原本將台北市大安區的店面，以每月15萬元的租金條件租給B房客，但於2022年6月30日租期到期，A房東準備將該店面以每月20萬元的租金條件出租給C房客，Ｂ房客雖然對於租金調漲有些吃不消，但考量已投入大量裝修成本而仍在回收階段，故仍願意以每月20萬元的租金條件向A房東承租，A房東此時並無法拒絕，仍有義務與B房客簽署新租賃契約。
雖然對於B房客而言提高租金成本，但或許在未能尋得更好店址、遷往新店面將需額外支付裝修費用、且可能流失原有客群等等綜合考量下，能夠以同樣租賃條件繼續承租，也不失為一個好的的選項。
當然，這必須在原本租賃合約中就有擬訂，否則租期一到，房東不願意續租，房客提的條件再好，也是無用。
不可抗力條款，因應疫情可能的衝擊影響
新冠疫情發生後，關於商用租賃契約最常被詢問到的問題，便是房客問到是否能以以疫情為由調降租金、或無條件提前終止租約？但通常在審閱過租賃契約後，便會發現多數契約中，沒有針對這類問題約定條款，以至於發生大流行疫情時，房客在契約上沒有權利可以要求調降租金或不用負擔任何成本即可終止租約。
但有了這些經驗後，在新簽訂的商用租賃合約，律師通常都會建議加上不可抗力條款，亦即賦予房客在疫情嚴重時，因政府政策管制民眾外出、或因民眾擔心疫情而自主在家減少外出，導致來客量減少之情形。
此時，房東與房客均秉持共體時艱之精神，同意在一定條件下，例如三級警戒、或每日確診人數達多少人數、持續多久時間等情形，房東同意減少收取一定比例之租金，適時減輕房客之現金流壓力。
對於房東而言，也是盡其社會責任義務，且原房客因租金壓力而離開，房東也未必能夠馬上找到適合的房客進駐，如招租時間過長對於房東也屬不利。故在商用租賃契約中約定不可抗力條款，對於房東與房客而言，可謂創造雙贏局面。
互惠互信，共創雙贏
後疫情時代，不確定性與新的挑戰接踵而來，對於房東與房客都是前所未見的壓力測試，期待雙方不是以對立面的盈虧計較，而是建立起新的信任基礎，取得雙贏。
而今又面臨每月申報所得稅之期間（原為每年五月，但為因應疫情而延長截止日期至六月三十日），房東對於租賃所得應如何申報，才不會被國稅局刁難？此議題可參台美雙會計師執照的周聖智會計師未來對於此議題的介紹，敬請期待。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
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（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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