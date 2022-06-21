【專訪】坎城電影製造工作坊總導師趙德胤：「批判」不是故意批評別人，而是質疑看似理所當然的事
我們想讓你知道的是
談及自己這次在La Fabrique的任務，趙德胤謙虛地說這些學員每一個都比他還優秀，「我只是跟他們說說話，喝杯飲料。」但事實上這背後隱含了龐大的準備工作。
文：謝以萱
2022年坎城影展和市場展於疫情後首度恢復實體舉辦，相關的產業活動也蓬勃展開。緬甸／台灣導演趙德胤今年受邀法國文化協會（Institut français）主辦的「La Fabrique Cinéma 電影製造工作坊」（下稱La Fabrique）擔任總導師。
該工作坊創立於2009年，至今已舉辦逾十年，每一年選入十件正在發展中的電影長片創作提案，聚焦在所謂來自「全球南方」的新銳創作者，邀請產業的頂尖人士於坎城影展期間集聚一堂，舉辦大師講座、一對一諮詢，提供內容開發、提案籌資等專業建議。
一方面透過此交流方式激盪創作的火花，實質上也帶出投資、發行、影展資源等資源整合，協助正在發展首部或第二部長片計畫的新銳創作者們與世界電影產業連結的機會。截至目前為止，該工作坊已與超過120個長片計劃案合作，其中並有50個案子已完成拍攝，於世界電影的推動可謂成果斐然。
作品曾獲坎城、柏林、威尼斯等國際影展肯定的導演趙德胤，曾經是La Fabrique的學員之一，他2012年以《再見瓦城》（The Road to Mandalay）一案入選，當時的計劃案名稱仍是：「Lian-Qing, A Burmese Girl」，那一年帶領他們的導師是巴勒斯坦導演伊利亞・蘇萊曼（Elia Suleiman）。
雖然《再見瓦城》最後花了四年多的時間籌資與製作，於2016年完成，從本來是趙德胤的第二部長片計畫到後來成了第五部作品，但參與La Fabrique的經驗，提供他從電影世界的核心來認識法國這一文化大國是如何看待電影作為感性藝術的同時，又相當理性地從產業面來推動創作。
「法國人是相當會做networking的。」從學員到導師，趙德胤藉由身份的轉換和這幾年與國際產業工作的經驗，對La Fabrique的運作有了更深刻的體會。
參與坎城影展期間，法國文化協會特地安排主席Eva Nguyen Binh與趙德胤一起看電影，看完電影隔天便又約了早餐會，與會者除了趙德胤以外，還有相關部門的決策者、其他創作者等，「法國人的networking不是要聊你在做什麼，而是想聽聽你做為一位來自其他國家的創作者對於自身文化的個人觀點；他們想更加了解不同文化的人，如此對他者文化的誤解就會少一些。」趙德胤分享道，「法國人常說：『我們發明了電影，但是我們很想看法國人以外的人如何詮釋我們發明的東西。』他們是這樣想事情的。」
在言談過程中，趙德胤看待事物的方式時常從結構性的、系統性的方式剖析，強調如何感性創作的同時，又能夠理性務實的思考，這是趙德胤與其他許多同輩創作者相當不同的地方。
從入選的提案內容、創作者的學經歷背景，到後續法國文化協會對工作坊的操作策略，趙德胤細細剖析他的觀察，「雖然申請門檻不高，拍過短片者都可以申請，繳交故事大綱、劇本、導演treatment，但是你會發現入選的創作者都非泛泛之輩，幾乎每一個都已在國際重要的影展展露頭角了。」
工作坊期間，入選的學員每天都會被安排大量的會議，和產業內各領域的專業者碰面，包括製片、發行商、投資者、策展人、影評人等；不僅如此，早在坎城影展正式開始前，法國文化協會就會將這十個案子的相關資料寄給國際上數千個專業工作者，資料內容包括預先錄製好的五分鐘提案影片和兩頁的文件：半頁是劇情大綱，導演介紹，其他則是案子的拍攝時程規劃、預算等製作規劃。
這兩份資料會成為潛在的投資者、合作對象接觸這些創作者的基礎，也是趙德胤認識這些導演們的起點。除此之外，趙德胤也會收到入選案子的劇本，「我在工作坊前花了至少四十天在閱讀這些劇本。」這是最花費心力的部分，每一個劇本都多達百頁，「我會針對這些資料提供學員們建議，不僅僅是從藝術手法去談我從他們的劇本看到什麼樣的潛力與問題，還有非常實務層面的，幫助他們如何理性地——從財務規劃、從製作面去表述他們的提案。我以同時作為導演，又是製片的身份與他們交流。」
談及自己這次在La Fabrique的任務，趙德胤謙虛地說這些學員每一個都比他還優秀，「我只是跟他們說說話，喝杯飲料。」但事實上這背後隱含了龐大的準備工作。
「首先，我讓學員們對自己有自信，第二則是讓他們具體知道自己的優勢與可以再改進的地方，以及如果是我我會如何做。特別是調整劇本的書寫，因為創作者得靠劇本才能找到錢，至少劇本要能突顯出導演的潛質與特色，籌資才能比較順利。」工作坊期間，趙德胤除了分別和入選的十組創作者一對一碰面聊案子以外，也主講一場大師講座。
趙德胤細數今年入選令他印象深刻的案子有：已經拍了多部短片，新作《Lori》亦入選今年坎城影展短片競賽的尼泊爾導演阿比納什・比克朗・沙阿（Abinash Bikram Shah），他的案子以尼泊爾農村的跨性別社群為主角；來自巴基斯坦的導演西瑪布・古爾（Seemab Gul），以短片《Sandstorm》入圍包含威尼斯影展短片競賽在內的多個國際獎項，這次的案子持續勾勒父權社會中的女性人物，以相當現代、浪漫的方式講述一個悲傷的故事。
Tags：
企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day
我們想讓你知道的是
架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。
時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。
然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！
事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。
為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。
資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級
企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。
在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。
只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。
AWS Security Web Day 好禮不斷！參加即有機會獲得 $300 AWS Credits
精彩議程將包含：從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計、如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性、在 Kubernetes 環境中實現容器安全性、使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應、AWS Security 相關服務免費方案簡介....等等，本次活動也邀請成功企業分享企業資安痛點以及解決方案。
活動當天將進行 100 元外送美食券有獎徵答，同時 AWS 也提供 $300美金 AWS Credits 申請機會給參加者，來協助大家實現第一個上雲計畫！
探索資安，即刻報名AWS Security Web Day：