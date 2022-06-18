布宜諾斯艾利斯市禁止學校使用性別友善的「包容性語言」，稱會讓孩子產生混亂、語言能力下降

「從現在開始，老師們必須尊重西班牙語的規則。」首都布宜諾斯艾利斯市上週五（10日）發布了一項爆炸性的措施，禁止首都各級學校從幼稚園、小學到中學使用「包容性語言」（Lenguaje inclusivo）。

即日起，布宜諾斯艾利斯教育局禁止教師在課堂上使用「e」、「x」、「@」等包容性語言，稱這些會阻礙學生閱讀和寫作，「為了協助孩子們學習語言，教師必須根據西班牙語規則、語法規範和官方指引從事教學」。

教育局長阿庫妮亞（Soledad Acuña）隨後補充，這項措施是一種規範，「如果老師們不遵守，將會有行政紀律程序」，也就是說，不遵守規定、還在教學生們包容性語言的老師們日後可能會面臨處罰，這項政策引發阿根廷公眾的廣泛討論。

Soledad Acuña amenaza con sanciones para los docentes que usen el lenguaje inclusivo | "Si no se cumple la resolución habrá un proceso administrativo disciplinario" https://t.co/SDwWO3PjVN — Página|12 (@pagina12) June 12, 2022

什麼是包容性語言？

西班牙語是一個性別無所不在的語言，幾乎所有的名詞與形容詞都有陰、陽性之分，從單詞中最後一個元音字母判斷：陰性為a、陽性為o。不過，語法性別上的陽性（對男性的稱呼）用法較陰性廣泛，像是如果一個群體有男有女，代詞將會是陽性而不是陰性，一直以來被認為無法擺脫父權的影響；而隨著社會上非二元性別認同開始茁壯後，陰性、陽性的區別也讓LGTBIQ+族群感到無所適從，因此有了包容性語言的出現。

包容性語言不是新發明的語言或詞彙，而是改變原有的單詞結構，將標誌性別的字尾改成中性的「e」，也可以「@」、「x」、或「*」替代。舉例來說，在西語中男孩是niño，女孩是niña，包容性語言則以niñes、niñ@s、niñxs或niñ*s稱呼孩子（不指涉性別）。

包容性語言除了指涉非二元性別者，也可以用來指男女混合的群體，或者在還不清楚一個人性別的時候也可以用包容性語言，而不是通用的陽性。

近年來阿根廷的LGTBIQ+運動取得重大進展，如《性別認同法》（2013年）和《跨性別就業配額法》（2020年）的通過，包容性語言在過去4、5年開始變得流行，不僅大學授權在學術上使用包容性語言；阿根廷衛生部也於今（2022）年5月宣布，將在官方文件中納入包容性語言的使用。

Photo Credit: SHutterstock / 達志影像 阿根廷2017年舉辦同志大遊行

布宜諾斯艾利斯政府為什麼要禁止？

布宜諾斯艾利斯市政府的解釋是，在COVID-19疫情後，阿根廷中小學生的教育程度明顯受到影響，其中最嚴重的是閱讀能力，平均成績創下近4年新低。教育局長阿庫妮亞也表示，包容性語言會產生「混亂」，她稱這項措施是為了改善學生們「非常危急」的情況，要求教師們記住重點是孩子們的受教權利，而不是「教師個人的喜好」。

如果老師和他的同事之間，或者學生彼此之間想使用包容性語言，這樣的情況是可被允許的，市政府強調，規範的是課堂上的教學和使用的教材。

阿根廷老師、學生怎麼想？

布宜諾斯艾利斯省一所高中的語言學老師Guille（吉雪）告訴《關鍵評論網》，在阿根廷，絕大多數的人都知道包容性語言，但是知道和真正會使用的比例還是有差距，因為那是一個非常象徵性、政治性的用法，他說他來的地方只有少數的人會使用，市中心使用的人比較多。

包容性語言的使用，是不是如市政府說的會製造混亂、讓更小年紀的孩子學不好文法？吉雪說，所有西班牙語的母語者都知道陰、陽性之分，包容性語言是在這樣的語言之中，再加入一種表達方式，只在特定情況使用，他認為市政府的說詞只是一個藉口，這個論點「站不住腳」。

吉雪也說，在學校，老師不會在教語言、文法的課堂上教學生包容性語言；通常提到包容性語言，也是從政治性的觀點出發（如在教授性別運動、性別認同時）。他也提到，學校教材並不會教包容性語言，多數的年輕人是從電視、社群網路上學到的。

吉雪認為，禁止包容性語言的目的，不單純只是語言學的討論，而是一個政治性的討論，隱藏著保守論者不鼓勵多元性别認同探索的立場。阿根廷在2008年通過《 國家綜合性教育計劃》（ESI），學校有義務教導學生性別認同、性傾向等內容。

作為一個老師，吉雪說他支持包容性語言的使用，也鼓勵自己的學生使用，對於市政府的新禁令，他說：

「你不能禁止人們的表達方式，如果有人想使用（包容性語言），你必須尊重對方，對吧？就像你不能禁止人的『存在』一樣」。

而在阿根廷西部的門多薩一所技職高中就讀、今年18歲的Karom（卡囉木）也告訴《關鍵評論網》，她覺得布宜諾斯艾利斯市政府禁止包容性語言的措施既沒必要、也太超過，她說包容性語言是一種接納更多人的語言工具，本身不需要教材。

卡囉木說，她在大約2年前時學到包容性語言，當時她的一個老師在課堂上使用，一開始她並不清楚為什麼要這樣用的原因，不過在了解包容性語言的意義後，她和朋友之間很常使用。除了對非二元性別者，為了尊重他們的性別認同，她和他們交談時會使用包容性語言；在她的班上雖然沒有非二元性別者，他們還是會使用包容性語言「todes」來指稱包括男女的「大家」，而不是慣常使用的「todos」（通用陽性），卡囉木說這樣才能突顯原有語言沒有涵蓋的女性與非二元性別者。

Legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en respaldo a la decisión tomada por Larreta y piden que se prohíba el lenguaje inclusivo en la provincia de Santa Fe.



→ https://t.co/7HZBv1s1uQ pic.twitter.com/MK7xJIyvxB — Diario La Capital (@lacapital) June 13, 2022

如果課堂上禁止使用，會不會讓之後的學生失去認識包容性語言的機會？卡囉木說她不認為，就算禁止，這一代年輕人很了解不同的性別認同，出於尊重，他們喜歡、也已經會使用對應的包容性語言，她不認為禁止就會讓學生不用，因為「他們已經在使用了。」

阿根廷社會對於禁令的反應？

由於布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta）很有可能成為即將到來的阿根廷總統大選中，中右翼反對黨「共和黨方案」（ Propuesta Republicana ）的候選人，這項禁令也被認為是討好保守派選民、替未來的總統選舉鋪路。