布宜諾斯艾利斯市禁止學校使用性別友善的「包容性語言」，稱會讓孩子產生混亂、語言能力下降
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阿根廷這週從一場新的辯論展開：包容性語言。布宜諾斯艾利斯市政府禁止首都所有公立和私立學校的教室中使用包容性語言，其他縣市的右翼政黨也打算效法提交法案。
「從現在開始，老師們必須尊重西班牙語的規則。」首都布宜諾斯艾利斯市上週五（10日）發布了一項爆炸性的措施，禁止首都各級學校從幼稚園、小學到中學使用「包容性語言」（Lenguaje inclusivo）。
即日起，布宜諾斯艾利斯教育局禁止教師在課堂上使用「e」、「x」、「@」等包容性語言，稱這些會阻礙學生閱讀和寫作，「為了協助孩子們學習語言，教師必須根據西班牙語規則、語法規範和官方指引從事教學」。
教育局長阿庫妮亞（Soledad Acuña）隨後補充，這項措施是一種規範，「如果老師們不遵守，將會有行政紀律程序」，也就是說，不遵守規定、還在教學生們包容性語言的老師們日後可能會面臨處罰，這項政策引發阿根廷公眾的廣泛討論。
什麼是包容性語言？
西班牙語是一個性別無所不在的語言，幾乎所有的名詞與形容詞都有陰、陽性之分，從單詞中最後一個元音字母判斷：陰性為a、陽性為o。不過，語法性別上的陽性（對男性的稱呼）用法較陰性廣泛，像是如果一個群體有男有女，代詞將會是陽性而不是陰性，一直以來被認為無法擺脫父權的影響；而隨著社會上非二元性別認同開始茁壯後，陰性、陽性的區別也讓LGTBIQ+族群感到無所適從，因此有了包容性語言的出現。
包容性語言不是新發明的語言或詞彙，而是改變原有的單詞結構，將標誌性別的字尾改成中性的「e」，也可以「@」、「x」、或「*」替代。舉例來說，在西語中男孩是niño，女孩是niña，包容性語言則以niñes、niñ@s、niñxs或niñ*s稱呼孩子（不指涉性別）。
包容性語言除了指涉非二元性別者，也可以用來指男女混合的群體，或者在還不清楚一個人性別的時候也可以用包容性語言，而不是通用的陽性。
近年來阿根廷的LGTBIQ+運動取得重大進展，如《性別認同法》（2013年）和《跨性別就業配額法》（2020年）的通過，包容性語言在過去4、5年開始變得流行，不僅大學授權在學術上使用包容性語言；阿根廷衛生部也於今（2022）年5月宣布，將在官方文件中納入包容性語言的使用。
布宜諾斯艾利斯政府為什麼要禁止？
布宜諾斯艾利斯市政府的解釋是，在COVID-19疫情後，阿根廷中小學生的教育程度明顯受到影響，其中最嚴重的是閱讀能力，平均成績創下近4年新低。教育局長阿庫妮亞也表示，包容性語言會產生「混亂」，她稱這項措施是為了改善學生們「非常危急」的情況，要求教師們記住重點是孩子們的受教權利，而不是「教師個人的喜好」。
如果老師和他的同事之間，或者學生彼此之間想使用包容性語言，這樣的情況是可被允許的，市政府強調，規範的是課堂上的教學和使用的教材。
阿根廷老師、學生怎麼想？
布宜諾斯艾利斯省一所高中的語言學老師Guille（吉雪）告訴《關鍵評論網》，在阿根廷，絕大多數的人都知道包容性語言，但是知道和真正會使用的比例還是有差距，因為那是一個非常象徵性、政治性的用法，他說他來的地方只有少數的人會使用，市中心使用的人比較多。
包容性語言的使用，是不是如市政府說的會製造混亂、讓更小年紀的孩子學不好文法？吉雪說，所有西班牙語的母語者都知道陰、陽性之分，包容性語言是在這樣的語言之中，再加入一種表達方式，只在特定情況使用，他認為市政府的說詞只是一個藉口，這個論點「站不住腳」。
吉雪也說，在學校，老師不會在教語言、文法的課堂上教學生包容性語言；通常提到包容性語言，也是從政治性的觀點出發（如在教授性別運動、性別認同時）。他也提到，學校教材並不會教包容性語言，多數的年輕人是從電視、社群網路上學到的。
吉雪認為，禁止包容性語言的目的，不單純只是語言學的討論，而是一個政治性的討論，隱藏著保守論者不鼓勵多元性别認同探索的立場。阿根廷在2008年通過《國家綜合性教育計劃》（ESI），學校有義務教導學生性別認同、性傾向等內容。
作為一個老師，吉雪說他支持包容性語言的使用，也鼓勵自己的學生使用，對於市政府的新禁令，他說：
「你不能禁止人們的表達方式，如果有人想使用（包容性語言），你必須尊重對方，對吧？就像你不能禁止人的『存在』一樣」。
而在阿根廷西部的門多薩一所技職高中就讀、今年18歲的Karom（卡囉木）也告訴《關鍵評論網》，她覺得布宜諾斯艾利斯市政府禁止包容性語言的措施既沒必要、也太超過，她說包容性語言是一種接納更多人的語言工具，本身不需要教材。
卡囉木說，她在大約2年前時學到包容性語言，當時她的一個老師在課堂上使用，一開始她並不清楚為什麼要這樣用的原因，不過在了解包容性語言的意義後，她和朋友之間很常使用。除了對非二元性別者，為了尊重他們的性別認同，她和他們交談時會使用包容性語言；在她的班上雖然沒有非二元性別者，他們還是會使用包容性語言「todes」來指稱包括男女的「大家」，而不是慣常使用的「todos」（通用陽性），卡囉木說這樣才能突顯原有語言沒有涵蓋的女性與非二元性別者。
如果課堂上禁止使用，會不會讓之後的學生失去認識包容性語言的機會？卡囉木說她不認為，就算禁止，這一代年輕人很了解不同的性別認同，出於尊重，他們喜歡、也已經會使用對應的包容性語言，她不認為禁止就會讓學生不用，因為「他們已經在使用了。」
阿根廷社會對於禁令的反應？
由於布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta）很有可能成為即將到來的阿根廷總統大選中，中右翼反對黨「共和黨方案」（Propuesta Republicana）的候選人，這項禁令也被認為是討好保守派選民、替未來的總統選舉鋪路。
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