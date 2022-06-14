大鑫進口中國黑心快篩混充美製富樂，不法獲利上億檢調約談6人，高雄、台中緊急回收
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大鑫公司實際輸入產品與食藥署核准專案進口之「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」不同，除涉有產地虛偽標記外，品質也不良，相關人員已涉嫌違反《醫療器材管理法》及妨害農工商、詐欺等罪嫌。
《聯合新聞網》報導，大鑫資訊公司負責人朱壽暉遭檢舉，涉嫌輸入未經主管機關核准，進口由中國艾康生物技術公司製造的黑心快篩試劑，粗估不法獲利高達1億多元，檢方指揮調查局台北市調查處、新竹縣調查站昨兵分5路搜索，約談朱壽暉、大鑫執行長黃南競及公司財務等人。
《中央社》報導，檢調表示，大鑫在今（2022）年獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.製造，且已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試」後，隨後得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位採購標案。
然而大鑫實際交貨的產品，疑為委託中國艾康生物技術公司生產包裝後，運送至香港，再從香港以空運方式運送抵台，並不實標示原產國為「USA」（美國）。
黑心快篩象徵品管的「C線」不見，高雄、台中緊急回收不良品
《蘋果新聞網》報導，大鑫在不到1個月時間內已進口約237萬劑，但履約交付台中市、高雄市等政府機關後發送民眾的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，卻陸續經民眾反映無法呈現測試線（T）、品管線（C）之檢測結果。
《公視新聞網》報導，台中市府表示拿到有問題快篩試劑的，分別是5月25日到6月9日施打COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的65歲以上市民及55歲以上原住民，他們在打完疫苗後當場領取2劑快篩，還有長照機構和幼兒園員工，總計約3萬人受影響。市府啟動緊急回收，拿到的民眾不管有沒有開封都可以更換。
《ETtoday新聞雲》報導，高雄市衛生局則是在10日接獲台中市府通知，富樂快篩試劑品管線「C線」出不來，緊急公布11日起開放市民換貨。截至昨（13）日已回收3萬劑。衛生局簡任技正潘炤穎表示，各種檢驗試劑都一樣，只要「C」沒出現就是無效，不判陰也不判陽，需要重新檢測。
《蘋果新聞網》報導，檢調查出，大鑫公司實際輸入產品與食藥署核准專案進口之「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」（FlowflexCOVID-19AntigenHomeTest）不同，除涉有產地虛偽標記外，品質也不良，相關人員已涉嫌違反《醫療器材管理法》及妨害農工商、詐欺等罪嫌。調查局也呼籲民眾若發現市面上出現非法醫材，請立即向調查局提出檢舉，調查局一定積極追查偵辦，以期維護國人健康。
新聞來源
- 進口中國快篩試劑混充美製富樂 大鑫不法獲利上億檢調約談6人（中央社）
- 富樂快篩出包 大鑫負責人遭聲押（聯合新聞網）
- 富樂劣質快篩禍首抓到了 中國貨混充美製！無良商遭搜索約談（蘋果新聞網）
- 台中富樂快篩試劑傳瑕疵 市府緊急回收更換（公視新聞網）
- 富樂快篩「C線不見」！高雄回收3萬劑驚：錯誤比例高 怒移送法辦（ETtoday新聞雲）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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