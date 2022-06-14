「非洲之角」索馬利亞諸國嚴重乾旱，俄烏戰爭加劇糧價飆漲，聯合國估2000萬人面臨飢荒危機

文：張瑞邦（Tucker Chang）

根據聯合國世界糧食計劃署（WFP）近期的調查顯示，位於「非洲之角」（Horn of Africa）地區的索馬利亞（Somalia）、衣索比亞（Ethiopia）、肯亞（Kenya）等東非國家，正面臨40年來最嚴重的乾旱危機。

預計到今（2022）年年底，非洲之角因乾旱而陷入嚴重饑荒的人數，恐從目前的1400萬人遽增至2000萬人。

尤其當前本該是降雨時節，迄今為止卻仍然沒有足夠的雨量，聯合國人道事務協調廳（OCHA）預估，2022年3月至5月的雨季，極有可能是數十年來降雨最少、最乾燥的一年。世界糧食計劃署也表示，若非洲之角繼續缺乏降水，則將造成該地區連續4個雨季降雨量不足的窘況，且下個雨季恐亦會面臨相同的情形。

根據聯合國人道事務協調廳旗下獨立網站《Reliefweb》指出，在非洲之角諸國，每天至少有1840萬人面臨營養不良問題，例如在索馬利亞，便有將近710萬人處於嚴峻的糧食不安全處境，衣索比亞及肯亞則分別有720萬人及419萬人遭受食物短缺之苦。

《Reliefweb》也提及，保守估計在整個非洲之角，已有700多萬頭民眾賴以為生的牲畜死亡。牲口減少最終造成幼童獲取牛乳等營養源的機會減少，孩童嚴重營養不良的現象恐更加頻繁、惡化。

食品價格飆漲加劇民眾生計困窘

《紐約時報》（The New York Times）表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，加劇了全球食品價格上升之情事，尤其相當仰賴海外進口小麥等作物的索馬利亞，因供應鏈遭阻斷，導致大量作物無法順利進口，燃料、化肥、相關食品的價格也隨之飆漲。

以索馬利亞為例，部分食品的價格在索馬利亞已經上漲了39％，衣索比亞更有食物價格飆升66％。瑞士通訊社《新人道主義者》（The New Humanitarian）也揭露，在肯亞，玉米的價格相較於過去5年的平均價格高出12％至46％，這些皆使得諸多家庭連基本的糧食費用都無法負擔，甚至有些家庭僅能以變賣家產的方式來換取食物。

此外，由於缺乏足夠的資金協助，聯合國等國際組織的糧食供給計畫也發展受限，《新人道主義者》便提到，原本應該施行於索馬利亞的聯合國人道事務協調廳「人道主義應對計畫」（Humanitarian response plan），截至今年5月下旬，也僅有18％的資金到位。

伴隨而來的童婚、兒少性剝削、失學問題

人道救援非政府組織「國際救援委員會」（IRC）警告，東非諸國的極端乾旱同時也導致該區域婦女及未成年女性遭受性別暴力的案件激增，與過往相比，年輕女性為了協助家庭尋找水源、食物，不得不被迫遷移原本居住地，然而在路途中卻更加容易遭受性侵或其他形式的性別暴力。

《Reliefweb》也分析，由於缺乏資源，許多家庭將家裡的未成年女性賣給年長男性，或被安排訂婚，藉此換取暫時能負擔食物、生活必需品的收入，但這也導致童婚危機愈發頻繁。

女孩失學更是非洲之角地區日趨嚴重的問題，聯合國人道事務協調廳便強調，由於負擔不起學費，加上原本父權社會的驅使，極端乾旱危機導致部分家庭已暫緩家中女孩就學，而優先將求學機會給於男孩。據統計，在索馬利亞，就有超過數十萬名女孩面臨輟學危機；而衣索比亞也有約68萬名學生因極端乾旱而求學困難。

Photo Credit: AP / 達志影像

難以控制的傳染病

由於水資源匱乏，多數學校及家庭就算有衛生設施，也很難有效預防傳染病，缺乏營養的兒童、孕婦成為感染疾病的高風險族群，《Reliefweb》對此表示，水源的取得受限，造成無論是在家庭還是醫院分娩的孕婦，都更有可能因產後疾病感染而死亡。

居住於索馬利亞西南部穆罕默德（Hirsiyo Mohamed）便告訴《紐約時報》，由於家鄉的作物歉收，加上其所飼養的山羊相繼死亡，她只能帶著8個年幼的孩子頂著烈日高溫長途跋涉，以此尋找糧食和水源。最終其與家人雖於行走4天後，到達該國南部多婁區（Doolow）的一處援助營地，但穆罕默德營養不良的8歲女兒哈比巴（Habiba），最終還是因感染百日咳（Whooping cough）死亡。

《紐約時報》表示，索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的貝納迪爾醫院（Benadir Hospital），是該國少數擁有兒科病房的醫療機構，因此有大批父母，將營養不良的孩子帶到貝納迪爾醫院尋求救治，其中有許多孩子患有麻疹（Measles）等疾病，甚至需要通過鼻管餵食，以及氧氣面罩來維持生命。

當前為國內流離失所者（IDP）的迪亞（Adan Diyad），便帶著其營養不良的4歲兒子扎卡里亞（Zakariya）前往該醫院就診。迪亞在接受《紐約時報》訪談時表示，其與妻子和3個孩子住在近郊一個為流離失所者提供的援助營內，但營地擁擠、缺少廁所，且無法擁有乾淨的水源，遑論獲得工作的機會。在將其兒子送至醫院時，迪亞不斷在確認他是否還有心跳，擔心兒子的生命就此消逝。

「當我把他帶到這裡時，他甚至虛弱到睜不開眼睛！」迪亞補充說道。《紐約時報》也估計，在索馬利亞，和迪亞一家一樣因乾旱流離失所的人數恐已達56萬人。

乾旱危機是否有機會好轉？