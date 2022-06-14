美股三大指數重挫宣告標普墜入空頭熊市，市場預測聯準會下半年可能升息3碼
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市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週將採取更激烈的升息政策，以對抗失控的通膨，美股三大指數今日（當地時間13號）早盤重挫，代表美股大盤的標普墜入空頭熊市。
美股重挫空頭熊市降臨，國際油價震盪收高
（中央社）市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週將採取更激烈的升息政策，以對抗失控的通膨，美股三大指數今日（當地時間13號）早盤重挫，代表美股大盤的標普墜入空頭熊市。
《法新社》報導，美股在今日最新一次挫跌前，已經連續3個交易日收黑，今日跌勢使得標準普爾500指數跌入熊市，熊市的定義是，股市指數從最高點拉回20％。
在開盤約35分鐘後，標普隨即下跌2.7％，報3796.66點，標普已從今（2022）年一月創下的歷史新高拉回逾21％。
在此期間，道瓊工業指數重跌2.1％，報30746.33點。那斯達克指數重挫3.2％，報10972.92點。
《中央社》報導，終盤四大指數表現如下：
- 道瓊工業指數重挫876.05點（2.79％），以30516.74點作收。
- 標準普爾指數滑落151.23點（3.88％），收在3749.63點。
- 科技股那斯達克指數大跌530.79點（4.68％），收10809.23點。
- 費城半導體指數跌158.97點（5.61％），收2673.00點。
（中央社）國際油價部分，13日在平盤上下震盪，收盤小漲。市場對全球供油緊俏的憂慮，蓋過了北京疫情升溫導致需求走軟以及再次升息等空頭力道。
紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價漲升26美分，來到每桶120.93美元。
倫敦北海布倫特原油8月交割價上揚26美分或0.21％，來到每桶122.27美元。
通膨不見和緩，美下半年升息3碼並非不可能
（中央社）在能源、住房和糧食價格飆升下，美國5月通膨率較去年同期勁揚8.6％，創下40年來新高，促使市場猜測，聯準會未來數月可能升息3碼。
《紐約時報》（The New York Times）報導，投資人和經濟學家此前曾預期通膨會有所放緩。但實際上，物價在5月再次加速上漲，帶來並不令人樂見的意外。
外界普遍預期，美國聯邦準備理事會（Fed）將在本週的會議上升息0.5個百分點，並在7月再次升息。但10日出爐的消費者物價指數（CPI）數據促使一些經濟學家預期，9月將再次大幅升息。
10日公布的數據也使得對聯準會可能在未來幾個月升息0.75個百分點的猜測升溫，儘管聯準會的重要決策官員對如此激烈的舉措幾乎沒有興趣。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國勞工統計局發布的報告顯示，5月CPI月增1％。這份殘酷的報告讓經濟學家們感到驚訝，並清楚顯示，對面臨租金和天然氣費用上漲以及雜貨售價不斷攀升的全美數百萬家庭而言，通膨已不可避免。
研究公司FWDBonds首席經濟學家拉普基（Chris Rupkey）在分析報告中指出：「無論當局如何努力以圖化解美國的生活成本危機，都沒有奏效，原因不只是俄羅斯和烏克蘭戰事而已。」
通膨持續在美國帶來重大的經濟和政治後果，各大企業必須吸收不斷上漲的成本、消費者耗盡儲蓄、民主黨人擔心對11月期中選舉造成影響。華府原本希望，今年夏季通膨可能會有所緩解，但俄國2月入侵烏克蘭導致能源價格大幅上漲，全球領導人正竭力應對後果。
天然氣和其他能源價格並不是拉高通膨的唯一因素。住房、機票、二手車和卡車以及新車類別漲幅也數一數二高，醫療、家居用品和服裝價格也有所上漲。
決策當局尤其擔心，如果住房成本不下降，整體通膨將更難恢復到較為正常的水準。數月來嚴峻的通膨報告對拜登政府和聯準會形成了穩定價格的壓力。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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