北京聲稱台灣海峽「非國際水域」、外媒憂加劇美中緊張，國內專家分析：鷹派喊話成分居多

（中央社）中國外交部發言人汪文斌14日聲稱，中國對台灣海峽享有「主權權利」，有國家說台灣海峽是國際水域，目的是在為其「操弄涉台問題、威脅中國主權安全」製造藉口，中方堅決反對。

北京日報app（應用程式）報導，中國外交部14日下午舉行的例行記者會上，有外媒提問，近幾個月來中國軍方官員在與美國軍方的會晤中，多次宣稱台灣海峽「不是國際水域」，要求中方對此評論。

汪文斌回答時宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里。「根據聯合國海洋法公約和中國國內法」，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。

他聲稱，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，「同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。」

他又說，「國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對。」

美國並未簽署聯合國海洋法公約。且根據聯合國海洋法公約，一國軍艦可自由進出沿海國家的專屬經濟區。

《中央社》報導，國民黨晚間表示，國民黨的立場是各方在不危害區域安全、不侵害我方權利，以及符合國際規範的前提下，都應該享有在台灣海峽航行的自由；因此，始終反對中共在台海周邊進行軍事演習，也反對任何破壞雙方默契、片面改變現狀的行為。

國民黨指出，台灣海峽對台灣的生存發展和區域安全繁榮至關重要，中共方面相關主張若侵害到我方的主權權利和管轄權、影響到區域共同的關切和利益，想必也不會被台灣人民和相關國家所接受。

國民黨強調，這些不友善的言行不但威脅台灣安全，也破壞區域穩定與和平、侵蝕兩岸愈發薄弱的互信，徒然增加兩岸擦槍走火的風險而已。

中國稱台海非國際水域 彭博：恐加劇美中緊張

（中央社）中國官員堅稱台灣海峽並非國際水域，彭博（Bloomberg News）認為這會引發台海的緊張局勢，而這個措辭可能是為了阻止美國軍艦航行通過台灣海峽。

彭博報導指出，雖然目前尚不清楚北京當局所謂的「國際水域」是什麼意思，但這個措辭可能是為了阻止美國軍艦航行通過台灣海峽。美國軍艦航行通過台灣海峽，是對於北京當局聲稱擁有台灣領土主權的象徵性挑戰。

根據知情人士透露，近幾個月來，中國官員在跟美方官員的會晤中，多次發表這類言論，似乎是改變了立場。

中國國防部長魏鳳和近日警告說，若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，重申了北京當局在這項爭議問題上的長期立場。

然而，美國不太可能被中國更為武斷的措辭所阻止，在2月下旬俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，中國宣稱擁有台灣主權成為新的焦點。美國可能會繼續在台灣海峽進行所謂的「航行自由」（freedom of navigation）行動，試探北京當局是否會對自身言論付諸行動。

澳洲國立大學法學院教授羅斯威（Donald Rothwell）表示：「美國只會忽略它，就像他們在許多其他情況下所做的那樣。中國回應方式至關重要，如果你回顧冷戰期間的緊張局勢，曾有軍艦發生衝撞。」

羅斯威還說，雖然美國與蘇聯之間的這種軍艦撞擊衝突從未導致交火，但確實引發各界對於潛在誤判的擔憂。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會重申，中國對台灣海峽享有「主權」。

汪文斌在例行記者會說：「國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口。」

2017年，另一位中國外交部發言人曾表示：「台灣海峽是大陸與台灣共享的國際水道。」

美國軍艦每年在東海和南海之間航行，期間會多次通過台灣海峽，2021年平均每個月一次。根據彭博彙整的數據，美國海軍船艦今年迄今至少3次通過台灣海峽。

澳洲拉特普大學政治和國際關係副教授史崔汀（Bec Strating）表示，由於中國的語意不明確，很難判斷中方官員在多大程度上尋求重新定義台灣海峽的地位。

《中央社》報導，華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）擔憂，這意味中國政府與軍方正增加對台灣的長期脅迫行動，且計劃在未來進行更多挑釁。

易思安回覆中央社詢問時表示，由於北京戰略奏效且中共沒有改變方向的動力，台海局勢持續緊張，台灣仍與國際社會隔絕，且隨著時間推移越來越顯脆弱。

他認為，是時候美國應當站出來，更加支持地區安全，包括美軍艦艇訪台、美方高階官員公開訪台、美台雙邊防務演習等都早該進行。

中國主張台海非國際水域 分析：鷹派喊話成分多

中國軍方近幾個月多次向美方主張，台灣海峽不是國際水域。專家分析，軍方鷹派喊話成分多，力求軍方表現也為了鞏固內部，這是北京單方面認知，不會被國際社會接受。

外媒報導，根據消息人士透露，中國軍方官員近幾個月來與美方會晤時，多次聲稱台灣海峽不是國際水域，對於美國的國際法觀點提出異議，這引起拜登政府內部擔憂。

美國和其主要盟國認為台灣海峽大部分構成國際水域，他們經常派遣海軍艦艇通過水道。中國長期聲稱台灣海峽是其專屬經濟區一部分，抗議美國在台灣海峽的軍事行動，但是該海域的法律地位先前並非其與美國官員會晤時經常談論的話題。