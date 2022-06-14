俄烏激烈交戰北頓內次克宛如「馬里烏波爾2.0」；俄前總理諷普亭為昏君，估烏克蘭戰爭打2年
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烏克蘭官員說，俄羅斯軍隊已控制北頓內次克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域，這場景如同俄軍上個月針對烏克蘭東南部港市馬里烏波爾的殘酷攻勢。
（中央社）烏克蘭部隊正在北頓內次克市與俄軍激烈交戰，俄軍炸毀一座聯外橋樑，烏軍被逼出市中心。烏國官員表示，俄軍已控制市區7成地區。俄國一位前總理表示，俄烏戰爭恐將持續2年。
俄軍炸毀北頓內次克聯外橋樑
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，烏克蘭部隊正在烏東前線城市北頓內次克與俄軍激烈交戰，捍衛這座城市的每一寸土地；與此同時，俄軍摧毀通往另一座城市的橋樑，平民只剩一條對外疏散路線。
《路透社》報導，北頓內次克（Sievierodonetsk）已成爭奪烏東頓巴斯（Donbas）地區控制權的核心戰場。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄軍已經占領北頓內次克市大部分地區，並在血腥攻擊中摧毀這座城市部分地區。
澤倫斯基透過影片發表演說表示：「占領者的關鍵戰術目標沒有改變：他們正在北頓內次克市推進，當地發生激烈戰鬥，我們正在捍衛這座城市的每一寸土地。」他又說，俄軍試圖在頓巴斯地區部署後備軍人。
俄火砲猛攻北頓內次克，烏軍被逼出市中心
烏克蘭當局13日表示，烏克蘭和俄羅斯雙方軍隊在北頓內次克交戰數星期後，目前烏軍已經被逼出市中心。
烏克蘭軍方在臉書發文指出：「敵軍在火砲支持下，在北頓內次克發起突擊行動，已經取得部分成功，將我方部隊從市中心逼退。」
盧漢斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）表示，俄軍於晚間在北頓內次克取得部分成功。他在臉書發文表示，他們「將我方部隊從市中心逼退，繼續摧毀我們的城市。」
北頓內次克爭奪戰，俄軍控制7成市區
烏克蘭官員今天說，俄羅斯軍隊已控制北頓內次克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域，這場景如同俄軍上個月針對烏克蘭東南部港市馬里烏波爾（Mariupol）的殘酷攻勢。
烏東親俄的分離主義人士宣稱，北頓內次克最後一座連外橋樑已被摧毀，當地的烏克蘭守軍現在必須投降，否則就會面臨戰死。烏克蘭方面則表示，儘管遭受嚴重破壞，但仍有其他對外路線。
烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄國軍隊目前控制北頓內次克大約70％市區，當地正進行激烈戰鬥，烏克蘭軍隊逐棟逐戶地抵禦敵方攻勢。
俄前總理諷普亭成昏君，估烏克蘭戰爭打2年
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）治下首位總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）表示，連在他最糟糕的惡夢中，都未想過他的前長官會對烏克蘭發動全面戰爭。
2000到2004年擔任俄國總理的卡西亞諾夫在法新社訪問影片中說，他預測俄烏戰爭可能持續長達2年，但他堅信俄羅斯有望重回民主道路。
64歲的卡西亞諾夫昔日在任內熱烈支持與西方保持密切關係，他說自己和其他許多俄羅斯同胞一樣，在事發前幾週都不相信會真的發生戰爭。
國際特赦組織：俄對烏國哈爾科夫攻擊構成戰爭罪
人權組織「國際特赦組織」指責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，稱俄羅斯許多針對烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的攻擊動用國際禁用的集束炸彈，造成數百名平民死亡。
「國際特赦組織」（Amnesty International）在關於哈爾科夫的報告中說：「屢屢無差別地針對哈爾科夫住宅區轟擊，造成數百名平民死亡和受傷，構成戰爭罪。」
「對於使用集束（彈藥）以及其他非制導火箭彈和非制導砲彈進行的攻擊而言，都是如此。」
烏難民揭俄「過濾營」慘況，6旬婦被迫脫衣驗身
英國「衛報」報導，逃到喬治亞的烏克蘭難民揭露，他們在俄羅斯「過濾營」（Filtration camp）受盡屈辱，包括被迫脫衣驗身或目睹同胞被毆，就連6旬婦女也受荼毒。
衛報（The Guardian）指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，估計有2萬名烏國人民已進入喬治亞，其中許多人途經俄羅斯，通過喬治亞北部城市卡茲貝基（Kazbegi）山區邊界抵境。
為進入俄羅斯，許多烏克蘭人被迫經歷所謂的過濾程序，期間他們被拍照、審問、採集指紋及審查手機內容。
男性被下令脫到只剩內衣，以便檢查他們身體是否刺青，因紋身可能顯示他們與烏克蘭民族主義團體有關。關於他們自己或認識的人是否曾在烏軍服役，每個人都會遭到盤問。
英證實第2名公民烏克蘭戰爭中陣亡
英國1名退役軍人在烏克蘭參戰期間，遭槍擊喪生。這是在烏克蘭戰爭中與烏軍並肩作戰並證實陣亡的第2名英國人。
該名英國人蓋特里（Jordan Gatley）的父親在臉書發文表示，愛子「經過深思熟慮」後，於今（2022）年3月離開英國軍隊，前往烏克蘭參戰。
蓋特里的父親透露，兒子在烏國東部的北頓內次克市被殺，當地一直受到俄軍猛攻。
俄法院要求刪侵烏訊息，維基百科被罰不服提上訴
擁有維基百科的維基媒體基金會已對莫斯科法院的判決提起上訴，法院要求維基百科刪除有關俄羅斯入侵烏克蘭的訊息，但維基百科認為人們有權知道戰爭的真相。
莫斯科一家法院對維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）處以500萬盧布（約新台幣260萬）的罰款，原因是基金會拒絕刪除俄語維基百科戰爭文章中所謂的虛假訊息，包括「俄羅斯入侵烏克蘭」、「俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪行」和「布查鎮（Bucha）屠殺」。
維基媒體基金會法律副總顧問拉波特（Stephen LaPorte）在聲明中說：「這個決定意味著，維基百科來源豐富、經過驗證但與俄羅斯政府敘述不一致的知識就構成假消息。」
新聞來源
延伸閱讀
- 2022烏克蘭危機：北頓內次克成為關鍵戰場，普亭自比為沙皇彼得大帝
- 俄烏戰爭催生「烏克蘭民族」共同體，普亭逐漸失去對「前蘇聯五大板塊」影響力
- 【專訪】烏克蘭總統辦公室軍事顧問：我們最大的損失就是馬里烏波爾淪陷
- 談俄烏戰爭如何終局：是「歷史最後一人」還是真的「戰到最後一人」？
- 普亭緊咬烏克蘭，走不出彼得與葉卡捷琳娜兩位大帝打造的「俄羅斯民族主義」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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