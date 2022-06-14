2022/06/14,
美加

南加州教會槍擊案凸顯身分認同議題，省籍矛盾心結在美引爆，震驚年輕一輩僑民

南加州教會槍擊案凸顯身分認同議題，省籍矛盾心結在美引爆，震驚年輕一輩僑民
美國民眾16日在案發教堂外獻花悼念，Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

現年68歲的周文偉和這間教會的67歲牧師張宣信（Billy Chang）生命猶如平行線，張宣信回想當天與周文偉對峙：「這個槍手和我、我們這一代，不幸出生在兩個族群身不由己、沒辦法好好相處的政治年代。那是我們這一代人的原罪。」

（中央社）5月間闖入加州教會掃射的台灣移民周文偉滿腔憤恨，而這些恨，得從他在台灣的性格養成時期談起。

《紐約時報》報導，現年68歲的周文偉和這間教會的67歲牧師張宣信（Billy Chang）生命猶如平行線，雖都出生在1950年代初期的台灣，戒嚴時期在相隔僅數公里的地方成長，後來也都來到美國生活，但這數十年來，他們對台灣懷抱的記憶卻截然不同，對台灣的觀點也是天差地遠。

周文偉是隨國民黨遷台的退役官兵之子，雖然在台灣出生，但和父母一樣，都是忠於祖國的「大陸人」，把台灣視為中國永遠的一部分；張宣信則是本省人，在家講台語，認為台灣擁有自己的身分認同，和中國不一樣。

今（2022）年5月，這兩個人的生命，在南加州一個安靜的退休社區發生了對撞。當局說，周文偉帶著2支槍、4枚汽油彈和對台灣人根深蒂固的憤怒，在爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）內開火。

美國近幾週傳出多宗大規模槍擊事件，但這起發生在加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的案件特別引人注目，因為它就像是美國悲劇的變奏曲，讓人看到，即便是遠處的衝突、甚至是遠處的過去的衝突，也會出現在美國的槍枝文化之中。

這間位於南加州的教堂5月15日辦午餐會替張牧師洗塵時，周文偉開槍打死試圖阻止他行凶的52歲醫生鄭達志，張牧師隨後向周文偉扔了一把椅子，讓其他人得以制服周文偉。5名年齡從66到92歲不等的會眾受傷。

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Photo Credit: 美聯社
槍手周文偉為在台出生的移民
南加州教會槍擊案 鮮花悼念鄭達志
Photo Credit: 中央社
美國加州拉古納伍茲（Laguna Woods）「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）外，人行道堆 滿鮮花，悼念15日為了制止槍手而身亡的台裔醫師鄭達志。

如同多年來世界各地移民社區發生的緊張事件，周文偉一案在台灣僑社引發熱烈討論，凸顯年輕一代儘管已跳脫對立，有些裂痕卻仍凍結在時間之中。

播客「台灣之心」（Hearts in Taiwan）北加州聯合主持人、42歲的安妮．王（Annie Wang，譯音）說：「我們該怎麼讓這些認同觀點和解？」她說，她的父母多年來避談與台獨有關的對立，「一直以來都是非常隱晦，但我覺得以後不會這樣了，因為有個人為此去殺了人」。

在美國反亞裔襲擊事件不斷攀升之際，周文偉一案讓人更擔心安全，也讓取得槍枝和心理健康服務的論辯再起。認識周文偉的人說，他這些年來面對被驅逐、妻子垂死和經濟困難等困境，始終鬱悶、絕望。

強烈的台灣認同

1960年代在台灣中部農村長大的張宣信，總能在教堂裡找到家的感覺。在台灣時，他的父親是長老教會牧師，會眾多是台灣當地農民，常會把剛收成的青菜和稻子拿來給張牧師一家。

但出了社區，張宣信的待遇就沒那麼好了。他是本省人，他的同學中有些來自外省人家庭，享有他沒有的好處。

在蔣介石國民黨專制統治下，外省人家庭在公務員工作和政府職位方面享有優勢，學校用國語教學並宣傳中國人的認同，閩南語則禁止在公共場所使用。40多年來，數以萬計反對政府政策的人被捕。

張宣信說，1980年代他在神學院經歷了「遲來的政治覺醒」，大量閱讀討論政治鎮壓與推動台灣認同的禁書，還參加了呼籲言論自由的大規模抗議活動，那最終促成了1990年代台灣民主運動的萌芽。

1991年，張宣信隨父母與兄弟姐妹移居美國，1999年加入爾灣長老教會前，他在加州卡馬里奧（Camarillo）主持一個小教會。

包括本省人和外省人在內，來自台灣的移民加入了來自中國大陸和香港的華語移民浪潮。大體來說，本省人和外省人在移民國和平共處，故鄉的政治緊張鮮少浮出檯面。

在美國，台灣長老會教會是年長會眾的社交中心，教堂市集上，阿嬤和阿姨們包著粽子，做著蚵仔煎等台灣小吃。

父母也是拉古納伍茲教會成員的51歲加州約巴林達（Yorba Linda）市議員黃瑞雅（Peggy Huang）說：「我記憶中的教會，就是對你的文化的讚頌和懷念。」

教會表面上雖沒有政治立場，但瀰漫著對獨立台灣人身分的信仰。

與一些以普通話或英語提供服務的台灣人教會不同，美國多數台灣長老教會堅持用台灣話宣教，張宣信說，部分原因是他們認為普通話是「壓迫者的語言」。除了關於對抗失智症等主題的講座外，拉古納伍茲教堂還籌辦了關於228事件的講座。

張宣信說，他的會眾與拉古納伍茲的外省人互動不多，外省人大多參加普通話教會。他說：「稱我們為支持獨立的教會可能言過其實，但我們不否認我們愛台灣。」

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台灣長老教會跨海默哀，並譴責此次仇恨槍擊事件｜Photo Credit: AP / 達志影像
台灣長老教會跨海默哀，並譴責此次仇恨槍擊事件

對故土的愛

相較之下，周文偉在中產階級生活中長大，和4個兄弟姐妹住在台中一棟兩層樓透天厝中，因為父親是國民黨軍人，家人享有優惠待遇，而他也畢業於頂尖高中。

但數十年後，周文偉告訴朋友，他曾被台灣人家庭的小孩欺負和毆打。

周文偉的親友試圖弄清爾灣台灣基督長老教會事件真相，但熟悉他政治傾向的人並不那麼驚訝。周先生在拉斯維加斯的朋友詹姆斯．蔡（James Tsai，譯音）說：「當然，我們為受害者難過，但他這樣做是有原因的。」詹姆斯．蔡指的是周文偉童年時期被欺負以致心有怨恨。

與他這一代許多外省人一樣，即使在1980年移居美國，周文偉仍將中國視為失落的故鄉。

周文偉在1994年出版的調酒學著作序言中，稱毛澤東和鄧小平是讓中國繁榮的「偉大領袖」。他對近幾十年來台灣出現的台灣認同不滿，在2018年書中稱本省人是「被毒害」的叛亂分子，支持台獨的觀點是背叛中國老祖宗。

歷史的漣漪


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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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