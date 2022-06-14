連續兩週的國際羽球賽事掀起印尼「國球熱」，也為雅加達迎來新冠疫情後最熱鬧的景象

這兩週羽球國際賽事在印尼首都雅加達熱鬧登場，包括6月7日至6月12日的「印尼羽球大師賽」與緊接而至6月14日至6月19日的「印尼羽球公開賽」。所有賽事的票早已秒殺一空，兩週前當幾位同事不約而同地提出休假申請，為得是已搶到票要看球賽，方才驚覺自己已慢了好幾拍，甚為懊惱。

「印尼羽球大師賽」（Indonesia Masters）是從2010年開始每年在印尼舉辦，屬於世界羽球聯盟（Badminton World Federation，BWF）「超級500」賽事，總獎金為36萬美金，2021年則為「超級750」賽事，於峇厘島舉辦，總獎金為60萬美金。而「印尼羽球公開賽」（Indonesia Open）則是從1982年由印尼羽球協會開始籌辦一年一度的羽球盛事，2018年起已成為世界羽球聯盟「超級1000」三大賽事之一（英國羽球公開賽、印尼羽球公開賽、與中國羽球公開賽），今年的總獎金為120萬美金。印尼羽球公開賽至今只有2020年原本預計於11月舉辦的賽事因新冠疫情嚴重而停辦，2021年隨即復辦。

在印尼最受歡迎的運動莫過於足球與羽球。足球賽事季節，球迷進場出場及在場中的熱情高歌歡呼，常讓大街小巷感受到好似嘉年華會的熱鬧。足球雖深受歡迎，可惜的是印尼足球在國際賽事表現上仍有許多進步空間，根據世界足聯（FIFA）資料顯示，目前男足世界排名印尼位居第159名（台灣為第157名、新加坡第158名）。

Photo Credit：賴珩佳 本屆印尼大師賽，場中為台灣羽球選手周天成

反觀羽球選手在國際賽事屢創佳績，為國家與人民帶來的優越感與榮譽感更為強烈。有球迷熱情支持，在眾多關注下，球員也更積極，如此善的循環，讓羽球儼然成為印尼國球。2018年亞運期間，我曾幸運搶得兩場羽球賽的票，當時對於場內喊聲震天、節奏強烈的「In-Do-Ne-Sia」（Indonesia印尼國號）加油口號印象深刻，如非身臨其境，實難想像平時多數看起來「與世無爭」的印尼人民，看羽球賽時竟會如此慷慨激昂，務求團結必勝。

印尼人對羽球的熱愛不僅只對於印尼球員，許多球迷對於他國球員都如數家珍。記得第一次從印尼同事口中聽到他們提到戴資穎、周天成、王齊麟、李洋等選手的名字，發音之標準甚至幾度讓我有他們的母語為中文的錯覺。只看照片也能清楚叫出日、韓、泰、馬、印度、丹麥等國名將的名字，讓通常只關注有台灣選手賽事的我不禁汗顏。

現在接連兩週在雅加達的國際賽事，讓比賽場地周遭的飯店、購物商場、餐廳幾乎天天爆滿，球迷們從印尼各地蜂擁而至，為這些商家帶來新冠疫情以來最熱鬧的景象。印尼於5月中宣布開放國門，只要有接種疫苗證明，無需快篩、無需PCR即可入境，入境後也毋須隔離，在戶外也已無需強制戴口罩。經歷了兩年多的關閉與黑暗，印尼藉著這場國際賽事，終於迎來久違的活絡與歡樂氣氛，許多球迷在賽場周遭追逐著各國的球員，要求合照簽名隨處可見，感覺像一場超大型的國際粉絲見面會。

Photo Credit：賴珩佳 印尼當地球迷請羽球選手簽名拍照

而本週二（14日）開始進行的印尼羽球公開賽，票價約為一個當地大學畢業生平均起薪的四分之一（新台幣2500元至3000元）。以印尼人均生產所得（GDP per capital) 為美金4691元（根據2022年4月國際貨幣基金IMF資料），相較於台灣人均生產所得約為美金3萬5000美元（根據2022年主計處資料），可大略感受此票價在當地並非親民價格，卻仍能在短時間內銷售一空，人民對羽球賽事的熱愛不言可喻。

疫情前可看出台灣政府在國際間力推台灣觀光，撒幣在美國紐約地鐵做觀光行銷，或是大手筆在國際頻道買時段做廣告，或許都有其成效。但試想與台灣為近鄰的印尼、馬來西亞、泰國、新加坡等國，有著對羽球共同的熱愛，如若台灣能舉辦更有吸引力的國際羽球賽事（目前已有「台北羽球公開賽」，屬於超級300賽），或許能藉著近鄰對羽球的熱愛，進而向之推展台灣的觀光。藉著各國選手的到來，讓各地球迷也能隨之關注，甚至來趟觀賽兼觀光之旅。

國際關注的賽事定有許多以全球發展為目標的廠商願意贊助，相較之下，政府或可將行銷經費效用再極大化。國際球迷帶來吃喝住行的商機也不失為活絡經濟的方法之一。除此之外，我們的選手若能在自己主場出戰，想必也是鬥志最高昂的。台灣政府在疫情趨緩準備開國門、冀求國際觀光客蒞臨之際，或許能思考這樣一舉數得的方向？都說「遠親不如近鄰」，與其將廣告經費用在亂槍打鳥的歐美市場，倒不如把目標實在明確的訂定以近鄰為首，經濟效益或許來得更快更大。

Photo Credit：賴珩佳 本文作者在印尼巧遇台灣羽球選手王麒麟、李洋

國際賽事總是最動人的。看著來自各國的球員們在場外輕鬆愉快的互動，球員與球迷間彼此帶來的正向氣氛，總能讓人忘卻這世上還有諸多紛爭、戰爭，以及許多殘忍。多麼期盼人類的競爭就僅止於運動場上的比試。比試後，能如印尼羽協幫奧運女雙金牌得主波利（Greysia Polii）11日舉辦的退休儀式上，各國好手齊聚一堂那般，表達對彼此的尊敬，為彼此祝福。人類啊，加油！

（在印尼傳奇羽球選手波利退休儀式上，邀請了台灣羽球好手戴資穎、王齊麟，與印尼名將Hendra Setiawan、Jonatan Christie、Anthony Ginting進行一場3對3羽球賽）