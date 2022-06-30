不要無照騎乘機車、不要抽菸⋯⋯如何勸導學生他們才聽得進去？
我們想讓你知道的是
你要說凡事談利益的人是錯的？倒也未必，只是會擔心他們在與人際之間的互動上，因為利益而少了點彈性與溫暖，甚至因為過度追逐利益而無心走上偏路，個人行為漸漸明顯影響到他人而不自知。
很多時候，當老師對學生苦口婆心地勸導，希望他們不要隨意犯下蠢事和過錯時，他們並非不明白，只是這些事情對他們「沒有立即性的損害」，自然也不會太在意了。會這麼說，是因為我曾經和學生前後宣導同一件事情時，他們對這件事所表現的關注反應，前後態度差別竟也如此之大。
最近在某班級上課時，看到某位女同學的手腳及臉上包紮了不少紗布，當下直覺可能是車禍受傷，於是關心地詢問她怎麼了，答案也和想像地相去不遠——車禍。而她正是被同學騎乘機車搭載的那位，載她的同學也一樣有受傷，看到她受傷的慘狀，我不自意又嘮叨提醒了學生幾句：
女生真的不要隨便讓別人騎機車搭載，尤其載你的人若是未成年或無照騎乘機車，你們這年紀又常常會騎車衝太快，騎乘技術也沒有很純熟，「犁田」（騎車摔倒）其實是早晚的事。加上女同學又喜歡穿短褲，當你發生車禍意外滑倒時，那個擦傷面積會是一整片的，那是會留下疤痕的，如果受傷的地方是臉，你想像一下臉上有疤痕，那樣好看嗎？
另外有些人是容易有「蟹足腫」的體質（順勢翻開我身上的蟹足腫疤痕給學生看），癒合的傷疤又可能會有隆起的增厚皮膚，男生就算了，愛漂亮的女生真的可以忍受皮膚醜醜的嗎？身體就還有衣服可以遮住，臉上你要怎麼遮？還有自己未成年無照騎乘機車而受傷就算了，被你搭載或被你撞到的人有傷亡，你要怎麼賠償？（略意）
這段叮嚀原本只是隨口說說，也沒有期待他們會真的在意我說的話，殊不知同學大多數都認真地聽我說，尤其是女同學，老實說我有點意外，畢竟勸導他們不要無照騎乘機車和被搭載，我已經不曉得和他們提醒過幾次了。我回想先前和他們提醒這些事情時，他們所呈現給我的反應，不外乎都是「不會啦」、「沒有那麼衰啦」、「我們騎車技術很好啦」等等，有些人對於自己可以無照騎乘機車而略為自豪，甚至覺得自己和同儕之間略顯不同。
一樣是勸導不要未成年或無照騎乘機車（或被搭載）的內容，但呈現的前後反應卻不同，我想最大的原因應該是我這次的切入點有打中他們的內心，加上教室現場坐著因車禍而包紮的女同學，有實例可以對照，試問在這十六七歲的青春少女中，不愛漂亮的人應該非常少，故而利害比較關係顯而易見。但是換個角度來想，明明因為無照騎乘機車（或被搭載）而車禍死亡的損失，遠遠大過於車禍受傷變醜的損失，但他們的在意點是後者而非前者，也只能說學生們認為重要的事情，很多時候也並非我們想像的那樣。
然而很多事情，其實學生們都明白是非對錯，他們也知道哪些事情應該避免碰觸較好，但他們還是會選擇去做，如同我在先前文章所提過的，當你詢問會抽菸的學生，他們都明白抽菸的壞處在哪，但他們多數仍會選擇繼續抽，一來是當身邊接近的同儕都在做這些事情時，他們漸漸覺得這好像沒什麼；二來是抽菸帶來的壞處，不論是身體機能變差或日後疾病纏身，那些都是很久很久以後的事情，那並非當下的立即損害。
回到文章一開始提及的，無照騎乘機車（或被搭載）可能會因車禍而死亡，要十幾歲的青少年去思考「死亡」這件事，或許受限於人生經歷而無法對它有太多明確概念，所以死亡對他們來說可怕嗎？這對他們來說或許是難以想像的吧；但是因為車禍受傷而變醜，這是他們日常生活時常接觸的事物，故而對他們的影響亦是立即性的。
由於並非立即性的影響，對照近日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐日升高的態勢，學生面對疫情的反應也時常顛覆我們原本的認知。舉例來說，防疫動作最基本的戴口罩行為，時常能看到有些學生很難好好戴上，或許因為天氣逐漸變得悶熱，我們亦理解要好好戴著一整天也確實有難度，不過至少在面對他人且靠近互動時，好好戴著應該是基本自律，但當我們再次提醒學生戴好口罩時，有時他們的回應也讓人感到不可思議：
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
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若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
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