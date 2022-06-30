不要無照騎乘機車、不要抽菸⋯⋯如何勸導學生他們才聽得進去？

很多時候，當老師對學生苦口婆心地勸導，希望他們不要隨意犯下蠢事和過錯時，他們並非不明白，只是這些事情對他們「沒有立即性的損害」，自然也不會太在意了。會這麼說，是因為我曾經和學生前後宣導同一件事情時，他們對這件事所表現的關注反應，前後態度差別竟也如此之大。

最近在某班級上課時，看到某位女同學的手腳及臉上包紮了不少紗布，當下直覺可能是車禍受傷，於是關心地詢問她怎麼了，答案也和想像地相去不遠——車禍。而她正是被同學騎乘機車搭載的那位，載她的同學也一樣有受傷，看到她受傷的慘狀，我不自意又嘮叨提醒了學生幾句：

女生真的不要隨便讓別人騎機車搭載，尤其載你的人若是未成年或無照騎乘機車，你們這年紀又常常會騎車衝太快，騎乘技術也沒有很純熟，「犁田」（騎車摔倒）其實是早晚的事。加上女同學又喜歡穿短褲，當你發生車禍意外滑倒時，那個擦傷面積會是一整片的，那是會留下疤痕的，如果受傷的地方是臉，你想像一下臉上有疤痕，那樣好看嗎？ 另外有些人是容易有「蟹足腫」的體質（順勢翻開我身上的蟹足腫疤痕給學生看），癒合的傷疤又可能會有隆起的增厚皮膚，男生就算了，愛漂亮的女生真的可以忍受皮膚醜醜的嗎？身體就還有衣服可以遮住，臉上你要怎麼遮？還有自己未成年無照騎乘機車而受傷就算了，被你搭載或被你撞到的人有傷亡，你要怎麼賠償？（略意）

這段叮嚀原本只是隨口說說，也沒有期待他們會真的在意我說的話，殊不知同學大多數都認真地聽我說，尤其是女同學，老實說我有點意外，畢竟勸導他們不要無照騎乘機車和被搭載，我已經不曉得和他們提醒過幾次了。我回想先前和他們提醒這些事情時，他們所呈現給我的反應，不外乎都是「不會啦」、「沒有那麼衰啦」、「我們騎車技術很好啦」等等，有些人對於自己可以無照騎乘機車而略為自豪，甚至覺得自己和同儕之間略顯不同。

一樣是勸導不要未成年或無照騎乘機車（或被搭載）的內容，但呈現的前後反應卻不同，我想最大的原因應該是我這次的切入點有打中他們的內心，加上教室現場坐著因車禍而包紮的女同學，有實例可以對照，試問在這十六七歲的青春少女中，不愛漂亮的人應該非常少，故而利害比較關係顯而易見。但是換個角度來想，明明因為無照騎乘機車（或被搭載）而車禍死亡的損失，遠遠大過於車禍受傷變醜的損失，但他們的在意點是後者而非前者，也只能說學生們認為重要的事情，很多時候也並非我們想像的那樣。

然而很多事情，其實學生們都明白是非對錯，他們也知道哪些事情應該避免碰觸較好，但他們還是會選擇去做，如同我在先前文章所提過的，當你詢問會抽菸的學生，他們都明白抽菸的壞處在哪，但他們多數仍會選擇繼續抽，一來是當身邊接近的同儕都在做這些事情時，他們漸漸覺得這好像沒什麼；二來是抽菸帶來的壞處，不論是身體機能變差或日後疾病纏身，那些都是很久很久以後的事情，那並非當下的立即損害。

回到文章一開始提及的，無照騎乘機車（或被搭載）可能會因車禍而死亡，要十幾歲的青少年去思考「死亡」這件事，或許受限於人生經歷而無法對它有太多明確概念，所以死亡對他們來說可怕嗎？這對他們來說或許是難以想像的吧；但是因為車禍受傷而變醜，這是他們日常生活時常接觸的事物，故而對他們的影響亦是立即性的。

由於並非立即性的影響，對照近日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐日升高的態勢，學生面對疫情的反應也時常顛覆我們原本的認知。舉例來說，防疫動作最基本的戴口罩行為，時常能看到有些學生很難好好戴上，或許因為天氣逐漸變得悶熱，我們亦理解要好好戴著一整天也確實有難度，不過至少在面對他人且靠近互動時，好好戴著應該是基本自律，但當我們再次提醒學生戴好口罩時，有時他們的回應也讓人感到不可思議：