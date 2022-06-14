流亡前總理「戴克辛么女」將家族影響力帶到新世代，憑社群人氣進軍泰國政壇
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72歲的戴克辛2006年遭軍方發動政變推翻而流亡海外，其胞妹盈拉2011年當選總理，但在2014年軍方發動政變後遭罷黜。如今戴克辛么女貝東丹被視為有可能獲提名成為反對派陣營的總理候選人。
（中央社）泰國前總理戴克辛么女貝東丹經營社群媒體Instagram，擁有50萬名跟隨者，在社群上引領光鮮亮麗的生活風格，如今她將挾帶這股網路人氣前進泰國政壇。
法新社報導，35歲的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）是前泰國總理、同時也是億萬富豪戴克辛（Thaksin Shinawatra）三名子女中年紀最小的一位，旅居國外多年後，在2023年3月舉行大選前，投身國內深陷分裂的政壇。
前總理千金出馬，將家族的影響力帶到泰國新世代，替這個超級富豪家族和泰國保皇派與軍方精英20年鬥爭的最新回合鋪路。
目前為止，貝東丹在主要反對黨為泰黨（Pheu Thai）的角色低調，但外界普遍認為她將在大選時被提名為總理候選人。
72歲的戴克辛2006年遭軍方發動政變推翻，是泰國現代史上最具影響力和爭議性的人物之一。他經常在么女貝東丹的IG貼文中露臉，可以見到他抱著外孫女，和女兒一起吃麵拍美食照。
貝東丹表示，自己從父親堅定不移的支持獲得力量。
這讓她受到大批支持者的歡迎，當中不少是窮苦大眾和鄉村地區的居民，他們讓戴克辛在2001和2005年大選贏得勝利。
5月曼谷地方選舉一場造勢活動中，一名支持者跟貝東丹說：「我們需要你，我們想念你的父親。」
不過，這也讓保皇派和軍方精英大為緊張，他們長久以來懷疑戴克辛從海外遙控操縱反對黨，以維持政治勢力。
自2001年起，泰國和戴克辛有關的政黨在每場選舉都拿下多數席次，但最後往往被軍方發動政變推翻，或遭法院裁定無效，而爆發大規模街頭抗議。
戴克辛打造了一個電信帝國，也曾買下英國足球超級聯賽曼城隊（Manchester City），據富比世（Forbes）估計，戴克辛身家近19億美元。他目前流亡杜拜，躲避他所謂出於政治動機的國內貪汙官司。
戴克辛胞妹盈拉（Yingluck ）2011年當選總理，但在2014年軍方發動的政變中遭帕拉育將軍（General Prayut Chan-O-Cha）罷黜。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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