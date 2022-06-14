流亡前總理「戴克辛么女」將家族影響力帶到新世代，憑社群人氣進軍泰國政壇

（中央社）泰國前總理戴克辛么女貝東丹經營社群媒體Instagram，擁有50萬名跟隨者，在社群上引領光鮮亮麗的生活風格，如今她將挾帶這股網路人氣前進泰國政壇。

法新社報導，35歲的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）是前泰國總理、同時也是億萬富豪戴克辛（Thaksin Shinawatra）三名子女中年紀最小的一位，旅居國外多年後，在2023年3月舉行大選前，投身國內深陷分裂的政壇。

前總理千金出馬，將家族的影響力帶到泰國新世代，替這個超級富豪家族和泰國保皇派與軍方精英20年鬥爭的最新回合鋪路。

目前為止，貝東丹在主要反對黨為泰黨（Pheu Thai）的角色低調，但外界普遍認為她將在大選時被提名為總理候選人。

72歲的戴克辛2006年遭軍方發動政變推翻，是泰國現代史上最具影響力和爭議性的人物之一。他經常在么女貝東丹的IG貼文中露臉，可以見到他抱著外孫女，和女兒一起吃麵拍美食照。

貝東丹表示，自己從父親堅定不移的支持獲得力量。

這讓她受到大批支持者的歡迎，當中不少是窮苦大眾和鄉村地區的居民，他們讓戴克辛在2001和2005年大選贏得勝利。

5月曼谷地方選舉一場造勢活動中，一名支持者跟貝東丹說：「我們需要你，我們想念你的父親。」

不過，這也讓保皇派和軍方精英大為緊張，他們長久以來懷疑戴克辛從海外遙控操縱反對黨，以維持政治勢力。

自2001年起，泰國和戴克辛有關的政黨在每場選舉都拿下多數席次，但最後往往被軍方發動政變推翻，或遭法院裁定無效，而爆發大規模街頭抗議。

戴克辛打造了一個電信帝國，也曾買下英國足球超級聯賽曼城隊（Manchester City），據富比世（Forbes）估計，戴克辛身家近19億美元。他目前流亡杜拜，躲避他所謂出於政治動機的國內貪汙官司。

戴克辛胞妹盈拉（Yingluck ）2011年當選總理，但在2014年軍方發動的政變中遭帕拉育將軍（General Prayut Chan-O-Cha）罷黜。

Photo Credit:AP/ 達志影像 泰國民眾手拿戴克辛及盈拉照片，表達對為泰黨的支持。照片攝於2011年

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範