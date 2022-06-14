丁特《天堂M》紫布事件：公平會罰遊戲橘子200萬，立委、民眾籲推動《轉蛋法》

知名實況主丁特控訴手遊「天堂M」道具製作成功率低於官方公告數字，公平交易委員會（下稱公平會）隨即介入調查，期間丁特卻遭代理商遊戲橘子以散布不實資訊、抵毀商譽等理由提告。此裁決未果，公平會就率先以《公平交易法》將處遊戲橘子新台幣200萬元罰鍰；此事後，引起立委、民眾開始關注《轉蛋法》實施修正與進度。

丁特花2百萬實測「獲寶機率超低」，遊戲橘子：不能以個人執行結果去推算

前《英雄聯盟》職業選手、現為知名實況主丁特，去（2021）年9月開實況控訴手機遊戲《天堂 M》「傳說製作秘笈」（下稱紫布）製作成功率遠低於官方公告數字，他花費200萬進行471次製作，卻僅成功11個，製作機率只有2.3%，與韓版官方公告的10%有所落差。

事後，丁特仍不斷透過社群媒體向代理商遊戲橘子喊話，要求其能針對機率一事給予回應與改善；遊戲橘子則提出聲明，以散布不實資訊、危害股東權益及商譽等原由向丁特提出民事訴訟。

關於製作機率與公告不符之爭議，遊戲橘子曾表示，當遊戲版本由原廠提供後，就絕不可能自行調整機率；以用戶提及的「傳說製作秘笈」為例，在台韓玩法就有所不同，在韓國201個做一次、在台灣99個做一次；韓版平均成本約為2010個、台版約為1980個，事實上兩地製作同項物品的平均成本幾乎相同，台版還較韓版略低。

另外，遊戲橘子稱「在遊戲内參與類似活動，參加者每次執行的成功機率事實上都是獨立事件，不能以自己個人執行的結果去推算系統的機率。」

Photo Credit: DinTer 丁特於實況中發表遊戲橘子提告之聲明。

遊戲橘子稱「台、韓版機率一模一樣」成公平會裁定關鍵

在公平會介入調查後，2019年遊戲橘子公司曾在「天堂M原廠來台玩家座談會」中，針對「目前這些機率的設定是否都跟韓版相同？」之提問，現場明確答覆「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，這也成了此事裁定判賠的關鍵。

根據公平會處分書，天堂M台版與韓版在2019年10月前製作「紫布」所需材料和獲得機率相同（以201個製作材料可製作1次紫布，製成紫布機率為10%），但2019年10月後以我國與韓國之市場及民情不同為由，逕將台版製成紫布所需材料數量及機率，改為99個製作材料始得製作1次，製成紫布之設定機率固定為5%。

處分書中表示，遊戲橘子自2019年10月起，在台版與韓版製作紫布機率不同的狀況下，卻仍於同年12月舉辦座談會宣稱「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，給人台版與韓版製作機率相同且不會竄改的印象，已構成違反《公平交易法》第21條第4項準用第1項規定「足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示」，將處新台幣200萬元罰鍰。

《公視新聞網》分析，假若遊戲橘子不服公平會之裁決，得於處分書送達之次日起兩個月內，向臺北高等行政法院提起行政訴訟。至於遊戲橘子指控丁特「持續散布不實資訊詆毀公司」所提出的民事訴訟案，4月首度開庭雙方未達共識，仍在新北地院進行中。

裁決結果出爐後，事主丁特昨（13）日在臉書發文寫下「正義必得伸張」，不少網友在紛紛留言支持丁特，中廣董事長趙少康也表示「特哥有理有據，堅持為廣大玩家發聲，公平會裁罰合理，讓正義得以伸張，真是快事一件，也希望朝野立委能合作推動轉蛋法，讓消費者能夠合理消費！」

時代力量立委邱顯智呼籲遊戲橘子公司，撤回對丁特的告訴，玩家才是遊戲的主人，遊戲公司對於玩家的意見要虛心檢討、面對錯誤，而不是提告打壓。

民眾提案呼籲推動《轉蛋法》，經濟部給予回應

去（2019）年6月13日，有一位署名Paul的民眾於公共政策網路參與平台提案「台灣線上遊戲轉蛋法推動」，希望台灣能完善虛擬抽獎相關法案，並要求國內各大遊戲廠商確實履行。

並點出政院公報中第六點第四條「有提供付費購買之機會中獎商品或活動，其活動內容、獎項及中獎等資訊，應記載『此為機會中獎商品，消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品』等提示。」

該提案至今已逾6000多人附議，經濟部透過平台回應，各國針對遊戲轉蛋商品，部分回歸廣告不實由消費者保護或公平交易機關處理，部分提升購買機會型商品之遊戲分級，少部分認定機會型商品為賭博商品，直接禁止提供。故全球各國並未就轉蛋等機會型商品特別立法。

另外，目前遊戲在台發行非特許制，在台發行之遊戲亦高達80%為代理，若課予管理強度高於其他國家之法令，恐使原廠直接由境外跨境營運，不利消費者保護及產業發展。

長期關心推動「轉蛋法」的邱顯智在丁特事件後表示「好的遊戲環境，不僅要有業者的自律，更要有政府的監管，以及玩家自由發聲的管道」，也提醒公平會，所謂「道高一尺，魔高一丈」，線上遊戲抽獎中的廣告問題，有許多不同的樣態，世界各國對於這個問題都積極在展開立法工作，但目前台灣的相關法規仍不夠充足，他也允諾會繼續監督行政院盡速完成立法工作，持續推動第三方的查驗機制。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範