凍卵價格昂貴嗎？有沒有副作用？需要冷凍幾顆才足以成功懷孕呢？

「凍卵」近期被廣為討論，對未婚女性來說，冷凍卵子是保存青春的另類方法，若短期內沒有生育規劃，卻又害怕未來因為年齡而不孕，我會把凍卵推薦給妳。以下提供凍卵資訊，包含凍卵價格、凍卵年齡等等，讓你多些參考。

凍卵是什麼？

現代人晚婚晚生的比率日漸上升，婚後因為年齡因素，導致卵子品質較差而難孕，甚至不孕的人越來越多，在資訊及科技發達的現在，為了保有生育的機會，有凍卵經驗的人也跟著增加。這樣的情況下，依然抱有生育夢想的妳，「凍卵」便是能幫助你完成夢想的方法。

凍卵簡介

在合適的凍卵年齡，以排卵針誘導排卵後進行取卵手術，並運用科技將取出的卵進行冷凍保存，等待預計生育時再解凍，以試管嬰兒的方式體外受精、植入胚胎，這就是凍卵過程。

由於現代科技進步，目前使用玻璃化冷凍技術，將冷凍卵子保存於-196℃液態氮中，十分穩定且存活率高達90％－97％，受精率也有71％－79％。

副作用

冷凍卵子相當安全，雖然凍卵副作用並不常發生，但畢竟凍卵過程會歷經打針刺激排卵、侵入性取卵等等，還是存在著風險。

以下為常見的凍卵副作用：

藥物過敏： 誘導排卵需要使用藥物，極少數對排卵藥物過敏者，可能會出現不適。

卵巢過度刺激： 對於排卵藥物反應過度者，會出現噁心嘔吐、腹脹、呼吸困難等症狀。

取卵手術風險： 取卵手術可能會有感染、出血等風險。

凍卵費用（2022）與凍卵過程

凍卵可以保住妳青春的卵子、保住妳的生育能力，但因為是自費且是侵入性療程，同時也必須考慮自己的身體是否能負荷、凍卵價錢是否會造成負擔。接著就帶大家了解很重要的凍卵過程及冷凍卵子費用吧。

費用

凍卵費用是由許多細項組成，以下告訴你冷凍卵子收費怎麼算。各家醫療院所凍卵價格有所差異，請勿以此有所爭議。

我們將凍卵費用拆為「取卵」及「保存冷凍卵子」費用：

取卵： 包含排卵藥物費用、取卵手術費用，整個取卵手術大約需要花費8－10萬元台幣。

冷凍保存： 保存冷凍卵子費用通常以年為單位來計算，一年保存費大約落在8000－1萬元台幣。

過程

凍卵前準備： 初步評估除了年齡、一般病史外，會安排抽血評估卵巢功能及卵巢庫存量（AMH）。 誘導排卵： 施打排卵針並依照安排回診追蹤（照超音波追蹤卵泡、抽血檢查荷爾蒙）。 取卵手術： 卵泡成熟後安排取卵手術，可採用局部麻醉或全身麻醉（視情況），取完卵後即可返家，不需住院。

凍卵時機

大家都知道在對的時間做對的事，才能達到最佳效果，冷凍卵子亦然。凍卵能將卵子的時間凍結，想要冷凍品質好的卵子，凍卵時機相當重要，包含凍卵年紀、凍卵顆數，都是影響未來能否成功受孕的關鍵。目前的統計結果顯示，凍卵年齡每增加一歲，活產率大約下降7％，而每多取到一顆卵，活產率大約上升8％。

誰需要考慮凍卵？

35歲以下，卵巢功能低下的未婚女性（AMH<1.5 ）。

35歲以上，尚無生育計畫的女性。

罹患癌症，需要化療、放射線治療者。

因先生精子因素無法受孕，需要等待借精者。

凍卵年齡

「我這個年紀凍卵來的及嗎？」女性卵子品質的下降，並不是隨著年紀直線性穩定下降，而是30歲以前都差不多 （緩慢下降，幾乎沒差），一旦過了35歲這個分水嶺，就會開始急速下降。

雖然冷凍卵子理論上是越早越好，但臨床上也不建議過早進行冷凍卵子，過早的取卵最主要的壞處就是：「你可能白花錢！」例如妳25歲凍卵，也許26歲就不小心奉子成婚了，其實根本也不需要花一筆錢凍卵。

《新英格蘭醫學期刊》的文獻指出，建議確切的凍卵年紀是30出頭歲左右，或者33－35歲之間。

凍卵顆數

女生在出生時身上帶著15萬－50萬個卵泡，到了青春期大約還有三萬多個，直到了停經前（約50歲）還剩1000顆卵泡左右。這麼多的卵，我需要冷凍幾顆才足以成功懷孕呢？年齡對於懷孕率的影響究竟有多大呢？

30－36歲： 每凍一顆卵的活產率是8.2％ (平均要12.1顆卵會有一個活產)。

36－39歲： 每凍一顆卵的活產率是3.3％ (平均要29.6顆卵才會有一個活產)。

超過40歲： 原則上已不建議凍卵。

根據《人類生殖》2017年的一篇論文，以統計、數學模式算各年齡卵子冷凍數與活產機率，各年齡層至少需要幾顆卵對照表如下：

在成功率50％的情況下，不同年齡成功有一胎以上活產，需要的卵數對照：

圖片來源：李毅評醫師

依據各項考量，給人生中還是有生育計劃的各位一些建議：

如果妳是小於30歲的女性，妳還年輕，繼續自由的戀愛吧！

如果妳是30－35歲的未婚女性，可能要審慎的考慮凍卵，凍一次卵大約可以取到20顆左右，也就是一次凍卵平均可以生兩胎。

如果妳是36－38歲的未婚女性，建議快來諮詢，這個凍卵年紀，冷凍卵子一次大約可以取到10來顆，平均凍三次可以取到30顆，大約可以生一胎。

如果妳是超過38歲的未婚女性，若有生育打算，就趕快結婚做試管嬰兒吧！ 從這個年紀開始，卵巢每個月都在快速衰退。

如果妳是超過44歲的未婚女性，凍卵對妳的效益不大，可能要評估看看卵巢功能再做決定。

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航